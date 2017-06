Đánh giá chi tiết Galaxy S8 và S8+: lĩnh ấn tiên phong

Trong khi thị trường smartphone đang trở nên nhàm chán, bộ đôi Galaxy S8 và Galaxy S8+ của Samsung đã có những thay đổi đột phá, khơi mào xu hướng mới về thiết kế của smartphone trong thời gian tới.

Từ vài năm gần đây, thị trường smartphone bắt đầu trở nên đơn điệu, ít có những thay đổi thiết kế gây ấn tượng trong khi cấu hình và công nghệ mới giữa các sản phẩm không còn nhiều khác biệt. Chiếc LG G6 có viền mỏng, màn hình tỷ lệ 18:9 nhưng kiểu dáng thiết kế vẫn theo lỗi cũ, chưa thực sự nổi bật.

Còn chiếc Xiaomi Mi Mix của hãng điện thoại Trung Quốc cũng tạo được nhiều sự chú ý với thiết kế viền cực mỏng trên 3 cạnh và chất liệu vỏ gốm nhưng lại có nhiều điểm hạn chế phải đánh đổi: camera tự sướng phải lộn ngược, khó chỉnh góc chụp đẹp hay hệ thống loa áp điện biến toàn bộ thân máy thành loa thoại bị lọt âm rất rõ.

Thực tế thị trường đó đã tạo điều kiện cho bộ đôi Galaxy S8/S8+ với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế trở nên nổi bật.

Sau sự cố khó quên của Galaxy Note 7, Samsung ra mắt bộ đôi Galaxy S8 ở tâm thế phải lấy lại niềm tin của khách hàng. Đến thời điểm này, có thể nói Galaxy S8 và S8+ là bộ đôi sản phẩm khá thành công. Về mặt doanh số, hãng đã bán được 5 triệu chiếc trên toàn cầu sau 1 tháng bán ra. Quan trọng hơn là Galaxy S8 đến nay vẫn suôn sẻ, chưa có sự cố đáng kể nào xảy ra ngoài các vấn đề như hiện tượng màn hình ám đỏ hay hở viền trên một số sản phẩm.

Thiết kế

Khi cầm trên tay S8/S8+, cảm nhận đầu tiên là sự bất ngờ. Máy có thiết kế rất đẹp, khác biệt hẳn với thiết kế đã trở nên nhàm chán trên các smartphone vài năm gần đây. Đặt cạnh chiếc iPhone 7 và 7 Plus mới thấy Samsung đã có tiến bộ thế nào về thiết kế smartphone. Nếu tương lai của smartphone là thiết kế viền mảnh thì đây là sản phẩm có dấu ấn rất lớn.

iPhone 7 Plus và Galaxy S8

Điểm cốt lõi trong thiết kế của Galaxy S8 đến từ màn hình mới được Samsung gọi là "màn hình vô cực" (tiếng Anh là Infinity Display). Khái niệm "màn hình vô cực" đã từng được hãng Dell dùng trên các mẫu laptop viền siêu mỏng dòng XPS. Ý tưởng gọi S8/S8+ là "màn hình vô cực" của Samsung có lẽ cũng tương tự, ám chỉ sản phẩm có màn hình tràn ra tận mép không thấy viền màn hình đâu nữa.

Thực tế, màn hình của S8/S8+ chưa đến mức "vô cực" nhưng phải nói là các đường viền trên dưới và hai cạnh được tối ưu rất tốt. Hầu như toàn bộ mặt trước trở thành màn hình, với tỷ lệ màn hình/tổng diện tích mặt trước lên tới 84%. Và ở góc nhìn thẳng, S8 gây được cảm nhận gần như không còn viền dọc nữa nhờ hai bên mép màn hình cong che đi cạnh máy. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cạnh máy thì viền đen hai dọc màn hình vẫn khá dày, khoảng trên 1mm và dày hơn viền đen của chiếc Xiaomi Mi Mix.

Bên cạnh viền mỏng, S8 cho cảm giác cầm rất tốt: chắc chắn, trọng lượng được phân bố đều và mép máy phía mặt lưng bo vát ôm tay. Đường cong ở phía trước và sau được thiết kế đối xứng tinh tế hơn thế hệ cũ. Những ai lo rằng tỷ lệ màn hình 18,5:9 sẽ khiến S8/S8+ dài và trở nên kỳ quặc thì không cần phải lo nữa. Thực tế, chiếc S8 cầm trên tay nhỏ gọn, cân đối và không hề quá dài, chỉ có bản S8+ là dài hẳn lên so với các smartphone thông thường.

