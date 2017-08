Đánh giá dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify

Không rẻ như Apple Music và cũng chưa chính thức hỗ trợ Việt Nam, trải nghiệm Spotify tại thời điểm này vẫn cực kỳ cuốn hút nhờ trải nghiệm hoàn thiện và khả năng gợi ý nhạc hàng đầu.

Với con số 60 triệu người dùng trả phí vào tháng trước, Spotify đang là dịch vụ stream nhạc có số lượng người dùng áp đảo nhất trên toàn cầu. Ở vị trí số 2, Apple Music mới chỉ có 27 triệu người dùng trả phí trong khi Google hay Amazon đều chưa có số liệu đủ lạc quan để công bố.

Theo các thông tin đã liên tục xuất hiện từ đầu năm, Spotify cũng đang tìm cách hướng đến thị trường Việt Nam với trang web được "ấp ủ" khá lâu. Tuy vậy, dịch vụ này vẫn chưa chính thức hiện diện và do đó vẫn còn tồn tại một số bất tiện, trong đó cụ thể nhất là sự vắng mặt trên iOS App Store tiếng Việt.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc các đánh giá về trải nghiệm Spotify trên Windows. Tài khoản được chúng tôi sử dụng có giá 10 USD (khoảng 230.000 đồng) mỗi tháng cho người dùng cá nhân.

Giao diện khởi động của Spotify.

Kho nhạc và tìm nhạc

Cũng giống như tất cả các dịch vụ stream và các ứng dụng nghe nhạc thông thường, bạn có thể sử dụng Spotify một cách dễ dàng bằng ô tìm kiếm. Đơn giản chỉ cần gõ tên bài hát/nghệ sĩ/album bạn muốn nghe vào ô tìm kiếm phía trên ứng dụng và click vào kết quả mà bạn muốn. Nếu muốn nhìn rõ ràng hơn, click nút "Show all Results" phía dưới sẽ đưa bạn đến một trang tìm kiếm đầy đủ chi tiết hơn.

Trên khía cạnh kho nhạc, Spotify đang tỏ ra ấn tượng hơn cả Apple lẫn Tidal. Chúng tôi đã thử một số thể loại như Metal, Jazz Fusion, Hard Rock, Nu-Metal, Pop, K-POP... và gần như trên thể loại nào dịch vụ này cũng đáp ứng tốt.

Tìm kiếm dễ dàng.

Đặc biệt, với các fan của nhạc Việt, Spotify có vẻ đã mang đến một kho nhạc chất lượng hơn hẳn các đối thủ như Apple Music và Tidal. Theo cảm nhận chủ quan của người viết, gần như toàn bộ các bài hát Việt có mặt trên Spotify đều là nhạc có bản quyền và có chất lượng khá tốt. Thực tế là chúng tôi có bắt gặp một số bản ghi "khả nghi", ví dụ như có tên nghệ sĩ là "80s Forever". Cần lưu ý rằng chứng minh bản ghi "xịn" hay "đểu" trên dịch vụ stream là gần như bất khả thi nhưng người dùng sẽ luôn luôn phải chấp nhận một lượng nhạc "đểu" nhất định trên mỗi dịch vụ.

Giao diện chơi album.

Nhìn chung, nếu bạn đã quen với cách nghe nhạc "kiểu cũ" trên các trình nghe nhạc offline (tìm kiếm và bật bài hát) thì bạn chắc chắn sẽ không thất vọng với Spotify. Sử dụng dịch vụ này sẽ giúp bạn giải phóng được một khối lượng bộ nhớ khổng lồ để thay thế bằng một kho nhạc chất lượng.

Cá nhân hóa trải nghiệm bằng Playlist

Một trải nghiệm dành riêng cho mỗi người dùng đã trở thành tính năng bắt buộc cho các dịch vụ stream hiện nay. Ở vị trí dẫn đầu, Spotify rõ ràng là sẽ không gây thất vọng cho người dùng.

Bạn có thể follow các danh sách liên tục thay đổi.

Cách dễ dàng nhất để tạo ra một "kho Spotify" của riêng bạn là thiết lập các danh sách chơi (Playlist). Thực tế, mục Playlist được tách ra khá nổi bật ở phía dưới màn hình. Đây sẽ là vị trí tập trung tất cả các danh sách mà bạn tạo thủ công, các danh sách mà bạn đã "Follow". Điểm hấp dẫn nhất về danh sách bạn Follow là chúng sẽ được chính Spotify cập nhật tự động để bạn có thể dễ dàng khám phá các giai điệu mới.

Với các playlist tạo thủ công, Spotify mang đến khá nhiều biện pháp thêm (add) bài hát. Bạn có thể vào trang của nghệ sĩ và add từng album, từng bài hát, hoặc nhấn Cltr+A và add tất cả bài hát từ nghệ sĩ này. Nhưng ấn tượng hơn cả là từ giao diện của playlist, khi kéo xuống dưới bạn sẽ được gợi ý rất nhiều bài hát tương tự.

Gợi ý thông minh cho playlist thủ công.

Ví dụ, trong bức ảnh ở trên, Spotify đã gợi ý rất nhiều bản nhạc từ các nghệ sĩ Post-Rock nổi bật sau khi người viết thêm 2 ban nhạc nổi bật của thể loại này là God Is An Astronaut và Collapse Under The Empire.

Một tính năng khác cũng rất hữu ích là khả năng tải về để nghe offline. Để thực hiện điều này, bạn chỉ cần bật nút Download có ở ngay dưới danh sách bài hát. Spotify cho phép tối đa 3.333 bài hát offline trên mỗi thiết bị, một con số có lẽ là vừa đủ cho những khoảnh khắc offline hiếm gặp.

