Những bức ảnh giành giải Sony World Photography 2017

Giải thưởng Sony World Photography 2017 năm nay đã chính thức được công bố và những bức ảnh xứng đáng đã được trao cho nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới.

Theo trang Petapixel, năm nay, giải thưởng Sony World Photography 2017 quy tụ hơn 227 ngàn bức ảnh gửi về từ khắp nơi trên thế giới để chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất chia ra nhiều hạng mục. Các bức ảnh thắng giải đều được đánh giá cao nhờ khả năng truyền tải cảm xúc tới người xem, chất ảnh đẹp và kỹ thuật chụp tốt. Cùng chiêm ngưỡng những người thắng giải dưới đây:

Nhiếp ảnh gia của năm: Frederik Buyckx cùng tác phẩm Whiteout

Nhiếp ảnh gia tự do người Bỉ Frederik Buyckx đã được trao giải thưởng "Nhiếp ảnh gia của năm" với khoản tiền thưởng 25 ngàn USD. Bức ảnh thắng giải của anh mang tựa đề là Whiteout, chụp lại phong cảnh thiên nhiên của vùng Balkans, Scandinavia và Trung Á.

Bức ảnh miêu tả sự thay đổi thiên nhiên khi mùa đông đến. Mọi thứ đều được bao phủ bởi tuyết trắng và con người hay động vật phải học cách chống trọi lại lời thiết khắc nghiệt này.

Theo dõi loạt ảnh khác của Buyckx tại đây.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư của năm: Alexander Vinogradov

Giải thưởng Open Photographer of the Year được trao cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Nga Alexander Vinogradov với bức ảnh chân dung thiếu nữ Mathilda đầy ấn tượng. Vinogradov được trao khoản tiền thưởng 5.000 USD.

Vinogradov cho biết, bức ảnh chân dung cô gái của ông lấy cảm hứng từ bộ phim Pháp "Leson". Bức ảnh này trước đó đã phải cạnh tranh với 9 bức ảnh khác trong vòng chọn cuối cùng do một ban giám khảo gồm nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia người Anh, Damien Demolder.

Xem ảnh đầy đủ và câu chuyện của Vinogradov tại đây.

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi của năm: Katelyn Wang

Cô gái 16 tuổi Katelyn đến từ bang Los Angeles, California, Mỹ đã giành danh hiệu Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi của năm (Youth Photographer of the Year), một giải thưởng dành riêng cho các nhiếp ảnh gia trong độ tuổi từ 12-19 tuổi có niềm đam mê với bộ môn nhiếp ảnh.

Bức ảnh thắng giải của Katelyn chụp tại hồ Pehoé tại công viên quốc gia Torres del Paine của Chile. Xem chi tiết bức ảnh tại đây.

Nhiếp ảnh gia thuộc lứa tuổi học sinh của năm: Michelle Daiana Gentile

Tác phẩm Only Hope của nhiếp ảnh gia 21 tuổi người Argentine Michelle Daiana Gentile đã giúp cô gái này nắm giữ giải thưởng Student Photographer of the Year.

Bối cảnh của bức ảnh được chụp tại một nhà máy giày cũ ở Argentina và trong ảnh là một công nhân nhà máy. Ngoài danh hiệu đạt được, trường ĐH. Fotografía Motivarte nơi Gentile đang theo học cũng được nhận một bộ thiết bị chụp ảnh Sony có giá trị gần 32.000 USD.

Xem những bức ảnh trong chùm ảnh thắng giải của Gentile tại đây.

Tiến Thanh