Tuy vậy, cái đẹp và khác biệt của màn hình "vô cực" cũng phải đánh đổi. Cảm biến vân tay đã không còn "đất" để nằm ở mặt trước nên phải di rời ra phía sau. Và có vẻ như kế hoạch sử dụng cảm biến vân tay trên màn hình của Samsung đã bị lỡ dở nên hãng này phải dùng giải pháp tình thế là đưa ra cảm biến vân tay ra phía sau ở vị trí rất vô duyên, khó bấm: lệch bên cạnh cụm camera.

Vị trí lệch sang bên trái của cảm biến vân tay gây ra nhiều hạn chế: phải với ngón tay khi bấm và đặc biệt là hay bấm nhầm vào cụm camera dẫn đến ống kính dễ bị mờ, ảnh hưởng đến chất lượng ảnh chụp hoặc phải lau ống kính thường xuyên (khi mở ứng dụng camera, S8 đôi khi còn nhắc người dùng lau ống kính).

Điều này là rất đáng tiếc bởi cảm biến vân tay của S8 là cảm biến một chạm và hoạt động rất nhạy. Hơn nữa, Samsung cũng đưa vào cảm biến này một vài tính năng điều khiển bằng cử chỉ như quét tay lên xuống để mở hoặc đóng thanh thông báo.

Cũng liên quan đến thiết kế, có điểm chưa ưng nhỏ trên S8 là cạnh dưới được thiết kế hơi lộn xộn. Các chi tiết trên cạnh đáy như các lỗ loa, cổng USB Type C và giắc âm thanh được sắp xếp không thẳng hàng và thiếu sự cân đối cần có trên một sản phẩm cao cấp.

Một vấn đề khác là nhiều người dùng S8 và S8+ chia sẻ hình ảnh điện thoại của họ có thể nhét được tờ tiền vào trong viền máy (chiếc S8 chúng tôi sử dụng trong bài đánh giá không có hiện tượng này). Lỗi hở viền này ban đầu khó nhận ra nhưng sau một thời gian sử dụng sẽ gây ra vấn đề với thẩm mỹ: đó là bụi bám vào dọc đường viền hở. Hiện tường này đã từng xuất hiện với thế hệ Galaxy S7 và S7 edge năm ngoái. Tuy vậy trên S8 và S8+, Samsung chỉ bảo hành cho những máy bị hở viền từ 0,26mm trở lên. Theo tìm hiểu của VnReview thì vấn đề này ảnh hưởng đến một số máy, vì vậy khi mua sản phẩm, người dùng nên kiểm tra lựa chọn những máy không bị hở viền.

Hình ảnh người dùng chia sẻ lỗi hở viền trên Galaxy S8 có thể dễ dàng nhét tờ tiền vào

Tuy vậy xét trên tổng thể, có thể nói S8/S8+ năm nay đã tạo ra khoảng cách rất lớn về thiết kế so với các smartphone khác. Đây sẽ là tiêu chuẩn mới mà các đối thủ của Samsung sẽ phải chạy đua theo trong thời gian tới nếu muốn thu hút sự chú ý của người dùng.

Các chế độ bảo mật: lưu ý mống mắt và khuôn mặt đã bị qua mặt

Galaxy S8/S8+ có lẽ là smartphone có nhiều chế độ bảo mật nhất hiện nay, tổng cộng 6 phương pháp bảo mật khác nhau gồm mật khẩu, mã PIN, vẽ hình cùng 3 cách bảo mật sinh trắc học là vân tay, mống mắt và khuôn mặt.

VnReview đã có bài trải nghiệm chi tiết về các công nghệ bảo mật sinh trắc học trên S8/S8+. Nhìn chung, dù có hạn chế về vị trí lệch song phải nói là cảm biến vân tay vẫn là lựa chọn bảo mật điện thoại an toàn, tốc độ nhận diện nhanh và ổn định nhất trên bộ đôi điện thoại này. Cảm biến mống mắt và mở khoá bằng khuôn mặt có tốc độ nhanh nhưng vẫn có vấn đề về độ ổn định và đòi hỏi phải cầm máy trước mắt ở khuôn hình phù hợp. Ở các môi trường ánh sáng khác nhau, hai loại cảm biến này đôi lúc nhận diện chậm.

