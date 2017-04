Đánh giá Sony Xperia XA1: camera tốt nhất tầm giá, pin không yếu nữa

Điểm yếu chí tử của chiếc Xperia XA năm ngoái là thời lượng pin đã được khắc phục và các thế mạnh về ngoại hình, hiệu năng, đặc biệt là camera tiếp tục được phát huy trên thế hệ Xperia XA1 năm nay.

Dù gặp nhiều khó khăn ở mảng di động nhưng Sony vẫn liên tục cho ra đời các thiết bị mới với nhiều tính năng hấp dẫn. Chiếc XA1 nằm trong bộ tứ sản phẩm được hãng công nghệ Nhật Bản giới thiệu vào đầu năm nay trong khuôn khổ MWC 2017 cùng với Xperia XA1 Ultra, Xperia XZ Premium và XZs.

Khác với thế hệ XA được bán rộng rãi trên nhiều hệ thống, chiếc Xperia XA1 năm nay hiện chỉ có độc quyền tại chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động với mức giá 6,49 triệu đồng kèm ưu đãi trả góp 0% hoặc tặng phiếu mua hàng trị giá 500 nghìn đồng. Mức giá này thấp hơn giá khởi điểm 6,99 triệu đồng của XA năm ngoái và ngang bằng với mức giá của một số sản phẩm đáng chú ý hiện nay như Huawei GR5 2017 Pro, Oppo F1s 2017, Galaxy J7 Prime và Galaxy A3 2017.

Thiết kế

Không như thế hệ XA năm ngoái với nhiều đường bo cong mềm mại và có phần nữ tính, chiếc XA1 thừa hưởng ngoại hình mạnh mẽ, vuông vắn, nam tính hơn của mẫu XZ cao cấp. Toàn bộ thân máy được Sony gia công, cắt gọt gọn gàng, gần như không có chi tiết thừa, khiến máy trong như được làm từ kim loại nguyên khối.

Xperia XA1 thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ mẫu XZ cao cấp

Phần mặt lưng trên bản màu vàng được xử lý mịn, không bám vân tay nhưng sẽ dễ xước nếu không dùng ốp hoặc miếng dán bảo vệ. Chúng tôi mới sử dụng máy trong khoảng hơn 2 tuần, dù đã khá giữ gìn nhưng đã thấy có nhiều vết xước dăm nhỏ.

Cách bố trí phím nguồn, tăng giảm âm lượng, phím chụp ảnh đặc trưng của Sony

Phím nguồn, tăng giảm âm lượng giữ đúng truyền thống của Sony với vị trí hợp lý, tiện thao tác cả khi cầm máy bằng tay trái hay phải. Phần khung viền và 2 đầu trên dưới bằng kim loại cứng cáp, chắc chắn, xử lý bề mặt tốt. Viền màn hình rất mảnh, chỉ như sợi chỉ nhỏ. Cảm giác cầm nắm XA1 trên tay sẽ hơi cấn do thân máy vuông hơn nhưng không gây nhiều khó chịu.

Máy hỗ trợ 2 Sim Nano và có cả khe cắm thẻ nhớ riêng biệt

Tuy nhiên, các chi tiết ghép nối trên XA1 lại chưa thật liền lạc. Vẫn có thể thấy các khe hở và sự không ăn khớp ở phần tiếp giáp giữa mặt lưng nhựa với phần khung kim loại. Điều này cho thấy Sony chưa thật tỉ mỉ về gia công trên thiết bị tầm trung của mình.

XA1 có nhiều đường ghép nối chưa thật liền lạc

Ở mặt trước, Sony vẫn thiết kế 2 khe tựa như loa kép ở 2 đầu trên dưới nhưng thực chất đây chỉ là loa thoại và mic. Máy chỉ có 1 loa ngoài nằm ở cạnh đáy, gần cổng USB Type C. Phần loa ngoài này có âm lượng khá nhỏ, chất lượng âm thanh trung bình, bass treble nhạt nhòa, các âm rối vào nhau. Sony có trang bị các tính năng cải thiện âm thanh quen thuộc như XLoud, Clear Audio+ nhưng không có nhiều tác dụng và chỉ dùng được với các app nghe nhạc, xem phim mặc định, không có tác dụng với app ngoài như YouTube, Zing MP3, Nhaccuatui.

Loa ngoài được bố trí cạnh cổng USB Type C ở cạnh dưới

Đi kèm với XA1 còn có một tai nghe dạng earbud được sản xuất tại Việt Nam nhưng cả hình thức và chất lượng âm thanh đều không để lại nhiều ấn tượng.

