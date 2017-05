Đọ chi tiết camera: Galaxy S8, iPhone 7 Plus và HTC U Ultra

Đây là những sản phẩm đầu bảng của các hãng có tên tuổi trong thị trường smartphone. Chiếc Galaxy S8 và HTC U Ultra là những sản phẩm cao cấp mới của năm 2017, còn iPhone 7 Plus tuy đã ra từ năm ngoái nhưng vẫn là chiếc iPhone đời mới nhất hiện nay.

Từ nhiều năm trước, iPhone luôn là smartphone đi đầu về camera. Nhưng kể từ năm ngoái, các máy Android đầu bảng từ Samsung và HTC đã có những cải thiện vượt trội ở khía cạnh camera, không còn kém cạnh và thậm chí trội hơn iPhone ở một số bối cảnh chụp. Liệu năm nay, cục diện sẽ như thế nào?

Dưới đây là bảng thông số cấu hình cơ bản trên camera của 3 máy:

Cả 3 máy sẽ được thử sức trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để kiểm tra độ nét, khả năng tái tạo màu sắc, dải sáng, khả năng cân bằng trắng, khử nhiễu... Các ảnh đều được chụp ở chế độ tự động (cùng tắt/bật HDR, flash), lấy nét, đo sáng cùng vị trí và chụp ở các góc độ tương đương nhau. Bạn đọc có thể bấm vào ảnh để xem ảnh gốc chụp từ máy hoặc ảnh với kích thước lớn hơn.

Về sản phẩm, hai chiếc Galaxy S8 và HTC U Ultra (bản kính sapphire) là máy mới được chúng tôi lấy từ hệ thống Hoàng Hà Mobile với giá lần lượt 17 triệu đồng và 16 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với giá công bố của hãng (18,49 triệu đồng với Galaxy S8 và 17 triệu đồng với U Ultra). Còn chiếc iPhone 7 Plus là máy chính hãng mới dùng được 1 tháng.

Màu sắc, cân bằng trắng

Các smartphone Samsung cao cấp từ trước tới nay như dòng S và dòng Note vẫn thường cho ảnh với màu sắc rất rực rỡ, nịnh mắt và Galaxy S8 tiếp tục đi theo truyền thống đó. So với iPhone 7 Plus và HTC U Ultra, ảnh từ Galaxy S8 có tông màu rực hẳn lên, đặc biệt ở các gam màu như đỏ, xanh lá dù cân bằng trắng tương đối chuẩn xác. Màu sắc từ ảnh của S8 cũng sai lệch nhiều với màu thực tế mà mắt thường nhìn thấy nhưng có lẽ nhiều người sẽ thích tông màu này vì sự nịnh mắt mà nó mang lại.

Xét về độ chuẩn màu, chiếc HTC U Ultra cho màu sắc chuẩn xác nhất, không quá thiên về một tông màu nào dù cân bằng trắng thiên tông lạnh, ảnh hơi ám xanh nhẹ. Nếu nhìn không quen có thể thấy màu sắc từ ảnh của U Ultra phần nào đó nhợt nhạt, kém tươi tắn nhưng nếu hay chỉnh sửa ảnh trên điện thoại bạn sẽ thích chất ảnh này bởi nó cho phép giữ lại được nhiều thông tin về màu sắc, thuận lợi cho việc hậu kỳ.

Trong khi đó, ảnh từ iPhone 7 Plus thường ám vàng nhẹ do cân bằng trắng thiên nhiều về tông ấm, đùng với phong cách từ trước đến nay trên các thiết bị Apple. Màu sắc ảnh ở mức trung tính, không quá rực như Galaxy S8 nhưng chưa chuẩn xác được bằng HTC U Ultra.

Dù tái tạo các tông màu đỏ, xanh lá rực rỡ thái quá nhưng màu da người lại được S8 thể hiện tốt, sinh động, tươi tắn. Màu da trong ảnh của iPhone 7 Plus bị ám vàng hơi nhiều trong khi HTC U Ultra bị ám đỏ.

