Chiêm ngưỡng video timelapse 8K, kỳ công 2 năm 4 tháng

Có lẽ câu nói "good things come to those who wait" trong Tiếng Anh, tạm dịch là "Những điều tốt đẹp sẽ luôn tới với những ai biết kiên nhẫn chờ đợi", đã đúng hoàn toàn với đoạn video timelapse 8K kỳ công được thực hiện trong vòng 2 năm 4 tháng của nhiếp ảnh gia Morten Rustad.

Đoạn video có tựa đề SEASONS of NORWAY dài 6 phút 51 giây của nhiếp ảnh gia Morten Rustad chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải ngờ ngàng với khối lượng ảnh chụp đồ sộ và quãng thời gian dài đằng đẵng để hoàn tất video.

Theo Petapixel, Rustad đã mất một năm lên kế hoạch, một năm đi chụp và khoảng 4 tháng hậu kỳ trước khi cho ra mắt đoạn video timelapse ngoạn mục về bốn mùa thiên nhiên tại Na Uy.

Để làm nên đoạn video mà Rustad khẳng định đã upscale (nâng độ phân giải) tới 8K thành công, anh đã phải trải qua tổng cộng quãng đường hơn 20 ngàn km (tất nhiên không hoàn toàn bằng đi bộ), mất tới 20TB ổ cứng để lưu trữ 200 ngàn bức ảnh. Những cỗ máy đã theo chân Rustad gồm có Sony A7r II, Sony A7s, Panasonic GH4 và Canon 5D Mark III.

Toàn bộ những hình ảnh trong video đều là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới và tập trung tại Na Uy. Cách thể hiện của video dưới dạng timelapse tạo sự chuyển động liền mạch qua từng mùa rõ rệt.

Bạn đọc quan tâm tới toàn bộ quá trình dựng lên video đặc sắc này có thể tìm hiểu thông qua website của Rustad tại đây, trang Facebook cá nhân của Morten Rustad tại đây hoặc Instagram tại đây.

Mời bạn đọc chiêm ngưỡng video kỳ công của nhiếp ảnh gia Rustad:

Tiến Thanh