Cạnh trên là giắc tai nghe 3.5mm kèm mic lọc ồn

Chi tiết gây thất vọng lớn nhất trên XA1 chính là phần viền trên dưới màn hình. Khu vực này có quá nhiều diện tích thừa thãi vô ích khiến XA1 dài ra một cách bất thường. Đặc biệt là phần cạnh dưới quá đủ để Sony bố trí các phím cảm ứng nhưng hãng điện thoại Nhật Bản vẫn quyết đưa các phím điều hướng vào trong màn hình.

Các fan của Sony có thể biện minh rằng phần diện tích thừa ra sẽ rất phù hợp khi chơi game vì hạn chế việc chạm nhầm vào màn hình, nhưng thực tế công nghệ màn hình cảm ứng giờ đã đủ tốt để khắc phục vấn đề này, không cần phải làm viền dày một cách vô lý như XA1.

Hai đầu trên dưới của XA1 còn thừa quá nhiều diện tích trống

Nhìn chung, Xperia XA1 gây ấn tượng tốt bởi ở tầm giá này đây là một trong những thiết bị có thiết kế cao cấp nhất, đảm bảo cả tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Tuy vậy, ngoài chi tiết viền trên và dưới dày một cách vô lý thì sản phẩm vẫn còn đó một số hạn chế như thiếu vắng cảm biến vân tay và không được trang bị khả năng chống bụi, chống nước đặc trưng trên các sản phẩm Sony.

Video đánh giá Sony Xperia XA1

Màn hình

Màn hình của XA1 tiếp tục sử dụng loại IPS LCD có kích thước 5 inch độ phân giải 720p, mật độ điểm ảnh 294 PPI tương tự chiếc XA trước đây. Màn hình của XA1 cho chất lượng hiển thị khá, độ sáng cao, có thể hiển thị tương đối rõ ràng dưới trời nắng gắt. Góc nhìn rộng, màu sắc theo hướng trung tính, không quá rực rỡ và nịnh mắt như xu hướng chung hiện nay. Màn hình ám vàng nhẹ nên cho cảm giác hơi đục, không được trong trẻo. Độ phân giải thấp cũng khiến hình ảnh và chữ viết kém sắc nét.

Khi nhìn từ các cạnh, màn hình của XA1 còn gặp hiện tượng khúc xạ ánh sáng tại nơi tiếp giáp giữa phần mép cong và khung máy. Hiện tượng này rõ nhất khi duyệt web hay hiển thị các nội dung có nền trắng, gây ra một chút khó chịu.

Màn hình có viền cực mảnh, đặc biệt ở 2 cạnh trên dưới

Sony vẫn trang bị cho XA1 những tính năng tối ưu hình ảnh quen thuộc như chế độ Siêu sống động, chế độ Cải thiện hình ảnh để màu sắc rực rỡ, nịnh mắt hơn. Như thường lệ, những chế độ này chỉ có tác dụng tốt nhất trên các phần mềm mặc định của Sony như trình xem ảnh, chơi video. Tuy nhiên, mỗi khi xem ảnh, máy cũng phải mất tới vài giây để áp hiệu ứng cải thiện hình ảnh, gây nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng.

Chế độ bảo vệ mắt đã khá phổ biến trên các smartphone hiện nay nhưng vẫn chưa được Sony trang bị cho màn hình của XA1. Người dùng sẽ cần phải cài thêm ứng dụng ngoài nếu có nhu cầu.

Bảng đo màn hình của Xperia XA1 và một số máy cùng tầm giá

Khi đo trên thiết bị đo chuyên dụng, Xperia XA1 có độ sáng tối đa cao, nhiệt màu sát mức cân bằng nhất (6500) và đáng khen là các màu sắc đều tái hiện chính xác, điểm hiếm thấy trên các smartphone tầm trung hiện nay. Tuy vậy, khả năng thể hiện màu đen chưa sâu và độ tương phản chỉ ở mức trung bình khá, kém hơn chiếc Xperia XA năm ngoái.

Các màu sắc cơ bản trên Xperia XA1 được thể hiện khá chuẩn

Phần mềm

Cài sẵn Android 7.0 Nougat, Xperia XA1 là một trong những mẫu máy tầm trung hiếm hoi trên thị trường hiện nay được chạy phiên bản Android mới nhất. Sony giữ nguyên truyền thống không can thiệp quá nhiều vào lõi hệ điều hành và giữ lại gần như nguyên vẹn những gì của Android gốc. Các tính năng mới trên Android 7 như chia đôi màn hình, tự động gộp thông báo của một ứng dụng, trả lời nhanh ngay từ thanh thông báo, cho phép tinh chỉnh Kích thước hiển thị (DPI) để máy có thể hiển thị được nhiều nội dung hơn hoặc phóng lớn các nội dung cho dễ nhìn ...đều có mặt trên XA1.

