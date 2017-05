So camera Oppo F3 Plus và Galaxy C9 Pro

F3 Plus và C9 Pro hiện đang là đối thủ chính của nhau ở phân khúc phablet cỡ lớn, tầm giá cận cao cấp.

Hai máy có nhiều điểm tương đồng cả cấu hình lẫn thiết kế: màn hình 6 inch độ phân giải Full-HD, vi xử lý Snapdragon 653, bộ nhớ trong 64GB, thân kim loại, cùng có cảm biến vân tay và viên pin 4.000 mAh. Chiếc Galaxy C9 Pro có RAM 6GB, lớn so với RAM 4GB của F3 Plus nhưng cũng có giá bán đắt hơn: 11,49 triệu đồng so với 10,69 triệu đồng.

Về camera, chiếc F3 Plus có camera sau 16MP và hai camera phía trước (16MP góc thông thường và 8MP góc rộng 120 độ). Trong khi đó, Galaxy C9 Pro có hai camera trước và sau cùng 16MP.

Xét trên thông số lý thuyết, camera sau và trước của Oppo F3 Plus có nhiều lợi thế hơn về khả năng lấy nét pha kép, chống rung quang học và có camera tự sướng thứ hai với ống kính góc rộng để chụp nhóm người hoặc lấy được phong cảnh rộng phía sau.

Các ảnh chụp so sánh giữa hai máy đều sử dụng chế độ tự động hoặc cùng bật HDR, lấy nét và đo sáng ở cùng vị trí, chụp ở góc độ tương đương nhau. Mỗi ảnh được chụp liền 3 tấm, chọn tấm đẹp nhất để so sánh. Bạn đọc có thể bấm vào từng ảnh để xem cỡ lớn.

Màu sắc

Các smartphone tầm trung của Samsung mà VnReview đánh giá gần đây như J7 Prime hay Galaxy A5 2017 đều gặp vấn đề chung là khả năng tái tạo màu kém do cân bằng trắng chưa chuẩn. Vấn đề này trên chiếc C9 Pro đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn. Thấy rõ nhất là gam màu đỏ (hình xe hơi và gấu bông) trông tươi và rực lên hơn khá nhiều so với thực tế, trong khi màu tím lại bị nhạt. Ở điểm này thì chiếc Oppo làm tốt hơn, tái tạo được các màu sắc gần thực tế.

Màu tím, xanh trong ảnh của C9 Pro nhạt hơn so với F3 Plus

Ngược lại, gam màu đỏ lại được C9 Pro thể hiển rực hơn

Độ chi tiết

Cả hai máy đều có camera sau độ phân giải 16MP nhưng ảnh chụp từ Galaxy C9 Pro trông nổi khối và chi tiết hơn. Điều này nhận thấy rất rõ khi nhìn vào những bức ảnh phóng to (crop) 100% phía dưới hoặc bức ảnh cận bông hoa hồng.

Ảnh crop 100% từ bức ảnh phía trên

Crop 100% ở tâm ảnh

Crop 100% ở mép ảnh. Ảnh chụp từ C9 Pro vẫn nhỉnh hơn một chút về chi tiết

Chênh sáng và ngược sáng

Ở những môi trường ánh sáng phức tạp (chênh sáng và ngược sáng) thì F3 Plus lại thể hiện tốt hơn hẳn. Ảnh có độ chi tiết, chiều sâu và không bị lốp sáng như Galaxy C9 Pro. Với những bối cảnh ngược sáng, ảnh chụp của chiếc Oppo vẫn duy trì độ sáng hợp lý ở những vùng tối, còn vùng sáng thì giữ được chi tiết, trái ngược hẳn với ảnh chụp từ điện thoại của Samsung.

Đặc biệt ở những cảnh chênh và ngược sáng, ảnh chụp từ chế độ tự động và HDR của Oppo không chênh đáng kể. Hay nói cách khác thì các ảnh tự động đã được xử lý trông rất giống ảnh HDR. Đối với C9 Pro, ảnh HDR cải thiện được dải sáng rõ rệt.

