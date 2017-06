HTC U11 có khả năng chịu đựng "tra tấn" đến cỡ nào?

Bài kiểm tra độ bền với HTC U11 của kênh YouTube JerryRigEverything đã cho thấy, đây là một mẫu smartphone bền bỉ với khả năng chống xước, chống vỡ tốt nhưng khả năng chịu lực khi bẻ cong có lẽ chưa thực sự hoàn hảo.

Trang Android Authority vừa chia sẻ video "hành hạ" mới nhất của kênh YouTube JerryRigEverything với mẫu HTC U11. Mẫu smartphone cao cấp nhất của HTC phải trải qua nhiều bài thử nghiệm khá khắc nghiệt từ cào xước tới bẻ cong để kiểm tra độ bền của máy.

Trong các thử nghiệm đầu tiên với khả năng chống xước của màn hình Gorilla Glass 5, HTC U11 dừng ở cấp độ 6 và 7 với các vết cào xước khá mạnh. Thậm chí với thử nghiệm cào xước phím Home và cảm biến vân tay không khiến máy bị mất chức năng này.

Các bộ phận được bảo vệ tốt dưới lớp kính Gorilla Glass 5 có phần camera trước và cụm cảm biến. Tuy nhiên phần vải bọc màng loa bị chọc thủng dễ dàng. Tương tự, camera sau được bảo vệ khá tốt và gần như không bị tác động của các vết cào xước, duy cụm đèn flash LED kép có lẽ không được bảo vệ bằng kính nên bị xước dễ dàng.

Cạnh máy HTC U11 khá dễ bị xước tuy vậy không làm ảnh hưởng tới tính năng Edge Sense trên máy.

Thử nghiệm đốt màn hình với bật lửa cũng khôMng khiến HTC U11 chịu khuất phục. Các vết đen xuất hiện và cũng biến mất nhanh chóng.

Tuy nhiên, thử nghiệm bẻ cong đã biến mọi đánh giá trước đó về độ bền của HTC U11 sụt giảm khá nhiều. Ngay từ thử nghiệm bẻ cong màn hình ra phía sau, màn hình đã có dấu hiệu nứt vỡ và khung máy bị cong nhanh chóng. Thậm chí sau khi bẻ cong, màn hình HTC U11 đã hoàn toàn liệt cảm ứng.

JerryRigEverything khẳng định, phần kính cong 3D trên HTC U11 cứng cáp hơn so với lớp kính phẳng của HTC U Ultra trước đây. Tuy vậy do U11 không có lớp đệm nhựa giữa mặt kính và khung kim loại nên khả năng chịu lực khi bẻ cong trở nên kém hơn. Nguyên nhân có thể do tính năng Edge Sense đã buộc HTC phải lựa chọn giữa độ bền và việc có thêm một chiêu thức PR mới.

Cận cảnh màn "tra tấn" HTC U11:

Tiến Thanh