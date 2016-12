Đọ camera bộ đôi Oppo A39 và Galaxy J5 Prime

Sau Oppo F1s và Galaxy J7 Prime thì Oppo A39 và Galaxy J5 Prime đang là cặp sản phẩm cạnh tranh tay đôi mới nhất giữa Oppo và Samsung ở thị trường Việt Nam.

Cả hai máy Oppo A39 và Galaxy J5 Prime đều là smartphone thuộc phân khúc giá rẻ mới bán ra thị trường. Chiếc Oppo A39 có giá 4,69 triệu đồng, còn J5 Prime có giá 4,99 triệu đồng. Về camera, cả hai máy đều có camera sau và trước với độ phân giải tương đương, 13MP cho camera chính phía sau và 5MP cho camera trước.

Trong bài so sánh camera này, các ảnh chụp của hai máy đều được chụp ở chế độ tự động, lấy nét và đo sáng ở cùng vị trí, góc chụp tương đương nhau. Bạn đọc có thể bấm vào các bức ảnh để xem ở kích cỡ lớn. Ngoài chế độ tự động và HDR, hai máy còn có nhiều chế độ khác nữa như chế độ chuyên nghiệp, chân dung làm đẹp da và toàn cảnh. Chiếc Oppo có thêm chế độ siêu HD ghép nhiều ảnh để tạo thành bức ảnh chi tiết và chế độ phơi sáng kép để lồng 2 ảnh vào nhau, trong khi đó J5 Prime có chế độ ảnh kèm âm thanh, thể thao và ban đêm.

Về tốc độ chụp và lấy nét, hai máy đều xử lý nhanh nhẹn tương đương nhau khi chụp ở chế độ tự động trong các điều kiện đủ sáng và thiếu sáng. Riêng chế độ HDR thì điện thoại Samsung có tốc độ chụp nhanh hơn chút so với Oppo.

Ảnh chụp ngoài trời, xuôi sáng

Ảnh 1:

Ảnh 2:

Ảnh 3:

Ảnh 4:

Bốn bức ảnh nhiều cây cối phía trên cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa 2 máy là ở độ tương phản, độ trong trẻo, cân bằng trắng và độ nét, nổi khối. Chiếc Oppo A30 ra ảnh tông ám vàng nhẹ, trông ấm áp và gần với thực tế hơn nhưng nước ảnh hơi đục như có lớp sương mờ phủ lên ảnh. Ảnh của J5 Prime có lợi thế ở việc cho ra những bức ảnh trong trẻo, tương phản cao và nổi khối tốt nhưng trong nhiều tình huống ảnh quá lạnh khiến màu sắc thiếu tự nhiên.

Ảnh 5:

Ảnh 6:

Ảnh 7:

Ảnh 8:

Sự khác biệt về cân bằng màu sắc tiếp tục thể hiện rõ rệt hơn ở 4 bức ảnh trên (từ ảnh 5 đến ảnh 8). Khả năng cân bằng màu chưa tốt khiến cho màu đỏ của bóng bay, tấm phông backdrop (ảnh 6) và màu xanh (ảnh 7) của J5 Prime đều đậm lên, trông thiếu tự nhiên. Rất may là tông màu vàng (ảnh 8) thì điện thoại Samsung lại cân bằng màu tốt, tương đồng với ảnh của A39 và cũng rất gần với màu thực tế.

Ảnh 9:

Ảnh 10:

Ở bối cảnh chụp của hai bức ảnh 9 và 10, sự khác biệt về nhiệt màu giữa 2 máy đã nhẹ nhàng hơn nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy nhiệt màu trong các bức ảnh Oppo vẫn ấm hơn. Trong khi đó, một số màu nóng như màu áo đỏ và xanh của điện thoại Samsung vẫn có xu hưởng đẩy cao lên.

Ảnh 11:

Ở bức ảnh cận cảnh trên, rõ ràng cân bằng màu tốt đã giúp Oppo A39 giữ được màu hoa lá tươi tắn hơn. Chiếc J5 Prime có vẻ vẫn gặp tình trạng màu sắc của lá cây thường xỉn và bợt đi giống như trên J7 Prime. Bù lại, khả năng tái tạo chi tiết và độ nổi khối của J5 Prime tốt hơn Oppo A39.