Ngoài ra, hai loại cảm biến này chưa thật an toàn. Mở khoá bằng khuôn mặt có thể đánh lừa khá dễ dàng chỉ bằng ảnh chụp selfie trên điện thoại. Cảm biến mống mắt an toàn hơn so với nhận diện khuôn mặt song cũng đã bị qua mặt. Nhóm nghiên cứu Chaos Computer Club mới đây đã công bố video qua mặt bảo mật mống mắt của S8/S8+ khá đơn giản thông qua bức ảnh chụp hồng ngoại, sau đó in phần mắt ra và dán thêm kính áp tròng để tạo hiệu ứng độ cong của mắt. Tuy vậy, cũng phải nói là việc bổ sung thêm công nghệ mống mắt và khuôn mặt đã tạo ra thêm nhiều lựa chọn bảo mật cho người dùng, tuỳ nhu cầu mà bạn có thể chọn sử dụng loại công nghệ phù hợp.

Màn hình

Trước tiên, chúng ta hãy cùng đề cập một chút về tỷ lệ màn hình 18,5:9 của S8/S8+. Màn hình viền mỏng cùng tỷ lệ 18,5:9 đem lại tính thẩm mỹ và cảm giác cầm rất tốt cho bộ đôi này. Tuy vậy, hầu hết các ứng dụng và nội dung phổ biến hiện nay đặc biệt là video hay game lại chưa tương thích với tỉ lệ 18,5:9.

Sự xuất hiện của màn hình tỷ lệ 18,5:9 của S8/S8+ hay 18:9 của LG G6 làm chúng ta phải thay đổi cách nhìn về kích cỡ màn hình. Kích cỡ màn hình được tính theo độ dài đường chéo, nên tỷ lệ màn hình càng dài thì đường chéo càng lớn trong khi diện tích thực sự bị giảm. Nếu do theo diện tích hiển thị thực thì màn hình 5.8 inch tỷ lệ 18,5:9 của S8 chỉ có 85,294 cm2, chỉ lớn hơn 2,1% so với màn hình 5.5 inch tỷ lệ 16:9 của iPhone 7 Plus (83,529cm2). Xem thêm Sự thật bất ngờ về màn hình 5.8 inch trên Galaxy S8 để thấy rõ hơn về sự khác biệt giữa tỷ lệ màn hình 18,5:9 và 16:9.

Màn hình 5.8 inch của Galaxy S8 chỉ nhỉnh hơn 2,1% về diện tích hiển thị so với màn 5.5 inch của iPhone 7 Plus.

Phần lớn thời gian sử dụng S8, bạn sẽ phải chấp nhận 2 vạch đen thừa ra 2 bên màn hình (giống như việc xem nội dung 4:3 trên màn hình 16:9). Mặc dù Samsung cũng đã trang bị những tính năng giúp tự động phóng lớn hình ảnh để vừa khít với tỉ lệ 18.5:9 trên S8/S8+ nhưng đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Khi phóng lớn một phần nội dung ở các cạnh sẽ bị cắt mất, một số tựa game bị méo hình hay các nút bấm trên màn hình không hiển thị đầy đủ.

Video, game tỷ lệ 16:9 thông thường sẽ có viền đen ở hai mép

Khi tối ưu cho hết viền đen thì nội dung ở mép như logo VnReview đã bị cắt mất.

Về chất lượng hiển thị, các điện thoại cao cấp của Samsung từ vài năm gần đây đều có màn hình rất ấn tượng và năm nay thì điều này còn được cải thiện hơn nữa. Cả hai phiên bản đều dùng màn hình cong, của S8 là kích cỡ 5.8 inch còn S8+ là 6.2 inch. Cả hai đều dùng tấm nền Super AMOLED độ phân giải 2k (2960 x 1440 pixel - QHD+) nhưng độ phân giải mặc định là Full-HD và có thể chỉnh lên 2K hoặc về HD nếu muốn để giảm gánh nặng cho xử lý độ hoạ, tăng đồ mượt mà khi chơi game. Theo đánh giá pin của VnReview (xem chi tiết phía dưới) thì lựa chọn độ phân giải HD, Full-HD hay 2K giữa hai máy S8/S8+ không cải thiện đáng kể thời lượng pin trong khi độ chi tiết lại chênh nhau rất nhiều.

