Khai trương Leica Boutique đầu tiên tại Việt Nam

Leica Camera, hãng máy ảnh và ống nhòm thể thao nổi tiếng của Đức vừa chính thức khai trương cửa hàng Leica Boutique đầu tiên tại Việt Nam.

Tại Leica Boutique, toàn bộ các mẫu máy ảnh, ống nhòm của Leica đều được trưng bày. Khách tham quan có thể trải nghiệm các sản phẩm Leica đầy đủ và sớm nhất, đồng thời thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được ghi lại bằng máy ảnh Leica tại khu gallery. Ngoài ra, đây cũng là nơi tổ chức các khóa học nhiếp ảnh theo tiêu chuẩn Leica Akademie toàn cầu.

Ông Sunil Kaul, Giám đốc điều hành Leica Camera khu vực châu Á chia sẻ Leica Boutique không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm của Leica, mà còn là nơi gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu của cộng đồng người yêu Leica và nhiếp ảnh. Cộng đồng Leica tại Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh, và Leica sẽ thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ các nhiếp ảnh gia hay triển lãm ảnh để góp phần nâng cao trình độ nhiếp ảnh, nghệ thuật cho những người tham gia.

Triển lãm The Beauty of Light với ảnh của hai nghệ sĩ Nguyễn Việt Thanh và Trần Mạnh Tuấn

Leica Boutique bắt đầu mở cửa từ ngày 30/11, nằm tại tòa nhà số 14 Ngô Quyền, Hà Nội. Tại buổi lễ khai trương, Leica Vietnam cũng trưng bày triển lãm ảnh "The Beauty of Light", tác phẩm hợp tác giữa Đại sứ Leica, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Triển lãm sẽ mở cửa tự do từ ngày 1-15/12.

Cũng trong lễ khai trương này, Leica đã giới thiệu Leica CL, mẫu máy ảnh mirrorless mới nhất mang kiểu dáng cổ điển và dùng cảm biến APS-C 24MP với giá bán lẻ 66,9 triệu đồng. Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết về Leica CL tại đây.

Một số hình ảnh Leica Boutique tại Hà Nội:

Tủ trưng bày các máy ảnh Leica, từ những máy đang bán đến các dòng máy cổ, có giá trị

Mẫu máy ảnh lấy ngay Leica Sofort và ống nhòm Leica

Cận cảnh Leica Sofort phiên bản đặc biệt

Các dòng túi máy ảnh của Leica

Tạp chí nhiếp ảnh Leica (LFI)

Mẫu máy ảnh Leica M4-2 ra đời năm 1977

Máy ảnh và ống kính Leica tại Boutique

Ngoài các sản phẩm nhiếp ảnh, Leica còn sản xuất ống nhòm

Một số ảnh trong triển lãm "The Beauty of Light":

Ảnh của tác giả Nguyễn Việt Thanh

Ảnh của tác giả Trần Mạnh Tuấn

