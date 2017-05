Trên tay smartphone "nồi đồng cối đá" Blackview BV7000 Pro

Các mẫu điện thoại siêu bền, đạt chứng nhận IP68 sinh ra để đáp ứng những đối tượng khách hàng cá tính, thích sự độc đáo, thích sự mạnh mẽ trong thiết kế và bền bỉ trong quá trình sử dụng. Ví dụ nhu cầu thường xuyên sử dụng ở các môi trường khắc nghiệt của dân phượt, dân thám hiểm, những người làm việc ở công trường, hầm mỏ hay những vận động viên thể thao, dân câu cá đòi hỏi điện thoại đi theo phải có độ bền cao...

Blackview BV Series là dòng smartphone siêu bền của nhà sản xuất Blackview (Trung Quốc). Năm ngoái model BV6000 của hãng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về độ bền cũng như thời lượng pin tốt, giá cả hợp lý.

Mới đây, dòng sản phẩm này đón thêm thành viên mới mang tên Blackview BV7000 Pro – đây là mẫu điện thoại đạt chứng nhận IP68, không những đáp ứng tiêu chí "nồi đồng cối đá" mà còn sở hữu thiết kế thanh lịch và cấu hình ổn mang đến một sự lựa chọn nữa cho những khách hàng thích sự độc đáo, mạnh mẽ, hầm hố trong thiết kế và bền bỉ trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm được bán với giá khoảng 265 USD (tương đương 6 triệu đồng) với ba phiên bản màu sắc gồm: Space Silver, Mocha Gold và Stardust Grey.

Điện thoại Blackview BV7000 Pro

Thiết kế

Blackview BV7000 Pro cho tôi ấn tượng ở thân hình khá mỏng (so với các điện thoại siêu bền khác), liên tưởng đến những chiếc điện thoại thời trang chứ không dày cộp và thô ráp như những chiếc điện thoại Sonim hay nhiều mẫu điện thoại siêu bền khác đang bán trên thị trường. Với độ dày 12,6mm nhà sản xuất tuyên bố BV7000 Pro là mẫu smartphone siêu bền mỏng nhất thế giới hiện nay đạt chứng nhận chuẩn IP68, nghĩa là nó có khả năng chống bụi và chống nước ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn công bố Chỉ số Bảo vệ Quốc tế (International Protection Rating) do Ủy ban điện tử Quốc tế (IEC) xây dựng và phát hành.

Như vậy Blackview BV7000 Pro có thể chịu được áp lực nước dưới độ sâu tối đa là 2 mét, hoạt động bình thường khi bị ngâm trong nước 30 phút hay chịu được va đập khi rơi từ độ cao 2 mét. Ngoài ra, nó còn cho phép người dùng có thể sử dụng nó bất cứ ở điều kiện nào: bùn đất, bụi bặm, giá lạnh hay nắng nóng ở sa mạc.

Để làm được điều này, BV7000 Pro được bao bọc toàn thân bởi một lớp vỏ cao su, khung máy chắc chắn và được gia cố bởi những miếng kim loại cứng cáp. Tất cả các cổng được che kín bằng nắp nhựa hoặc cao su.

Chiếc máy chúng tôi trải nghiệm có tổng thể màu đen với những chi tiết màu vàng đồng nhìn tương đối bắt mắt (phiên bản Mocha Gold). Ở mặt trước, phần viền màn hình khá dày, đặc biệt là viền trên và dưới khiến máy có cảm giác to hơn so với một chiếc điện thoại có màn hình kích cỡ 5 inch thông thường. Thương hiệu Blackview sáng màu được đặt ở phía trên cùng với camera trước, loa thoại và cảm biến. Ở bên dưới là ba phím chức năng Back, Home, Menu được đặt ngoài màn hình hiển thị nhưng tiếc là không có đèn led ở bên dưới để tiện sử dụng hơn trong môi trường tối.

Hai cạnh bên của máy được gia cố bởi thanh kim loại dày màu vàng đồng bắt chặt vào thân bằng 3 con ốc hoa thị. Trên đây có những miếng nhựa được tạo hình ô vuông nhỏ lõm xuống giúp việc cầm nắm tốt hơn. Ở cạnh trái, phía trên có khay Sim và khe thẻ nhớ chuẩn micro được che chắn bởi nắp nhựa. Nếu sử dụng 2 Sim cùng lúc, bạn phải hi sinh thẻ nhớ và tôi nghĩ cũng không có nhiều người trang bị thêm thẻ nhớ trên chiếc điện thoại này bởi dung lượng 64GB là rất thoải mái để dùng.

Do toàn thân máy đã được bao bọc bởi lớp cao su và phần viền dày nên các cổng kết nối cũng như khay Sim/thẻ nhớ bị tụt sâu vào trong thân máy. Người sử dụng không có cách nào khác ngoài việc phải gắn bó với những phụ kiện đi kèm máy thay vì có thể dùng chung các thiết bị khác có chung chuẩn như thông thường. Thiết kế này vừa là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của máy.

