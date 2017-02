Transformers 5 hé lộ cảnh đụng độ giữa Optimus Prime và Bumblebee

Bộ phim bom tấn Transformers: The Last Knight dự kiến sẽ được công chiếu vào mùa hè 2017. Trong phần phim mới, người xem sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức giữa Optimus Prime với những người bạn cũ.

Trailer mới nhất của Transformers: The Last Knight đã chính thức được công bố vào ngày 4/2. Phần thứ 5 sẽ tiếp nối sau các sự kiện đã diễn ra trong Transformers: Age of Extinction khi Optimus Prime ra ngoài vũ trụ để tìm người đã sáng tạo ra mình.

Optimus Prime vẫn là một trong những nhân vật trung tâm trong phần 5 của series Transformers

Optimus Prime sau đó đã quay trở lại Trái Đất và bất ngờ giao chiến với chính những người đồng đội Autobot, trong đó có Bumblebee, nhân vật autobot được rất nhiều người hâm mộ yêu mến. Cảnh chiến đấu giữa Optimus Prime và Bumblebee gây ấn tượng bởi những pha hành động mạnh mẽ, trong đó có cảnh Bumblebee vung rìu với ý định kết liễu Optimus Prime, người trợ thủ và là người bạn thân thiết của con người.

Thông qua những cảnh quay hoành tráng, người hâm mộ sẽ một lần nữa được khám phá lịch sử tồn tại lâu đời của những chủng tộc robot ngoài hành tinh. Những cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm từ thời Trung Cổ, Thế chiến thứ 2 cho đến thời điểm hiện tại sẽ dần được hé mở để tạo nên sợi dây gắn kết về số phận của 2 chủng loài con người và robot ngoài hành tinh. Đặc biệt, cuộc chiến giữa loài người và những chủng tộc bí ẩn đến từ vũ trụ sẽ trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, thể hiện qua những phân cảnh cháy nổ đầy ấn tượng mang thương hiệu Michael Bay, và khung cảnh điêu tàn hiện hữu trên khắp thế giới như dấu hiệu báo động cho ngày tận thế của loài người.

Theo Business Insider, Transformers: The Last Knight có sự trở lại của Mark Wahlberg vai Cade Yeager, Josh Duhamel vai Lennox, Tyrese Gibson vai Robert Epps và Stanley Tucci vai Joshua Joyce. Dù Transformers: The Last Knight phải tới 23/6/2017 mới ra mắt, nhưng hãng Paramount đã lên kế hoạch mở rộng thương hiệu trong các năm tới. Theo đó, phim riêng về chú robot màu vàng vui tính Bumblebee ra rạp mùa hè 2018, còn Transformers 6 dự kiến trình làng vào mùa hè 2019.

G.L