Cá nhân hóa bằng những gợi ý

Phần gợi ý bên dưới chỉ là một phần trong "vũ khí" chính của Spotify: gợi ý dựa theo sở thích cá nhân của từng người.

Thú vị nhất trong số này là mục Your Daily Mixes, nơi tập trung 6 playlist được Spotify tự động tạo dựa trên lịch sử nghe nhạc của người dùng. Điều tuyệt vời là các playlist này được phân loại theo từng dòng nhạc, từng "mood" khác nhau: như bạn có thể thấy, Daily Mix 1 là V-Pop, Daily Mix 3 là các bản nhạc Metal hiện đại còn Daily Mix 5 của người viết đang quy tụ các nghệ sĩ Rock/Metal truyền thống.

Tiếp đến, trong mục Browse > Discover, bạn sẽ được đón nhận thêm rất nhiều các danh sách giới thiệu theo nhu cầu riêng. Phía trên cùng là Discover Weekly, bao gồm các bản nhạc bạn chưa từng nghe nhưng khả năng cao là phù hợp với sở thích của bạn. Bên cạnh là Release Radar, tập trung các bài hát mới phát hành từ các nghệ sĩ bạn yêu thích. Quả thật, khó có thể tìm được một dịch vụ nhạc nào ưu ái cho sở thích của từng người như một cách kỹ càng như Spotify.

Kéo xuống dưới, bạn sẽ được giới thiệu về các nghệ sĩ mới. Bạn thuộc nửa sau 8X/nửa đầu 8X và yêu thích Westlife? Các gợi ý dành cho M2M, 98 Degrees hay Backstreet Boys sẽ giúp bạn hoài cổ. Bạn thích Arch Enemy? Một loạt các band Melodeath chất lượng như Dark Tranquility, Ensiferum và Amon Amarth đang chờ đợi bạn.

Một trải nghiệm nghe nhạc không ngừng nghỉ

Tìm nhạc theo thập niên, theo... giấc ngủ

Tab "Discover" mà chúng tôi vừa nhắc đến cũng chỉ là một phần trong "kho nhạc" mà Spotify mang đến người dùng. Tab này thuộc về màn hình Browse, nơi bạn có thể khám phá kho nhạc của dịch vụ nhạc số 1 thế giới theo các bảng xếp hạng đình đám của 50 nước, các nội dung viral, các thể loại. Bạn có thể nghe nhạc theo thập niên, nghe nhạc theo cảm xúc, nghe nhạc để phản đối phán quyết chống lại người chuyển giới của tổng thống Trump hay nghe nhạc để... chờ đợi giấc ngủ trong mục "Sleep".

Gợi ý theo nghệ sĩ bạn thích.

Chưa dừng ở đây, Spotify còn cả một kho nội dung Podcast (nội dung ghi âm) và Radio để người nghe thưởng thức. Với Podcast, các nội dung có thể được duyệt theo chủ để (game hoặc tin giải trí chẳng hạn) hoặc gợi ý từ chính các Podcast cũ mà bạn ưa thích. Các Radio của nghệ sĩ là một danh sách dài, ngẫu nhiên và không được hé lộ toàn bộ chứa các bài hát của nghệ sĩ này và các nghệ sĩ tương ứng. Thực chất, "Radio" là tính năng miễn phí để thu hút người dùng nên cũng không quá ấn tượng.

Chất lượng nhạc và tốc độ

Theo tuyên bố của Spotify, gói Premium sử dụng định dạng Ogg Vorbis ở mức 320 kps. Trải nghiệm của người viết cho thấy phần đông nhạc của dịch vụ này khá "mượt", không có các lỗi tạp âm do chuyển đổi (convert) từ nguồn kém/lậu. Dĩ nhiên, các lỗi do chính bản âm gốc gây ra vẫn sẽ tồn tại.

Một điểm trừ không đáng có là Spotify trên PC không hề hỗ trợ tính năng chơi exclusive ("độc quyền phần cứng" của chip xử lý âm thanh) vốn đã được hỗ trợ trên rất nhiều trình chơi nhạc được các fan audio sử dụng. Có thể nói rằng Spotify đang bỏ qua cuộc đua audiophile, thay vào đó tập trung vào tính tiện dụng cho người dùng.

Có đáng với giá tiền?

Danh sách Discover Weekly được nhiều người yêu thích.

Nhìn chung, nghe nhạc bằng Spotify không chỉ là thay thế kho nhạc online bằng offline. Dịch vụ stream số 1 thế giới đã tạo ra những cơ chế tuyệt vời để liên tục cuốn người dùng vào một trải nghiệm nghe nhạc liên tục với những gợi ý thực sự chất lượng. Trong khi chất lượng vẫn còn thua kém Tidal và cũng không hỗ trợ chế độ chơi exclusive cho DAC cao cấp, Spotify thực sự là dịch vụ stream tuyệt vời nhất vào lúc này.

Đáng tiếc rằng Spotify hiện chưa có mặt tại Việt Nam, song một số thông tin xuất hiện trong nhiều tháng qua khẳng định dịch vụ này sẽ sớm mở cửa trên mảnh đất hình chữ S: (đặc biệt là sau một loạt các thông báo tuyển dụng biên tập viên nội dung). Hy vọng thông tin này sẽ sớm trở thành hiện thực để chúng ta có thể trải nghiệm Spotify một cách đầy đủ nhất.

Gia Cường