Cạnh trái

Ở phía bên kia, cạnh bên phải tương ứng là phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn giống như trên nhiều mẫu điện thoại khác. Các nút này khá nhạy, chỉ cần lực bấm nhẹ nhưng chưa cho cảm giác dễ bấm vì nó gần như nằm phẳng với bề mặt xung quanh.

Phía dưới có một nút chuyên dụng giống như nút chụp ảnh nhanh trên chiếc điện thoại Sony Xperia XA1. Nút này có thể được cấu hình để thực hiện một hành động được lập trình trước (khởi chạy ứng dụng, chụp màn hình, bắt đầu ghi âm…). Mặc đinh (khi mới bóc hộp sử dụng) nút này chưa được gắn chức năng nào cả. Để gán chức năng, bạn vào Cài đặt > Smartkey và thiết lập trong đó. Đáng tiếc là nó không giống như nút SOS trên mẫu tiền nhiệm BV6000, nút mà có khả năng tự động gửi tọa độ GPS của bạn đến số liên lạc đã cài đặt trong trường hợp khẩn cấp.

Cạnh phải

Phần đỉnh

Cạnh đáy

Ở mặt sau, 16 con vít được bố trí đối xứng và khá ấn tượng, nổi bật trên nền đen của nắp lưng. Nắp lưng máy cũng được tạo nhiều vân, rãnh để nhìn hầm hố hơn, đồng thời giúp tăng ma sát cầm nắm hơn. Một miếng kim loại to màu ánh đồng được gắn bởi bốn con ốc vít vào phía trên của mặt sau, trên đây có camera, cảm biến vân tay và đèn flash kép. Tiêu chuẩn IP-68 và khả năng chống nước cũng được in trên đây. Thương hiệu Blackview (Trung Quốc) một lần nữa được xuất hiện bằng cách dập nổi vào miếng kim loại nhỏ hơn nằm ở phía bên dưới. Ba khe nhỏ ở gần đó là nơi phát loa ngoài. Loa ngoài của máy có âm lượng khá to tuy nhiên âm thanh có hiện tượng bị rè, méo khi đặt ở mức cao nhất.

Màn hình

Màn hình của BV7000 Pro đã được cải tiến so với thế hệ trước với màn hình IPS 5 inch độ phân giải Full HD được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3. Màn hình hỗ trợ thao tác khi sử dụng với găng tay nhưng chất lượng hiển thị ở ngoài trời sáng thì chưa được tốt lắm do độ sáng và khả năng tương phản của máy chỉ ở mức trung bình. Máy cũng bị hiện tượng bóng và bám vân tay khá rõ.

Nếu dùng thông thường, do sử dụng tấm nền IPS nên máy cho góc nhìn rộng, ít bị biến đổi màu sắc khi nhìn ở các góc hẹp nhưng vẫn bị hiện tượng ám xanh như nhiều máy đến từ Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ nhất khi duyệt web hoặc đọc sách.

So sánh sơ qua với một vài máy như Xiaomi Redmi 3 thì thấy hình ảnh trên máy có phần nhợt nhạt hơn. Tuy vậy vẫn có thể cải thiện hơn bằng cách sử dụng phần mềm MiraVision được tích hợp sẵn trong máy.

Phần mềm và giao diện

Máy sử dụng hệ điều hành Android 6 với giao diện được thiết kế lại, theo thông tin từ nhà sản xuất thì máy sẽ sớm được cập nhật hệ điều hành mới nhất Android 7.0. Các icon được đặt chủ yếu trong vòng tròn hoặc hình vuông có viền mảnh na ná phong cách trên mẫu điện thoại LG G3. Về cơ bản giao diện, icon mang phong cách nhẹ nhàng, đơng giản. Khay ứng dụng đã bị xóa. Các thao tác lướt chạm tỏ ra hoạt động mượt mà, không thấy có hiện tượng bị lag.

Một tính năng được tích hợp bên trong là 'smart somatosensory" sẽ nhận biết các cử chỉ của ngón tay để kích hoạt hành động cho điện thoại. Bên cạnh đó còn có Parallel Space, cho phép sử dụng nhiều tài khoản trên các ứng dụng để người dùng sử dụng một cách linh hoạt hơn

Camera

Khá giống với camera trên mẫu Blackview P2 chúng tôi đã từng trải nghiệm, phần mềm camera rất đơn giản. Các tính năng thường thấy như chụp toàn cảnh panorama, chụp HDR, flash, chuyển đối máy ảnh, chế độ máy quay và các thiết lập được hiển thị ngay trên giao diện. Một số bộ lọc như: đơn âm, thêm màu nền, nâu đỏ, nước, mới, âm bản, phông đen, phông trắng được "ẩn" trong nút mũi tên ở phía bên dưới. Ngoài ra máy còn tích hợp một số chức năng điều chỉnh nâng cao ở bên trong phần Cài đặt của camera, qua đó người dùng có thể chọn chế độ chụp, phơi sáng, cân bằng trắng hoặc cài đặt thời gian tự chụp...