Độ nét, chi tiết

Năm ngoái, khi VnReview thực hiện so sánh chi tiết camera của HTC 10, Galaxy S7 edge, iPhone 6s và Xperia Z5, chiếc HTC 10 đứng đầu về độ nét khi thể hiện xuất sắc, tái tạo chi tiết tách bạch, rõ ràng ở cả trung tâm và góc ảnh. Tuy nhiên, năm nay chiếc HTC U Ultra đã không giữ được phong độ của HTC 10 và nhường lại phần trội hơn cho Galaxy S8.

Độ chi tiết trong ảnh của Galaxy S8 trội hơn hẳn iPhone 7 Plus và U Ultra. Các chi tiết rất nhỏ như phần gân lá trong cánh hoa cẩm tú cầu phía dưới được tái tạo rõ ràng, sắc nét, độ nổi khối rất tốt.

Ảnh crop 100% ở trung tâm ảnh

Ảnh crop 100% ở trung tâm ảnh

Độ nét ở góc ảnh trong bức ảnh chụp tòa nhà Hàm Cá Mập cũng được tái tạo rõ ràng, chi tiết, tách bạch. Chiếc U Ultra cũng có độ nét phần trung tâm ảnh ở mức tốt, trội hơn iPhone 7 Plus nhưng độ nét ở phần góc ảnh lại kém hơn nhiều thiết bị của Apple.

Ảnh crop 100% ở trung tâm ảnh

Ảnh crop 100% ở góc ảnh

Khi chụp chân dung, độ nét của S8 vẫn giữ được phong độ với việc tái hiện sinh động các đường nét trên gương mặt, phần lông mày, tóc nổi khối, lên chi tiết rất tốt. HTC U Ultra cũng cho độ nét tốt nhưng ảnh hơi nhiễu, có lẽ do thuật toán tăng độ nét lên hơi quá đà.

Ảnh crop 100% ở trung tâm ảnh

Ảnh crop 100% ở góc ảnh

Chênh sáng, ngược sáng

Galaxy S8 tiếp tục là điện thoại chụp tốt nhất trong các tình huống chụp chênh sáng, ngược sáng không bật chế độ HDR. Ảnh từ S8 thể hiện chủ thể và phần nền (sáng) không chênh nhau nhiều, dải sáng tốt, thu được nhiều chi tiết ở cả vùng chênh sáng và vùng tối trong ảnh. Khi bật HDR, dải sáng của ảnh từ S8 được cải thiện rõ rệt, thuật toán HDR làm việc tốt, tạo ra bức ảnh tự nhiên. Một ưu điểm khác là hiệu ứng HDR trên S8 có thể xem ngay trước khi chụp, giúp việc cân chỉnh dễ dàng. Ảnh HDR của S8 cũng có tốc độ rất nhanh, gần như tương đương với khi chụp thông thường.

Giống như HTC 10, chiếc HTC U Ultra về cơ bản cho ảnh có dải sáng tốt nhưng chủ thể trong ảnh và độ sáng chung vẫn quá tối. Ngay cả khi bật HDR, độ sáng cũng không được cải thiện. Việc độ sáng ảnh ngược sáng, chênh sáng quá thấp còn gây nhiều khó khăn trong quá trình chụp ảnh bởi màn hình lúc này gần như tối om, rất khó để nhìn thấy rõ khung cảnh cần chụp.

Với iPhone 7 Plus, ảnh chụp chênh sáng, ngược sáng khi không bật HDR ở mức trung bình, thường bị lốp sáng, mất chi tiết nặng ở vùng sáng (Highlight) như bầu trời, các đám mây. Ảnh HDR có cải thiện dải sáng, cứu được các chi tiết cháy sáng nhưng hoạt động thường không ổn định.

