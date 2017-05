Sư tử biển không hiền lành như bạn nghĩ

Video cho thấy rằng sư tử biển ngoài thực tế rất khác so với những con sư tử biển đã được thuần hóa trong các rạp xiếc.

Video quay lại cảnh con sử tử biển kéo một bé gái xuống nước đang thu hút cộng đồng mạng trong những ngày qua. Đoạn video được quay tại một bến tàu ở Steveston, một cộng đồng dân cư ở bờ tây Canada.

Một người nào đó là ném thức ăn xuống nước, lôi kéo con sử tử biển háu ăn. Nó di chuyển lên mặt nước và tiếp cận gần với bến tàu. Thật không may, sự hồn nhiên của cô bé khi trêu đùa sư tử biển đã vô tình trở thành sự cố bất ngờ.

Chỉ chưa đầy vài giây sau khi cô bé ngồi lên thành của bến tàu, sư tử biến đã lao lên và kéo cô bé xuống nước. Rất nhanh chóng một người đàn ông đã nhảy xuống nước và cứu cô bé lên thành công. Cả hai người đều không bị thương. Sau khi được đăng tải trên YouTube, đoạn video này đã thu hút hơn 22 triệu lượt xem cho tới nay.

Cô gái bất ngờ bị sư tử biển kéo xuống nước

Người đàn ông may mắn cứu kịp cô bé

Andrew Tiles, giám đốc ĐH. British Columbia chia sẻ với CBC News cho biết, những người đứng gần loài sư tử biển California này đã phạm phải một sai lần nghiêm trọng. Đây là những loài động vật hoang dã và không phải những con vật đã được thuần hóa trong các rạp xiếc.

Ông cũng cho biết thêm, sư tử biển có thể đã lầm tưởng bộ đồ của bé gái là đồ ăn. Nhưng Tiles khẳng định, sư tử biển tự nhiên về mặt bản chất không hề nguy hiểm.

Sư tử biến tấn công con người gần như là chuyện rất hiếm. Mặc dù vậy vẫn có một số trường hợp hi hữu. Hồi năm 2015, đã có trường hợp một người đàn ông có tên Dan Carlin, 62 tuổi sống tại Sand Diego, bị sử tử biển kéo xuống nước do đang chụp ảnh với một con cá vàng vừa bắt được. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng Carlin phải khâu 20 mũi.

Một con sử tử biển California trưởng thành có kích thước bằng một người đàn ông cao 1,8 mét và nặng khoảng 276 tới 390 kg. Chúng thường sống dọc theo bờ biển phía tây Bắc Mỹ.

Tiến Thanh