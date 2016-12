Đọ chi tiết Oppo A39 và Galaxy J5 Prime

Đây là hai sản phẩm rút gọn của cặp đôi Oppo F1S và Galaxy J7 Prime đang rất thành công trên thị trường hiện nay. Tuy vậy, mỗi máy lại được nhà sản xuất "rút gọn" theo một chiều hướng khác nhau.

Oppo A39 và Galaxy J5 Prime là cặp song đấu mới của Oppo và Samsung, hai thương hiệu đứng đầu thị trường smartphone ở Việt Nam hiện nay. Dường như Samsung đang lo lắng trước bước phát triển của Oppo nên bắt đầu ra mắt những sản phẩm để kèm cặp những sản phẩm mới của hãng điện thoại Trung Quốc. Sau khi Oppo ra mắt chiếc F1S vào tháng 8/2016 với chiến dịch tiếp thị rầm rộ, chỉ vài tuần sau đó Samsung cũng giới thiệu chiếc Galaxy J7 Prime ở tầm giá tương đồng. Đáng chú ý, J7 Prime là smartphone tầm trung đầu tiên được hãng điện thoại Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức lễ ra mắt hoành tráng như sản phẩm đầu bảng cùng với các chương trình tiếp thị phủ khắp các kênh truyền thông sau đó.

Trở lại với cặp đôi Oppo A39 và Galaxy J5 Prime, đây có thể coi là bản rút gọn của Oppo F1S và Galaxy J7 Prime, đồng thời cũng là cặp sản phẩm song đấu trực diện thứ hai của Samsung và Oppo trên thị trường. So với đàn anh, Oppo A39 bị rút gọn kích cỡ màn hình, cảm biến vân tay và camera tự sướng 16MP trong khi giữ nguyên sức mạnh xử lý. Còn chiếc J5 Prime lại bị Samsung rút gọn mạnh về kích cỡ màn hình và sức mạnh xử lý nhưng giữ lại thân kim loại cùng cảm biến vân tay. Điều này khiến 2 sản phẩm có những khác biệt trong định hướng thu hút người dùng cũng như trải nghiệm.

Thiết kế

Hai máy khác nhau về kích cỡ và chất liệu thân máy. Chiếc Oppo A39 có thiết kế thân nhựa với màn hình 5.2 inch, trong khi đó J5 Prime sở hữu thiết kế thân kim loại với màn hình nhỏ hơn, 5 inch. Điện thoại của Oppo có thân máy mỏng hơn, song độ tối ưu viền (tỷ lệ màn hình/khung máy) kém chiếc Samsung một chút. Điều này cộng với kích cỡ nhỏ hơn và mặt lưng vát cong giúp cho J5 Prime cầm nắm ôm tay hơn.

Ở phía mặt trước, hai máy đều có kính cong 2.5D và có camera tự sướng 5MP. Sự khác biệt lớn nhất là chiếc J5 Prime có cảm biến vân tay tương tự đàn anh J7 Prime trong khi Oppo A39 đã bị rút gọn để ưu tiên giữ lại sức mạnh xử lý.

Ở mặt lưng, hai máy có sự tương đồng với camera chính 13MP cùng một đèn flash đơn. Độ hoàn thiện của 2 sản phẩm đều có thể đánh giá là khá tốt với các cổng và phím được cắt gọn gàng, các mối ghép giữa các thành phần ăn khớp nhau, không có kẽ hở. Chiếc Oppo A39 có thiết kế thân nhựa nhưng vẫn có được cảm nhận chắc chắn khi cầm trên tay.

Nhìn chung, hai sản phẩm đều có ngôn ngữ thiết kế riêng. Chiếc Oppo có màn hình lớn hơn, trong khi đó J5 Prime lại ăn điểm hơn ở cảm biến vân tay.

Chung cuộc: khó phân thắng bại

Màn hình

Hai máy có điểm chung là đều có độ phân giải HD và sử dụng tấm nền IPS LCD. Tấm nền PLS LCD của J5 Prime thực chất cũng là loại tấm nền IPS nhưng được Samsung sản xuất và đặt thương hiệu là PLS, giống như cách hãng này gọi màn hình OLED của mình sản xuất là Super AMOLED.

Khi đo bằng thiết bị đo màn hình chuyên dụng, màn hình của A39 thể hiện kết quả tốt hơn ở 5/6 tiêu chí gồm độ sáng tối đa, độ tương phản cao hơn, nhiệt màu gần ngưỡng chuẩn hơn và độ chính xác màu tốt hơn. Chiếc J5 Prime nhỉnh hơn ở khả năng thể hiện màu đen. Riêng tiêu chí đo độ sáng tối đa, J5 Prime được đo độ sáng tối đa ở chế độ chỉnh tay. Điện thoại này còn có chế độ ngoài trời sẽ tự động tăng độ sáng tối đa lên cao hơn mức tối đa khi chỉnh tay để giúp người dùng dễ nhìn hơn.

Bảng đo kết quả màn hình cho thấy Oppo A39 thể hiện tốt hơn J5 Prime

Khả năng thể hiện màu sắc cơ bản của Oppo A39 (chấm tròn là màu máy thể hiện, còn ô vuông là màu tiêu chuẩn, các chấm tròn càng gần với ô vuông càng chuẩn).

J5 Prime thể hiện các màu sắc cơ bản lệch nhiều hơn chút so với Oppo A39

Khi nhìn bằng mắt thường, nhiệt màu của hai máy đi theo 2 xu hướng khác nhau: chiếc Oppo hơi ám hồng còn J5 Prime lại ám xanh nhẹ. Điều này giúp cho màu sắc hiển thị trên màn hình của Oppo A39 trông ấm áp hơn. Màn hình của hai máy đều có góc nhìn rộng tương đồng nhau, màu sắc và độ tương phản biến đổi rất ít khi nhìn vào từ góc chếch. Khi nhìn ngoài trời nắng, hai màn hình đều có thể nhìn rõ tương đương nếu bật độ sáng lên mức cao nhất (với J5 Prime là bật chế độ xem ngoài trời).