Chụp thiếu sáng

Galaxy S8 vẫn giữ đặc điểm giống như chiếc S7 khi chụp tối, đó là khả năng thu sáng, độ sắc nét và khả năng khử nhiễu đều rất tốt. Điều đó thể hiện rõ ở những chi tiết như phần tóc hoặc lông mi khi chụp mẫu ở khung cảnh thiếu sáng. Khi so trực tiếp thì độ nét, độ nhiễu của S8 vượt trội hẳn so với hai điện thoại còn lại. Tuy vậy, tông màu rực rỡ của S8 khiến ảnh chụp dưới các bóng đèn vàng thường ám vàng nặng.

Ảnh crop 100% ở trung tâm ảnh

Ở phần viền hay rìa của ảnh, S8 vẫn giữ được độ nét tốt. Hai điện thoại của Apple và HTC vẫn thể hiện độ nét ổn ở góc trong điều kiện thiếu sáng nhưng kém một chút so với chiếc S8.

Ảnh crop 100% ở góc ảnh

Chiếc iPhone 7 Plus đo sáng khi chụp tối hơi thiếu ổn định, do vậy nhiều ảnh chụp ban đêm ảnh lại bị đẩy lên sáng hơn rất nhiều so với hai smartphone còn lại, khiến cho những khoảng sáng (highlight) bị mất chi tiết. S8 đo sáng ổn định hơn, còn với U Ultra thì độ sáng của ảnh đôi lúc hơi thấp, nhưng trong phần lớn trường hợp cho ảnh độ sáng và màu sắc chuẩn, gần với thực tế dù rằng độ nhiễu hạt xuất hiện nhiều khiến ảnh kém trong trẻo.

Camera trước: ảnh tự sướng

Camera selfie của U Ultra có độ phân giải gấp đôi hai điện thoại còn lại, nhưng như vậy không có nghĩa chiếc điện thoại này chụp "tự sướng" xuất sắc nhất. Trong 3 chiếc smartphone, iPhone 7 Plus cho ra những bức hình tự sướng theo hướng trung thực nhất: giữ độ nét tốt và màu sắc tự nhiên. Hai chiếc smartphone còn lại, dù không bật chế độ làm đẹp, cũng cho ảnh theo hướng đẩy độ sáng lên cao và tông màu nghiêng về màu trắng.

iPhone 7 Plus cũng là điện thoại duy nhất không có sẵn chế độ làm đẹp khi chụp bằng camera trước, do đó bạn sẽ không thể điều chỉnh làm sáng, mịn da hay mắt to hơn như hai chiếc smartphone còn lại. Tuy nhiên phần mềm chỉnh sửa ảnh trên iOS có rất nhiều, và phần lớn người dùng iOS đều đã quen với việc cứ chụp selfie là sẽ bật phần mềm chứ không dùng trình chụp ảnh có sẵn của máy.

Tổng kết

Xét tổng thể, camera trên Galaxy S8 mang lại chất lượng trọn vẹn nhất ở hầu hết các yếu tố quan trọng: từ tốc độ, sự ổn định, độ sắc nét, chi tiết, dải sáng, HDR, khả năng chụp thiếu sáng. Tuy nhiên, màu sắc trên ảnh của S8 lại quá rực rỡ, thiếu chuẩn xác. Nếu Samsung chịu giảm bớt đi một chút độ bão hòa màu, làm dịu bớt lại các sắc màu nóng, camera trên Galaxy S8 sẽ tiệm cận gần hơn mức xuất sắc.

Với HTC U Ultra, đây vẫn là một thiết bị có camera tốt, đặc biệt là ở khả năng tái tạo màu sắc rất chuẩn xác. Điểm HTC cần cải tiến là ở độ sáng của ảnh, nhất là khi chụp chênh sáng và ngược sáng. Đồng thời, chất lượng ảnh thiếu sáng cũng cần cải thiện thêm, nâng cấp thuật toán khử nhiễu, đo sáng để ảnh trong trẻo hơn.

Với iPhone 7 Plus, Apple đã bắt đầu cho thấy một số dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua camera với các đối thủ Android. Chiếc smartphone này vẫn cho chất lượng ảnh tốt trong hầu hết các tình huống nhưng độ ổn định (thứ Apple luôn tự hào) đã bắt đầu giảm sút.

Đạt Anh Phong