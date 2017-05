Đánh giá âm thanh HTC U Ultra: nghe nhạc qua USB Type C liệu có hay?

Cuộc đua âm thanh chất lượng cao trên smartphone dường như đã không còn nóng như thời điểm LG V10 ra mắt. Thế nhưng những chiếc smartphone cao cấp hiện nay vẫn luôn được quảng cáo với những tính năng ưu việt về nghe nhạc chất lượng cao.

Trước đây, các smartphone HTC đã gây ấn tượng với người dùng bằng cặp loa Boomsound danh tiếng. Gần đây nhất thì chất lượng nghe nhạc bằng tai nghe trên chiếc HTC 10 cũng được đánh giá khá tốt. Liệu mẫu HTC U Ultra (giá 15 triệu đồng với bản thường và 17 triệu đồng bản kính sapphire) hiện nay có gây được ấn tượng gì với khả năng chơi nhạc của mình?

Phần cứng

Không rõ chiếc HTC U Ultra sử dụng chip giải mã âm thanh (DAC) tích hợp nào trong máy. Đến thời điểm này, chưa có nơi nào mổ xẻ chi tiết và hãng cũng không công bố rõ ràng là điện thoại này sử dụng DAC nào. Theo phỏng đoán thì rất có thể HTC dùng chip DAC tích hợp trên vi xử lý của Qualcomm cho U Ultra hoặc cũng có thể là một loại chip DAC không mấy tên tuổi nên không được quảng cáo rầm rộ như những sản phẩm cao cấp khác.

Tương tự chiếc iPhone 7 và Moto Z, HTC U Ultra không có giắc cắm tai nghe 3.5mm, thay vào đó bạn sẽ phải sử dụng tai nghe chung cổng sạc Type C. Ở sản phẩm này, nhà sản xuất Đài Loan tặng kèm U Ultra một chiếc tai nghe có chân cắm USB Type C với mác Hi-Res. Chúng tôi thấy chiếc tai nghe này giống với chiếc tai nghe của HTC 10.

Mặc dù không có giắc tai nghe 3.5mm nhưng HTC lại làm một điều kỳ quặc với chiếc điện thoại cao cấp này là không hề có một chiếc adapter chuyển từ type C sang 3.5mm nào đi kèm hộp. Ít ra, nếu HTC học tập Apple loại bỏ cổng 3.5mm thì cũng nên đi kèm một chiếc adapter để người dùng có thể sử dụng tai nghe 3.5mm.

Máy không hỗ trợ tai nghe có cổng USB Type C hoặc giắc chuyển USB Type C - 3.5mm không phải của HTC.

Điều này lại càng trở nên nghiêm trọng khi chiếc U Ultra dường như không hỗ trợ các loại phụ kiện từ bên thứ 3. Tức là nếu bạn có một chiếc tai nghe chân cắm type C hay một chiếc adapter chuyển Type C sang 3.5mm mà không do HTC sản xuất hoặc uỷ quyền thì sẽ không sử dụng được. Chúng tôi đã thử vài mẫu adapter chuyển Type C sang 3.5mm không phải của HTC thì không sử dụng được với U Ultra. Không chỉ dừng lại ở đó, HTC Việt Nam hiện tại cũng không có bán loại adaptor chuyển từ Type C sang 3.5mm chính hãng. Tìm kiếm trên mạng thì thấy trang web HTC Mỹ có bán phụ kiện này với giá 11,99 USD (khoảng 270.000 đồng).

Chiếc giắc chuyển USB Type C - 3.5mm này chỉ thấy có bán trên website của HTC Mỹ, không có ở Việt Nam

Phần mềm nghe nhạc

Trên smartphone gần đây, HTC bắt đầu chuyển hướng sử dụng phần mềm gần với bản Android gốc, chủ yếu sử dụng những phần mềm có sẵn của Google. Điều này giúp cho phần mềm trên các sản phẩm của hãng trở nên gọn nhẹ, giúp máy hoạt động mượt mà hơn.

Với phần mềm nghe nhạc, U Ultra vẫn tiếp tục sử dụng trình nghe nhạc mặc định từ Google tương tự chiếc HTC 10 trước đó. Trình nghe nhạc này trông đơn giản, dễ dùng nhưng hiển thị cover không đẹp và cũng không có nhiều tính năng thông minh, chẳng hạn như khả năng tự động hiển thị lời bài hát, chỉnh cân bằng âm thanh giữa 2 kênh, chỉnh EQ hay khoảng cách giữa các bậc âm lượng cao. Điểm duy nhất đáng khen là phần màn hình phụ hiển thị thông tin bản nhạc và trình điều khiển rất tiện lợi.

Màn hình phụ hiển thị thông tin bản nhạc và trình điều khiển rất tiện

Cũng giống như HTC 10, HTC U Ultra cũng được trang bị phần mềm tối ưu âm thanh cho mỗi người. Nhưng thay vì được cài đặt thủ công như trước thì tính năng này sẽ tự động phát một đoạn sóng âm, thu lại, phân tích và đưa ra cấu hình âm thanh mà hãng cho là tối ưu cho mỗi người, giúp nghe nhạc hay hơn. Tính năng này có tên gọi là HTC USonic, chỉ sử dụng được khi bạn kết nối tai nghe.