Thử crop 100% hai trong số các bức ảnh phía trên thì thấy sự khác biệt về độ chi tiết rõ rệt giữa 2 máy. Trên các bức ảnh số 1, số 5, số 6 hay số 11, chi tiết trong ảnh của J5 Prime thể hiện rõ nét hơn.

Ảnh chụp chênh sáng, ngược sáng

Ảnh 12:

Ảnh chênh sáng ở chế độ tự động, tắt HDR

Ảnh 13:

Ảnh chênh sáng ở chế độ tự động, bật HDR để cải thiện dải sáng, độ tương phản

Với bối cảnh chênh sáng phía trên, 2 máy cho dải sáng, khả năng thể hiện chi tiết ở vùng sáng và vùng tối không chênh lệch nhau quá nhiều và đều ở mức khá. Khi bật HDR, Galaxy J5 Prime cải thiện chất lượng ảnh rõ hơn Oppo A39. Ảnh HDR của J5 Prime cân bằng vùng sáng và vùng tối tốt hơn, lấy được nhiều chi tiết hơn.

Ảnh 14:

Ảnh ngược sáng ở chế độ tự động, tắt HDR

Ảnh 15:

Ảnh ngược sáng ở chế độ tự động, bật HDR để cải thiện độ tương phản

Với tình huống ngược sáng mạnh, Oppo A39 lại cân bằng tốt hơn J5 Prime. Ảnh từ J5 Prime có hiện tượng lóa sáng (flare) có lẽ do khẩu độ ống kính lớn (f/1.9) khiến máy khó kiểm soát ánh sáng quá mạnh chiếu trực diện. Việc bật HDR trong tình huống này cũng giúp cải thiện chất lượng ảnh, dải sáng nhưng không quá nhiều.

Ảnh 16:

Ảnh ngược sáng lúc trời bắt đầu tối, bật HDR

Ảnh 17:

Ảnh ngược sáng lúc trời bắt đầu tối, bật HDR

Ở những tình huống chênh sáng, ngược sáng trong buổi chiều tà nhờ độ tương phản tốt hơn nên ảnh của J5 Prime cho dải sáng, chi tiết tốt hơn Oppo A39. Vùng chênh sáng trong ảnh của J5 Prime cân bằng không bị lốp sáng như đối thủ Oppo.

Thiếu sáng

Các bức ảnh dưới đây đều chụp ở bờ Hồ Hoàn Kiếm vào lúc trời nhá nhem tối. Nhìn chung, cả hai máy đều đẩy độ sáng ảnh lên sáng hơn so với môi trường thực tế. Sự khác biệt về cân bằng trắng và nhiệt màu vẫn thấy rõ ràng ở môi trường thiếu sáng. Các ảnh chụp từ Oppo A39 trông tươi tắn và thích mắt hơn, nhất là khi thể hiện da người và tán lá. Tuy vậy, Samsung lại kiểm soát nhiễu tốt hơn giúp các ảnh chụp trong trẻo và ít nhiễu hạt hơn nhờ có ống kính khẩu mở lớn hơn (f1/9 so với f/2.2 trên Oppo A39). Khẩu mở lớn giúp Samsung tự tin đẩy ISO xuống thấp hơn so với Oppo để hạn chế nhiễu.

Ảnh 18:

Ảnh 19:

Ảnh 20:

Ảnh 21:

Bức ảnh này là chụp từ ảnh được chọn để trưng bày bên bờ Hồ

Ảnh 22:

Ảnh 23:

Ảnh 24:

Thử cop 100% hai tấm ảnh thiếu sáng, có thể thấy chiếc điện thoại của Samsung có độ chi tiết nhỉnh hơn chút và các điểm ảnh được xử lý mịn hơn nên đỡ được nhiễu hạt hơn một chút, không nhiều.

Tổng kết

Qua các tình huống phía trên, có thể hai máy khác nhau cơ bản nhất ở khả năng cân bằng trắng, độ chi tiết, tương phản, độ trong trẻo. Chiếc Oppo A39 có nhiệt màu cân bằng và tự nhiên hơn. Trong khi đó, Samsung Galaxy J5 Prime lại có độ chi tiết, tương phản và nước ảnh trong hơn. Ảnh HDR của J5 Prime cũng cho tốc độ chụp nhanh hơn, chất lượng nhỉnh hơn A39. Khi thiếu sáng, điện thoại Samsung cũng có độ chi tiết và khả năng khử nhiễu hiệu quả hơn dù màu sắc kém hơn.