Màn hình Galaxy S8 (trái) và iPhone 7 Plus

Màn hình Super AMOLED của S8/S8+ hiển thị màu sắc sống động, có chiều sâu và góc nhìn rộng. Khi đo bằng thiết bị chuyên dụng, Galaxy S8 thể hiện độ đen và độ tương phản rất cao ở chế độ mặc định (chế độ Tối ưu hiển thị). Ở chế độ mặc định, nhiệt màu màn hình hơi ngả xanh nhưng Samsung cũng cung cấp 3 chế độ hiển thị khác, trong đó chế độ Cơ bản tái tạo màu rất chuẩn và nhiệt màu ấm áp, không bị lạnh. Khả năng nhìn ngoài trời cũng rất tốt và khi dùng ban đêm, máy có chế độ lọc bớt ánh sáng xanh để đỡ chói và mỏi mắt trong quá trình sử dụng.

Tuy vậy, màn hình của hai máy có điểm gây khó chịu là màu sắc ở dọc hai viền cong của màn hình bị biến sắc, trông khác so với màu nền. Hiện tượng này dễ nhận thấy khi màn hình hiển thị màu nền trắng như lướt web hoặc mở giao diện cài đặt. Bản thân Samsung đã nhận ra vấn đề này và đã bổ sung bản cập nhật cho phép người dùng tuỳ chỉnh sắc thái màu trắng ở cạnh màn hình để giảm hiện tượng biến màu đó.

Hình ảnh người dùng Hàn Quốc, nơi đầu tiên bán ra Galaxy S8/S8+ trên toàn cầu, phàn nàn về hiện tượng màn hình bị ám đỏ.

Về hiện tượng ám đỏ, khá nhiều người dùng Việt Nam và quốc tế phản ánh về hiện tượng này trên S8/S8+. Chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm 4 chiếc Galaxy S8/S8+ gồm cả hàng xách tay, chính hãng và máy test do Samsung gửi tới xong chỉ có một sản phẩm bị hiện tượng ám đỏ nhẹ. Lý do của hiện tượng ám đỏ màn hình trên S8/S8+ được cho là do Samsung tăng gam màu đỏ để hiển thị rực rỡ hơn.

Sau những lời phàn nàn từ người dùng, Samsung đã có bản cập nhật bổ sung khả năng tuỳ chỉnh gam màu đỏ trên màn hình của S8/S8+ từ trước thời điểm máy bán chính hãng ở Việt Nam. Đây là vấn đề gây ra khó chịu cho khách hàng bởi S8/S8+ là sản phẩm cao cấp, giá rất cao. Tuy nhiên, vấn đề không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm sử dụng và việc tuỳ chỉnh giảm gam đỏ trên phần cài đặt đã có thể xử lý được. Nếu màn hình bị ám đỏ, bạn có thể vào Cài đặt => Màn hình => Chế độ màn hình và giảm bớt gam màu đỏ trong mục Tuỳ chọn chuyên sâu.

Tùy chọn tinh chỉnh gam màu đỏ và màu sắc của phần cạnh màn hình cong trên S8/S8+

Kết quả đo màn hình của Galaxy S8 và các máy cạnh tranh

Các màu cơ bản bị lệch nhiều khi đo ở chế độ Tối ưu hiển thị (ô vuông là vị trí màu tiêu chuẩn, còn chấm tròn là màu máy hiển thị).

Ở chế độ Cơ bản, màu sắc tái tạo rất chuẩn

Âm thanh

Trước thời điểm ra mắt S8/S8+, Samsung đã mua lại tập đoàn âm thanh danh tiếng Harman. Chính vì điểm này, nhiều người muốn tìm hiểu xem thương vụ mua lại Harman có giúp cải thiện về âm thanh cho bộ đôi S8 hay không? VnReview đã có bài đánh giá chi tiết âm thanh của Galaxy S8/S8+ gồm đánh giá về loa ngoài, chất âm khi nghe qua tai nghe và cả chất lượng của tai nghe đi kèm. Bạn đọc có thể bấm vào đây để xem chi tiết.

