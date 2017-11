Xem hướng dẫn sử dụng Photoshop thông qua... MV ca nhạc

Có lẽ những MV truyền thống hay ngay cả những ý tưởng thực hiện MV độc đáo với sự tham gia của ca sỹ đã quá cũ. Ban nhạc rock Mỹ Spoon mới đãy vừa phát hành MV ca nhac mới sử dụng ngay chất liệu là những bài hướng dẫn Photoshop.

MV ca nhạc mới "Do I Have to Talk You Into It" nằm trong album Hot Thoughts vừa ra mắt mới đây của ban nhạc rock Spoon tại Mỹ đã gây một ấn tượng rất mạnh với nhiều người xem.

Không cầu kỳ về bối cảnh, nội dung,…Tất cả chỉ gói gọn trong một video hướng dẫn Photoshop dài 4 phút 21 giây, quay theo chế độ timelapse. Thú vị thay hình ảnh người bị chỉnh sửa trong đoạn video cũng chính là ca sỹ hát chính cho ban nhạc, Britt Daniel. Chỉ từ một bức ảnh Britt đeo kính, các thủ thật Photoshop đã biến anh trở thành một bộ xương hay làm biến dạng thân thể.

Và nếu bạn tò mò về cách thực hiện các thủ thuật Photoshop, bạn chỉ cần chọn chất lượng nội dung từ HD 720p trở lên và chỉnh tốc độ phát xuống thấp khoảng 0,25x và theo dõi.

Tiến Thanh