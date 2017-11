Kinh ngạc với MV ca nhạc được tạo nên từ 540 chiếc máy in và hàng ngàn tờ giấy DoubleA

MV ca nhạc mới nhất của OK Go sẽ tiếp tục đem đến một trải nghiệm hình ảnh và âm nhạc vô cùng độc đáo.

Theo Gizmodo, OK Go vốn nổi tiếng là một trong những ban nhạc Alternative Rock có chất riêng và phong cách sáng tạo MV vô cùng độc đáo, chưa bao giờ đụng hàng ai. Và với MV Obsession vừa ra mắt, một lần nữa chúng ta phải bất ngờ với khả năng sáng tạo của OK Go.

Trong MV Obsession mới nhất, OK Go đã sử dụng tới 540 chiếc máy in và hàng ngàn tờ giấy DoubleA đủ màu sắc để tạo nên tấm phông nền đầy cuốn hút, thay đổi theo từng nhịp điệu của bài hát. Với sự biến chuyển liên tục những tờ giấy in, người xem chắc chắn sẽ chẳng thể rời mắt khỏi những chiếc máy in lấy một phút.

Tuy nhiên OK Go cũng đã khuyến cáo tới người xem cần đặt độ phân giải cao nhất lên tới 1440p hoặc 2160p thông qua công cụ tùy chỉnh độ phân giải video của YouTube. Bởi lẽ nếu để ở mức HD 720p hoặc Full HD 1080p, hình ảnh sẽ xảy ra hiện tượng biến dạng khá khó chịu, đồng thời người xem khó quan sát được hết các hiệu ứng thú vị tạo ra từ 540 chiếc máy in.

Tất nhiên bạn đừng quá lo về số giấy tạo ra từ MV bởi nhóm đã lên kế hoạch tái chế số giấy đó.

Trước Obsession, OK Go đã thực hiện rất nhiều MV ấn tượng khác, trong đó có The One Moment, tạo hiệu ứng slow-motion xuyên suốt MV với thời gian chỉ vài giây. Hay một MV khác có tên Upside Down & Inside Out, cả nhóm đã chọn bối cảnh là không gian máy bay và quay trực tiếp trong điều kiện không trọng lực.

Tiến Thanh