Chụp ngược sáng, F3 Plus giữ được nhiều chi tiết ở vùng sáng hơn so với C9 Pro

Ảnh HDR trên F3 Plus không mấy khác biệt, còn C9 Pro thì cải thiện rõ ràng về dải sáng

Với hình ảnh ngược sáng mạnh, F3 Plus thể hiện tốt hơn hẳn

Khi chụp buổi tối, ở những cảnh độ sáng chênh lệch nhiều thì F3 Plus vẫn chiếm ưu thế

Thiếu sáng

Ở môi trường thiếu sáng, Oppo F3 Plus tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Ảnh chụp từ chiếc điện thoại này có độ nét và khả năng thể hiện chi tiết tốt hơn, xử lý dải sáng tối cân bằng hơn. Chiếc điện thoại của Oppo lấy nét nhanh hơn và chống rung cũng tốt hơn C9 Pro. Nhìn chung ảnh từ F3 Plus có chiều sâu và trong trẻo hơn C9 Pro.

C9 Pro lấy nét chậm hơn chút, và ảnh cũng dễ bị rung hơn

Ở ảnh này, F3 Plus thể hiện rõ ưu thế về độ chi tiết và khả năng cân bằng dải sáng - tối. Ảnh của C9 Pro khử nhiễu tốt hơn, nhưng điều này chỉ thấy rõ khi xem ở kích thước lớn

Ảnh tự sướng

Oppo F3 Plus có lợi thế từ 2 camera trước, cho phép người dùng thay đổi giữa góc chụp thông thường và góc chụp rộng. Trong thực tế sử dụng, chúng tôi nhận thấy nhiều người rất thích camera góc rộng của chiếc điện thoại này, vì có thể chụp được nhiều cảnh và người, tạo góc nhìn lạ so với thông thường.

Camera tự sướng "chính" trên cả F3 Plus và C9 Pro đều có độ phân giải 16MP, nhưng hình từ máy Oppo có độ nét nhỉnh hơn một chút. Ảnh từ C9 Pro giống như trên hai chiếc A5 và A7 2017, luôn có hiệu ứng "xóa phông", tức là người chụp và cảnh vật ở xa sẽ luôn bị mờ hơn so với người ở gần. Đây là hiệu ứng quang học do ống kính chứ không phải dùng phần mềm, do vậy ảnh thật hơn so với chế độ xóa phông trên F3 Plus. Tuy nhiên khi chụp nhiều người thì ảnh mà ai cũng nét như trên F3 Plus có thể sẽ được yêu thích hơn.

Ảnh tự động, không bật chế độ làm đẹp. Oppo F3 Plus cho ra ảnh nét và màu sắc thật hơn, còn C9 Pro hơi ám hồng

Cả hai smartphone đều có nhiều điều chỉnh để làm đẹp cho người chụp, như làm mắt to, da sáng và mịn hơn... Ở mức độ làm đẹp trung bình, cả hai smartphone đều cho ảnh đẹp tự nhiên chứ không quá ảo diệu.

Ảnh bật chế độ làm đẹp ở mức 50%

Ảnh bật làm đẹp ở mức cao nhất 100%

Camear góc rộng trên F3 Plus tạo nên những bức ảnh selfie lạ mắt, nhưng khi chụp dọc thì sẽ dễ bị méo hình. Chế độ xóa phông trên chiếc điện thoại này chỉ hoạt động với camera góc hẹp, nhưng khả năng xóa phông chưa ấn tượng, đôi lúc xóa nhầm vào tóc hoặc thân người. Nếu không quá quan trọng về việc này thì chế độ xóa phông cũng tạo ra được những bức ảnh "tự sướng" khá lạ mắt.

Là smartphone tập trung vào khả năng chụp ảnh, trong thực tế F3 Plus nhỉnh hơn chiếc C9 Pro ở phần lớn cảnh và nhu cầu chụp. Chiếc điện thoại của Oppo tỏ ra vượt trội khi phải chụp buổi tối, và camera tự sướng góc rộng cũng đem lại sự linh hoạt và góc nhìn thú vị khi chụp tự sướng. C9 Pro chỉ nhỉnh hơn ở độ chi tiết khi chụp ảnh ban ngày, nhưng như vậy là chưa đủ.

Đạt Anh Phong