Nhìn chung, Galaxy S8/S8+ có tai nghe đi kèm chất lượng tốt, chơi được file nhạc chất lượng cao DSD hoặc 24bit và có chất lượng âm thanh cải thiện đáng kể so với Galaxy S7 năm ngoái. Chất âm có độ chi tiết ở mức khá, âm trường nhỉnh hơn iPhone 7 Plus một chút, âm thanh có thiên hướng mượt, ấm nhưng khá tiếc khi dải treb xử lý chưa thực sự ưng ý. Các dải âm hoà trộn không được tự nhiên cho lắm và vẫn mang hơi hướng điện tử nhẹ.

Phần mềm

Cùng việc ra mắt S8, Samsung giới thiệu giao diện mới Grace UX với một số cải tiến về các biểu tượng ứng dụng và cách người dùng tương tác với hệ thống.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là icon của Grace UX được thiết kế lại theo phong cách đơn giản hơn, phẳng hóa hơn. Các icon đến từ bên thứ 3 cũng được áp thêm bộ khung ở ngoài hay được ép hiển thị theo phong cách Grace UX. Nhờ thế, giao diện tổng thể hệ thống nhìn nhất quán hơn.

Giao diện màn hình chính và khay ứng dụng trên S8

Khay ứng dụng được giấu đi và người dùng chỉ cần vuốt lên trên hay xuống dưới ở màn hình chính để truy cập. Đồng thời, khay ứng dụng tích hợp luôn thanh tìm kiếm khá mạnh mẽ, có thể tìm kiếm rất sâu vào nội dung của từng ứng dụng, bên cạnh việc tìm kiếm file, phần mềm cài đặt trong máy hay các thiết lập hệ thống nhanh chóng.

Thanh tìm kiếm tích hợp trong khay ứng dụng

Các tính năng quen thuộc như chia đôi màn hình, Always On Display, màn hình cạnh... tiếp tục được trang bị, tương tự như các thiết bị trước đây cao cấp của Samsung nhưng tiếc là không có cải tiến nào đáng kể.

Bên cạnh giao diện mới, Samsung cũng tự tin giới thiệu trợ lý ảo Bixby của riêng mình, thay thế cho S-Voice đã từng không mấy thành công. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, có thể kết luận Bixby là một nỗi thất vọng lớn của hãng công nghệ Hàn Quốc. Bixby tuy được Samsung cực kỳ ưu ái, trang bị hẳn một phím bấm chuyên dụng để kích hoạt nhưng lại chẳng có mấy tác dụng hữu ích so với chính trợ lý ảo Google Assistant cũng được cài sẵn trên S8.

Tính năng tổng hợp tin tức, dự báo thời tiết và trợ lý sức khỏe trên Bixby

Bixby có thể tổng hợp tin tức, nhắc việc, dự báo thời tiết, trợ lý sức khỏe hay thậm chí nhận diện vật thể, văn bản, cảnh vật xung quanh rồi đưa ra các gợi ý liên quan nhưng tất cả đều chỉ hoạt động ở mức nửa vời, chưa ổn định và không có gì nổi trội so với Google Assistant. Tính năng quan trọng nhất của một trợ lý ảo là ra lệnh bằng giọng nói mới chỉ hỗ trợ ngôn ngữ Hàn Quốc và cũng chỉ dùng được trên các máy bán ra ở thị trường này.

Tính năng Bixby Vison với khả năng nhận diện vật thể và đưa ra các gợi ý liên quan

Bixby Vison cũng có thể nhận diện địa điểm và hiển thị các nhà hàng, địa danh xung quanh vị trí của bạn

Hiệu năng

Như thường lệ, mỗi thế hệ mới của dòng Galaxy S đều được trang bị những cấu hình cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. S8/S8+ không phải là ngoại lệ. Sản phẩm này có 2 phiên bản chip xử lý khác nhau: Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895, cả hai đều là chip xử lý cao cấp nhất hiện tại của Qualcomm và Samsung. Phiên bản S8/S8+ chính hãng ở Việt Nam dùng bản chip Exynos 8895 có tám lõi (4 lõi tốc độ 2.3GHz và 4 lõi 1.7Ghz), đồ hoạ Mali-G71 MP20 và RAM 4GB.

Cấu hình này đủ mạnh để giúp S8/S8+ sử dụng mượt mà trong các tác vụ hàng ngày mà không gặp vấn đề nào về tốc độ, kể cả khi chơi các game nặng. Ở các bài đo hiệu năng bằng phần mềm thì bộ đôi sản phẩm này cũng cho kết quả rất tốt ở cả điểm hiệu năng chung lẫn khả năng xử lý của CPU hay đồ hoạ của GPU.