Tính năng chia đôi màn hình trên XA1 hỗ trợ khá nhiều ứng dụng phổ biến hiện nay

Tính năng gộp các thông báo của một ứng dụng thành một nhóm và trả lời nhanh các ứng dụng nhắn tin nhanh ngay từ thanh thông báo

Khả năng thay đổi kích thước hiển thị (DPI) để xem được nhiều nội dung hơn

Trợ lý ảo Google Now được đặt sẵn ở màn hình chính và có thể truy cập nhanh bằng cách vuốt từ cạnh trái. Tính năng tìm kiếm theo ngữ cảnh Google Now On Tap đã hỗ trợ tiếng Việt và cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích, bạn có thể sử dụng bằng cách nhấn giữ vào phím Home khi đang ở bất cứ ứng dụng nào.

Trợ lý ảo Google Now và tính năng tìm kiếm theo ngữ cảnh Googe Now On Tap

Hãng điện thoại Nhật Bản chỉ tùy biến lại các icon, tập trung phát triển các ứng dụng phục vụ giải trí như nghe nhạc, xem phim. Vẫn còn đó một vài ứng dụng mà Sony cài sẵn không thực sự phù hợp với người Việt như Amazon Shopping. Bộ icon mặc định của máy không thật sự đồng nhất, gây cảm giác hơi lộn xộn khi các icon hệ thống và icon từ bên thứ 3 có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Dù sao, Sony vẫn cho phép thay đổi các icon này dễ dàng nên nếu không thích bạn có thể nhanh chóng tải thêm các bộ chủ đề mới.

Bộ icon mặc định của XA1 vẫn chưa thật đồng bộ với phong cách thiết kế phẳng (material design) của Android 7

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi giao diện với kho chủ đề tương đối phong phú

Một số tính năng nhỏ nhưng hữu ích được Sony bổ sung như việc tắt màn hình mà không cần dùng tới nút nguồn bằng cách nhấn đúp vào khoảng trống trên màn hình chính. Dù thế, Sony vẫn chưa cho phép tự động sáng màn hình khóa khi có thông báo, kể cả với tin nhắn SMS. Nếu muốn, bạn phải cài đặt thêm các ứng dụng ngoài.

Hiệu năng

Sony tiếp tục trung thành với việc sử dụng MediaTek trên các thiết bị tầm trung của mình. Với XA1, hãng trang bị vi xử lý MediaTek Helio P20, bản nâng cấp của Helio P10 trên XA với 8 nhân (4 nhân 2.3GHz và 4 nhân 1.6GHz đều là lõi Cortex-A53), đồ họa Mali-T880MP2, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB (có khe microSD tối đa 256 GB).

Cấu hình của XA1 được nâng cấp đáng kể so với XA

Cấu hình này là sự nâng cấp đang kể so với XA năm ngoái (Helio P10, Mali T860MP2, RAM 2GB, ROM 16GB). Nhờ cấu hình ổn, màn hình độ phân giải thấp lại được chạy Android 7.0 gần như nguyên bản, XA1 cho hiệu năng rất mượt mà trong mọi thao tác. Các hiệu ứng chuyển cảnh (animation) trên Android 7.0 dường như cũng được tăng tốc lên khiến việc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng, vuốt thanh thông báo cũng diễn ra nhanh nhẹn hơn.

Khi chơi các game nặng như Dead Trigger 2 và Warhammer 40,000: Freeblade ở thiết lập ở mức đồ họa cao nhất, Xperia XA1 vẫn chạy khá mượt và ổn định với số khung hình đo được trung bình 35-36 fps. Nếu giảm thiết lập đồ hoạ ở mức thấp hơn, máy có thể chạy trơn tru mà không gặp nhiều khó khăn. Ở điểm này, sản phẩm trội hơn nhiều so với chiếc Moto M hay Galaxy J7 Prime cùng tầm giá.

Trên các phần mềm đo hiệu năng, Xperia XA1 cho kết quả tốt so với các đối thủ cùng tầm giá.

Điểm hiệu năng đo bằng phần mềm AnTuTu đánh giá hiệu năng tổng thể

Điểm GeekBench 4.0 đo hiệu năng xử lý đơn nhân và đa nhân của CPU.