Camera chính của máy nằm ở phía sau với độ phân giải 13MP, khẩu độ f/2.0 nên có tốc độ chụp ảnh khá nhanh trong điều kiện đủ sáng. Khả năng lấy nét tạm ổn, chất lượng tốt hơn so với mẫu Blackview P2 mặc dù có chỉ số tương đồng. Nhưng về tổng quan thì camera của máy vẫn chưa tốt lắm, màu sắc nhợt nhạt, độ tương phản kém, dải sáng hẹp. Độ chi tiết chưa không cao, bị nhiễu nhiều khi zoom vào. Nói chung ảnh chụp của Blackview BV7000 Pro chỉ đủ dùng cho các nhu cầu up mạng xã hội, chia sẻ ảnh cơ bản.

Trong điều kiện thiếu sáng, chất lượng ảnh chụp tương đối nhiễu và khả năng lấy nét cũng kém đi hẳn, không ổn định. Đặc biệt không nên zoom máy khi chụp ảnh hoặc quay phim vì khả năng chống rung của máy là rất tệ, gần như không có cơ chế chống rung.

Camera trước 8MP khẩu độ f/2.0 cũng có chất lượng trung bình, chi tiết và độ nét tạm ổn, màu sắc theo hướng trung tính. Người dùng không cần phải sử dụng các phần mềm chỉnh sửa như Camera360 vì đã có sẵn tính năng Face Beauty cho phép tuỳ chỉnh gương mặt và da mặt trắng mịn hơn.

Về khả năng quay phim, máy có thể quay với độ phân giải Full HD, do thiếu tính năng ổn định hình ảnh nên tình trạng rung lắc là khó tránh khỏi. Chất lượng video của máy dừng lại ở mức tạm chấp nhận được. Thử nghiệm quay phim liên tục trong 15p, tôi thấy khá nóng ở khu vực mặt sau.

Hiệu năng

Blackview BV7000 Pro sử dụng chip xử lý Mediatek MTK6750T tám lõi, kết hợp với 4GB RAM. Tuy nhiên có lẽ cấu hình bên trong không phải là mục tiêu hàng đầu của chiếc điện thoại này, mặc dù nó vẫn đáp ứng khá ổn các nhu cầu thông thường như nghe gọi, lướt web, nghe nhạc hoặc xem video. Với các thao tác sử dụng bình thường, máy tỏ ra hoạt động rất trơn tru, chạy đa nhiệm cũng khá ổn.

Tôi cũng thử nghiệm với một số game đòi hỏi xử lý đồ họa 3D như Asphalt 8 Airborn, thì thấy nó có thể đáp ứng mức đồ họa cao nhất nhưng một số khung hình chuyển cảnh đôi khi có chút lag nhẹ. Máy cũng hơi nóng khi chơi game lâu.

Pin

Có lẽ do thân mỏng hoặc để tiết giảm chi phí mà mẫu điện thoại này chỉ được trang bị một viên pin dung lượng khiêm tốn 3500mAh, viên pin đặt trong thân máy và không thể tháo rời nắp lưng. Tôi nghĩ những người yêu thích dòng điện thoại này sẽ mong muốn một cục pin có dung lượng và thời gian hoạt động cao hơn.

Thử dùng với các tác vụ hàng ngày, BV7000 Pro đáp ứng được hơn một ngày với mức sử dụng trung bình. Nếu sử dụng nhiều thì chỉ được một ngày.

Với chuẩn kết nối USB Type C, người dùng cũng có thể tận dụng chiếc máy này như một cục sạc dự phòng cho các thiết bị di động khác trong tình huống cần thiết.

Đi kèm với máy là bộ sạc nhanh 5V2A (10W) có khả năng sạc đầy pin trong vòng chưa đến 2 tiếng.

Tạm kết

Blackview BV7000 Pro có thiết kế khá đẹp, được xây dựng tốt đáp ứng tiêu chuẩn IP68 về chống nước, chống bụi cao, khả năng hoạt động bền bỉ nhưng không hề thô dày.

Hệ điều hành của máy cũng như các phần mềm hỗ trợ tỏ ra hoạt động ổn, pin dung lượng chưa cao nhưng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường.

Tuy nhiên vẫn có một số điểm mà chiếc máy cần cải tiến như màn hình cần sáng hơn, tương phản tốt hơn vì đối tượng khách hàng chắc chắn sẽ sử dụng rất nhiều ở ngoài trời. Máy ảnh cũng cần được nâng cấp hơn về chất lượng.

Tóm lại, Blackview BV7000 Pro dường như là một phiên bản bổ sung cho mẫu BV6000 trước đó, nó chưa thật hoàn thiện nhưng đủ đáp ứng ở mức nào đó nhu cầu của người sử dụng, cung cấp thêm một sự lựa chọn khác cho khách hàng.

Ưu điểm

+ Thiết kế ổn, mỏng

+ Bền bỉ, đạt chuẩn IP68 chống nước, chống bụi

+ Giá tốt so với tính năng

Nhược điểm

- Không có wifi 802.11ac

- Hiệu suất bình thường

Tuấn Linh