Tạo bộ lọc màu cho ảnh chụp bằng cách... đốt cháy thuốc súng

Thay vì sử dụng những bộ lọc có sẵn bằng các phần mềm, nhiếp ảnh gia có tên Dewey Keithly tại Mỹ đã sử dụng cách đốt ảnh bằng thuốc súng để tạo bộ lọc màu ấn tượng cho mỗi bức hình.

Theo Petapixel, nhiếp ảnh gia Dewey Keithly sống tại Salt Lake, bang Utah, Mỹ đã có một cách sáng tạo bộ lọc ảnh vô cùng đặc biệt, đốt thuốc súng trên những bức ảnh in.

Keithly tiết lộ ý tưởng độc đáo này sau khi ông xem bộ phim tài liệu Sky Ladder và quan sát cách nghệ sỹ Trung Quốc có tên Cai Guo-Qiang tạo ra các tác phẩm nghệ thuật với thuốc súng.

Để thực hiện bộ ảnh đặc biệt với thuốc súng, Dewey Keithly trước đó đã chụp ảnh và in từng bức chân dung dưới định dạng màu và đen trắng (B&W). Các bức ảnh được in dưới định dạng khổ lớn từ máy in Epson.

Tiếp đó, Keithly xé nhiều góc của mỗi bức ảnh và gắn kết giữa ảnh màu và đen trắng bằng keo dán. Cuối cùng, anh lót những tấm ảnh bị xé dưới thuốc súng, đá cuội và đốt cháy. Lợi dụng những chi tiết ảnh bị cháy xém có mục đích, Keithly đã tạo nên bộ ảnh vô cùng ấn tượng, tưởng chừng chỉ có thể thấy cách đây hàng thế kỷ.

Đây là những bức ảnh Keithly đã thực hiện:

Cận cảnh màn thử nghiệm tạo bộ lọc ảnh từ thuốc súng của Keithly

Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm nhiều tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Mỹ Dewey Keithly qua trang web tại đây và Instagram tại đây.

Tiến Thanh