Bài đo Manhattan trên phần mềm GFXBench đo hiệu năng xử lý đồ hoạ của GPU ở độ phân giải thật của màn hình (onscreen) và độ phân giải tiêu chuẩn là Full-HD (offscreen).

Thời lượng pin

Năm ngoái viên pin là điểm yếu đáng tiếc nhất của Xperia XA. Ngạc nhiên là năm nay, Sony tiếp tục giữ nguyên dung lượng 2.300 mAh trên phiên bản XA1. Tuy nhiên, những cải thiện về phần mềm (Android 7) cũng như vi xử lý Helio P20 sử dụng tiến trình 16nm tiết kiệm điện năng hơn đã giúp cho XA1 có được thời lượng pin không đến nỗi tồi, đủ dùng trong ngày với số đông người dùng. So với với bản XA cũ, thời lượng pin của phiên bản mới đã tốt lên bất ngờ, thậm chí cao gấp đôi ở một số hoạt động.

Khi cần tăng thêm thời lượng pin, người dùng có thể sử dụng các chế độ tối ưu hóa pin có sẵn nổi tiếng trên các dòng Xperia như STAMINA và Ultra STAMINA.

Lướt web trên mạng Wi-Fi ở điều kiện độ sáng màn hình mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Xem phim HD offline ở điều kiện độ sáng thiết lập ở mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Chơi game giả lập trên GFX Bench liên tục ở điều kiện độ sáng 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Camera

Bên cạnh cấu hình, camera cũng là điểm được Sony nhấn mạnh trong lễ ra mắt XA1. Máy được nâng cấp về độ phân giải từ 13MP lên tới 23MP, cảm biến Exmor RS, tiêu cự ống kính 24mm góc rộng cùng khẩu độ f/2.0, kích cỡ cảm biến 1/2,3 inch, công nghệ lấy nét lai Hybrid Autofocus kết hợp giữa lấy nét pha và lấy nét laser. Các thông số gần như tương đương với các sản phẩm cao cấp của Sony.

Thông số camera sau của XA1 tương đương các thiết bị cao cấp của Sony

XA1 vẫn được tích hợp công nghệ lấy nét dự đoán theo chuyển động thông qua tùy chọn Dò tìm đối tượng (Object Tracking) trong ứng dụng camera. Máy có thể bám nét theo đối tượng kể cả khi người dùng di chuyển khung hình hay đối tượng được bám nét đang di chuyển. Dù vậy, tính năng bám nét này hoạt động chưa ổn định nên nhiều lúc ảnh thu được bị mất nét.

Giao diện camera trên XA1 tương tự các sản phẩm gần đây của Sony với chế độ tự cao cấp, tự nhận diện cảnh chụp để thiết lập thống số phù hợp, bổ sung thêm 2 thanh tinh chỉnh nhanh màu sắc và độ sáng của ảnh.

Giao diện chế độ chụp tự động cao cấp của XA1

Các tính năng phụ như thêm hiệu ứng AR, âm thanh khi chụp ảnh...vẫn xuất hiện. Điểm bất tiện là khi đang ở chế độ chụp Thủ công bạn sẽ không thể chuyển ngay sang chế độ quay Video hay thêm hiệu ứng mà phải chuyển lần lượt theo thứ tự từ Thủ Công > Tự Động > Quay Phim > Hiệu Ứng và ngược lại.

Tính năng AR trên camera của XA1

Nhiều chế độ AR trên camera để người dùng nghịch ngợm

Máy cũng có chế độ chỉnh tay cho phép can thiệp nhiều thông số như ISO, cân bằng trắng, bù trừ sáng EV, tốc độ màn trập (tối đa 1 giây), lấy nét thủ công. Nhìn chung, giao diện camera này vẫn chưa thật sự tiện lợi. Nhiều chế độ cần thiết như HDR, Panorama, tinh chỉnh độ sáng, ISO vẫn bị giấu khá sâu và mất nhiều thao tác để kích hoạt.



Giao diện chế độ thủ công với khả năng chỉnh tay nhiều thông số

Bên cạnh việc nhấn giữ nút chụp ảnh để mở nhanh camera, bạn cũng có thể nhấn 2 lần vào phím nguồn. Một điểm đáng lưu ý là khi bấm 2 lần nút nguồn để mở camera, XA1 sẽ nhớ được chế độ, thiết lập camera trước đó bạn đang sử dụng. Còn khi ấn và giữ phím chụp ảnh, máy sẽ luôn vào chế độ tự động.