Tính năng USonic tự động cấu hình âm thanh được HTC cho là tối ưu với mỗi người dùng

Chất âm loa ngoài

Cũng giống như những chiếc smartphone gần đây của HTC, U Ultra không còn 2 dải loa Boomsound huyền thoại ở mặt trước, thay vào đó khi bạn phát nhạc qua loa thì phần loa thoại phía trên và loa ngoài ở cạnh dưới cùng phát âm thanh. Các hiệu ứng âm thanh Boomsound cũng vẫn được tích hợp, gồm 2 hiệu ứng là "Nhạc" và "Rạp Hát".

Hai loa này gặp hiện tượng chênh lệch âm lượng tương tự HTC 10. Loa dưới có âm lượng lớn hơn hẳn. Nếu bạn đặt dọc máy thì không sao nhưng khi xoay ngang màn hình xem đa phương tiện hoặc chơi game sẽ thấy âm thanh lệch hẳn về một bên loa to hơn. Hiệu ứng stereo đem lại không cao. Chất lượng âm thanh của loa ngoài không thể so sánh với dải loa Boomsound cũ và cũng kém hơn chút khi so với loa ngoài của iPhone 6s Plus. Loa có âm thanh hơi bẹt, méo và thiếu chi tiết.

Âm thanh qua tai nghe

HTC U Ultra cho phép giải mã tốt các loại nhạc 24bit nhưng khi mở các file DSD (chuẩn âm thanh số cao nhất hiện nay) thì lại không chạy được. Như vậy, HTC U Ultra thua kém những chiếc điện thoại của LG như V10, V20 và hay chiếc Samsung S8 mới ra về mặt này.

Do không có phụ kiện giắc chuyển chính hãng HTC nên người viết không thể sử dụng các loại tai nghe tham chiếu khác để đánh giá chất âm của sản phẩm một cách đầy đủ cũng như so sánh với những điện thoại khác mà chỉ có thể sử dụng chiếc tai nghe đi kèm theo sản phẩm. Nhìn chung cả combo này cho chất tiếng thiên tối, dày và hướng đến đối tượng là người yêu thích dải âm trầm (bass).

Tiếng bass trong "We don't talk anymore" (Charlie Puth) đánh mạnh, có lượng nhiều và hướng sự chú ý của người nghe đến dải âm đó. Dải bass tương đối chậm rãi. Cùng theo xu hướng của dải bass, chúng ta có dải mid khá dày và mượt. Tiếng hát của Blake Shelton trong "Came Here To Forget "ấm, mượt và truyền cảm tốt, nhẹ nhàng không có các điểm gai góc. Treb là dải âm hiền hoà, phải nói là lượng treb không được đầy đủ, thiếu độ cao và thiếu đi cái sắc của dải âm. Dải treb và phần high-mid là những gì mà combo này chưa tới, tạo ra cảm giác thiếu độ chi tiết và làm cho âm trường hơi bí.

Chất âm qua tai nghe đi kèm của U Ultra hợp với những người yêu thích dải bass

Nhìn chung phần trình diễn qua cổng USB Type C của HTC U Ultra không gây nhiều ấn tượng. Với loại cổng này, về lý thuyết vẫn có thể xuất âm thanh analog ra tai nghe. Nhưng theo suy đoán của người viết, HTC có lẽ đã chọn cách cho âm thanh đi ra ở dạng kỹ thuật số digital hoàn toàn. Như vậy, chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc hầu hết vào bộ phận DAC + AMP tích hợp sẵn trên tai nghe. Chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng chân cắm Type C của chiếc tai nghe đi kèm có kích thước khá lớn nên nhiều khả năng là chứa mạnh DAC ở trong.

Còn nếu muốn nghe nhạc qua tai nghe 3.5mm, bạn sẽ phải lên website HTC Mỹ để đặt mua chiếc giắc chuyển đổi USB Type C – 3.5mm giá 11,99 USD. Nếu không, bạn sẽ phải sử dụng chiếc tai nghe đi kèm của nhà sản xuất có chất lượng ở mức vừa phải và thiên nhiều về dải bass.

Để thuận tiện nhất trong việc nghe nhạc với chiếc HTC này, chúng tôi cho rằng bạn nên sắm cho mình một chiếc tai nghe Bluetooth tốt, có hỗ trợ truyền tải không dây chất lượng cao apt-X HD. Mẫu HTC U Ultra có hỗ trợ công nghệ này nên chất lượng âm thanh không dây cũng ở mức khá tốt dù chưa thể so sánh với đường truyền có dây.

Ưu điểm:

+ Màn hình phụ hiển thị thông tin và trình nghe nhạc tiện lợi

+ Tích hợp chuẩn Bluetooth không dây chất lượng cao

+ Giải mã nhạc 24bit

+ Tai nghe đi kèm cho âm bass mạnh, lượng nhiều, dải mid khá dày và mượt

Nhược điểm:

- Không đi kèm giắc chuyển Type C – 3.5mm

- Âm thanh loa ngoài không tốt

- Không có giắc cắm tai nghe 3.5mm

- Âm trường của tai nghe hơi bí, dải treble thiếu độ cao

NHM