Chung cuộc: Oppo A39 nhỉnh hơn

Phần mềm

Oppo A39 hiện được cài sẵn bản Color OS 3.0 tuỳ biến dựa trên Android 5.1, còn J5 Prime dùng bản TouchWiz dựa trên Android 6 mới mẻ hơn. Giao diện phần mềm của 2 máy có chút khác biệt, Oppo từ bỏ khay ứng dụngđưa mọi thứ lên màn hình chính, còn Samsung vẫn duy trì khay ứng dụng truyền thống của Android.

Về phần mềm, mỗi máy có những tính năng đặc trưng riêng. Oppo có bộ phần mềm bảo mật để mã hoá ứng dụng cũng như các thao tác điều khiển bằng cử chỉ khí màn hình tắt/bật và khi goi điện rất hữu ích, còn Samsung có một số tính năng đáng chú ý như ứng dụng S Bike để giúp người dùng lái xe máy an toàn, ứng dụng quà tặng Galaxy hay bộ phần mềm Microsoft Office tích hợp sẵn. Xem thêm bài đánh giá Oppo A39 tại đây và bài đánh giá J5 Prime tại đây để tìm hiểu đầy đủ hơn về phần mềm của mỗi máy.

Chung cuộc: khó phân thắng bại

Hiệu năng

Đây là điểm hai máy có khác biệt rõ rệt nhất. Chiếc Oppo nổi trội hơn hẳn ở sức mạnh của vi xử lý, RAM và cả dung lượng bộ nhớ. Điều này giúp cho Oppo A39 có thể chơi được các game nặng đồ hoạ như Asphalt 8 hay N.O.V.A.3 tương đối mượt ở chế độ đồ hoạ tự nhận (trung bình), trong khi chiếc J5 Prime xử lý bị giật lag nặng, rất khó chịu. Tuy vậy, sự khác nhau khi xử lý các ứng dụng nhẹ và cơ bản không nhiều. Mời bạn xem thêm Đọ hiệu năng Galaxy J5 Prime và Oppo A39 và video so sánh hiệu năng giữa hai máy phía dưới.

Chung cuộc: Oppo A39 trội hơn

Thời lượng pin

A39 có pin 2900 mAh, còn pin của J5 Prime là 2400 mAh. Trong 3 hoạt động lướt web, xem phim và chơi game, chiếc Oppo có thời lượng pin nhỉnh hơn ở hoạt động lướt web và xem phim, còn game thì J5 Prime có thời gian chơi lâu hơn hẳn.

Bài đo thời gian lướt web thực hiện trên mạng Wi-Fi thông qua chương trình giả lập việc sử dụng trong thực tế, tự động mở lần lượt và lặp lại 3 trang web phổ thông, giả lập thao tác cuộn trang để tính thời lượng pin từ 100% đến 10% với độ sáng màn hình 70%.

Xem bộ phim HD trên phần mềm MX Player, chạy lặp và tính thời gian từ lúc pin đầy 100% đến khi còn 10%. Độ sáng và âm lượng đặt ở mức khoảng 70%.

Chơi game giả lập trên phần mềm GFX Bench với độ sáng màn hình khoảng 70% cũng tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10% thì dừng.

Với kết quả trên, các bạn có thể sẽ băn khoăn tại sao J5 Prime với dung lượng pin ít hơn nhiều lại có thời gian pin không quá thua kém Oppo A39, thậm chí còn trội hơn ở thời gian chơi game? Điều này có thể là do chip Exynos 7570 dựa trên tiến trình 14nm mang lại khả năng tiêu hao điện năng thấp hơn so với chip MT6750 dựa trên tiến trình 28nm. Còn ở thời lượng pin chơi game, thông thường máy xử lý game mượt mà với tốc độ khung hình cao sẽ tốn pin hơn. Chính vì vậy, chiếc A39 dù có pin lớn hơn nhưng do GPU mạnh nên hao pin hơn so với GPU yếu của chiếc J5 Prime. Đổi lại chiếc Oppo sẽ có được trải nghiệm game thoải mái và dễ chịu hơn.

Chung cuộc: khó phân thắng bại

Camera

VnReview đã có bài so sánh khả năng chụp ảnh từ camera chính và camera trước của hai máy, mời bạn đọc xem tại đây và tại đây. Nhìn chung, ở camera chính, chiếc Oppo A39 có nhiệt màu cân bằng và tự nhiên hơn. Trong khi đó, Samsung Galaxy J5 Prime lại có độ chi tiết, tương phản và khả năng khử nhiễu tốt hơn. Còn với camera trước, hai máy thể hiện sự khác biệt không nhiều.

Ảnh chụp từ camera trước của 2 máy

Chung cuộc: J5 Prime nhỉnh hơn chút ở camera sau

Kết luận

Điểm khác biệt giữa Oppo A39 và J5 Prime cơ bản nằm ở định hướng rút gọn cấu hình từ thế hệ tiền nhiệm của chúng. Samsung thiên về người dùng phổ thông nên giữ lại cảm biến vân tay cùng thân kim loại, trong khi Oppo nhắm đến người dùng có nhu cầu chơi game và hiệu năng xử lý tốt nên giữ lại sức mạnh xử lý từ đàn anh Oppo F1S. Các yếu tố còn lại như màn hình, camera và thời lượng pin giữa hai máy có sự chênh lệch song không nhiều.