Chất lượng ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng của Xperia XA1 rất ấn tượng. Ảnh lên chi tiết và có độ nét rất tốt, màu sắc tươi tắn, dải sáng ổn, độ tương phản khá. Tốc độ chụp, lấy nét của máy nhanh nhưng lưu ảnh còn chậm. Chế độ HDR giúp cải thiện đáng kể dải sáng, chất lượng ảnh. Tốc độ chụp HDR nhanh, thuật toán ghép ảnh tốt.

Một số ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng của XA1 (bấm vào ảnh để xem ảnh gốc)

Một số ảnh chụp ở chế độ HDR của XA1 (phía trên là ảnh tự động, dưới là ảnh HDR)

Khi chụp thiếu sáng, XA1 vẫn giữ được chất lượng tốt, ảnh sáng rõ, ít nhiễu, cân bằng trắng chuẩn xác, không bị ám vàng. Tốc độ chụp đủ nhanh để hạn chế tối đa được hiện tượng rung tay gây nhòe hình.

Một số ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng của XA1

Khả năng chụp ảnh Panorama của XA1 ở mức khá. Máy ghép ảnh nhanh, ít lỗi, chất lượng ổn, dung lượng và độ phân giải ảnh cao. Chỉ tiếc là XA1 vẫn chỉ cho chụp Panorama dọc và khi chụp những cảnh chênh sáng, máy đo sáng không ổn định.

Camera trước của XA1 vẫn giữ thông số gần như tương tự XA với độ phân giải 8MP, ống kính khẩu độ f/2.0, tiêu cự 23mm góc rộng, khả năng tự động lấy nét, nhận diện gương mặt, cảm biến 1/4 inch. Các chế độ làm đẹp gương mặt, chèn thêm sticker, hiệu ứng vui nhộn cũng được trang bị, thoải mái cho người dùng khám phá. Chất lượng ảnh ở mức tốt, độ nét, chi tiết thu được rõ ràng, màu sắc, làn da được tái tạo gần với thực tế. Dù vậy, chế độ làm đẹp gương mặt hoạt động chưa hiệu quả, chỉ đơn thuần là áp một lớp sương mờ lên ảnh để che bớt khuyết điểm.

Ảnh tự sướng không bật làm đẹp da (bên trái) và có bật làm đẹp da (bên phải)

Tuy chất lượng ảnh chụp tốt nhưng tốc độ xem ảnh chậm chạp lại gây nhiều khó chịu khi sử dụng camera trên XA1. Trình xem ảnh mặc định của máy chậm đến mức khó tin khi thường phải mất tới cả chục giây để hiển thị hoàn một bức ảnh được chụp ở độ phân giải cao nhất 23MP. Điều tương tự cũng xảy ra khi zoom vào ảnh để kiểm tra lại độ nét. Trong khi đó, nếu dùng trình xem ảnh của Google, tốc độ xem ảnh nhanh hơn hẳn, hiện tượng tải ảnh chậm vẫn có nhưng không quá khó chịu.

Tổng kết

Với sự xuất hiện của nhiều hãng điện thoại Trung Quốc liên tục tung ra các dòng sản phẩm giá rẻ, cấu hình cao, nhiều tính năng thú vị, phân khúc smartphone tầm trung tưởng chừng như không còn chỗ đứng cho những tên tuổi lâu năm.

Tuy nhiên, Sony đã chứng minh rằng nếu biết thích nghi, chịu khó thay đổi, đáp ứng nhanh nhạy với những yêu cầu của thị trường, các "lão làng" công nghệ hoàn toàn có thể giành được cho mình miếng bánh thị phần đủ tốt.

Xperia XA1 không đơn thuần chỉ là bản nâng cấp của XA đã rất thành công vào năm trước. Đây rõ ràng là sản phẩm cho thấy Sony hoàn toàn có thể làm ra một thiết bị tầm trung chất lượng, hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của một smartphone hấp dẫn: ngoại hình đẹp, camera tốt, chạy mượt, pin ổn và trên hết là giá bán hợp lý.

Tất nhiên, XA1 vẫn còn đó những hạn chế như viền trên dưới thừa thãi vô lý, chất lượng gia công trung bình, màn hình độ phân giải thấp, phần mềm xem ảnh mặc định chậm không thể tin nổi nhưng các yếu tố này hoàn toàn có thể chấp nhận và khắc phục được mà không gây ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm chung.

Video đánh giá Sony Xperia XA1

Thành Đạt - Huy Anh