Điểm Antutu đánh giá hiệu năng tổng thể của thiết bị

Điểm GeekBench 4.0 đo hiệu năng xử lý đơn nhân và đa nhân của CPU.

Bài đo Manhattan trên phần mềm GFXBench đo hiệu năng xử lý đồ hoạ của GPU ở độ phân giải thật của màn hình (onscreen) và độ phân giải chung là Full-HD+ (offscreen). Trên chiếc S8 như đã đề cập, độ phân giải ở phần onscreen theo mặc định là Full-HD+, chứ không phải 2K+.

Tuy nhiên nếu so với đối thủ iPhone 7 Plus từ Apple thì S8/S8+ vẫn đuối hơn ở tốc độ mở ứng dụng, độ mượt mà khi chơi game và cả khả năng đa nhiệm. Tuy nhiên, đây là điểm yếu chung của cả nền tảng Android đến thời điểm hiện tại khi so sánh với iPhone, chứ không riêng gì sản phẩm của Samsung.

>> Galaxy S8 vs iPhone 7 Plus: đọ hiệu năng, so độ mượt game nặng

Thời lượng pin

Dung lượng pin của Galaxy S8 và Galaxy S8+ lần lượt là 3.000 mAh và 3.500 mAh, nhỏ hơn khá nhiều so với viên pin 3.600 mAh trên chiếc Galaxy S7 edge thế hệ cũ có màn hình nhỏ hơn. Có vẻ như sự cố của Note 7 đã khiến Samsung không dám mạo hiểm đẩy cao dung lượng trên bộ đôi S8 và S8+ mới nhằm tạo ra khoảng trống đủ thông thoáng cho khu vực đặt pin để tăng cường độ an toàn cho viên pin.

Đáng chú ý trên S8/S8+, Samsung đã thiết lập tới 3 chế độ độ phân giải khác nhau là HD, Full-HD và 2K, trong đó Full-HD là độ phân giải mặc định. VnReview đã có bài đánh giá chi tiết pin của S8/S8+ ở cả 3 độ phân giải. Kết quả test cho thấy thời lượng pin ở cả 3 độ phân giải này không chênh lệch đáng kể. Giữa hai máy, S8+ mang lại thời lượng pin tốt hơn.

Lướt web trên mạng Wi-Fi ở điều kiện độ sáng màn hình mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Xem phim HD offline lưu trực tiếp vào máy ở điều kiện độ sáng thiết lập ở mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Chơi game giả lập trên GFX Bench liên tục ở điều kiện độ sáng 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

So với các sản phẩm cạnh tranh khác, S8/S8+ có thời lượng pin ở mức khá, nhất là với nhu cầu xem phim hoặc chơi game. Củ sạc nhanh đi kèm cũng cho tốc độ sạc tốt, mỗi máy chỉ mất khoảng gần 1 giờ 30 phút để sạc đầy pin từ lúc cạn hẳn. Như vậy người sử dụng bộ đôi S8/S8+ có thể sạc nhanh chỉ khoảng 1 giờ vào buổi sáng là đủ để dùng cả ngày, không cần lo về việc cắm sạc qua đêm.

>> Đánh giá pin Samsung Galaxy S8 và S8+ ở cả 3 độ phân giải màn hình

Camera

S8/S8+ sử dụng camera sau 12MP và camera trước 8MP. Chiếc camera chính phía sau có khẩu f/17, chống rung quang học và lấy nét pha kép Dual Pixel tương tự camera chính trên Galaxy S7 và S7 edge năm ngoái. Camera trước cũng có khẩu f/17, khả năng quay video 2K và đặc biệt cũng hỗ trợ cả tính năng Auto HDR giống như camera chính.

Giao diện ứng dụng camera cũng kế thừa từ S7 và S7 edge, có thể kích hoạt nhanh bằng cách kích đúp vào nút nguồn và điều hướng bằng các thao tác cử chỉ: quét lên xuống để chuyển đổi camera trước và sau, quét sang phải để mở các chế độ chụp, quét sang trái để chọn các bộ lọc và hiệu ứng. Máy cũng có chế độ tự chỉnh Pro cho phép điều chỉnh ISO, cân bằng trắng, tốc độ cửa trập, bù trừ sáng và lấy nét. Bên cạnh đó, camera trên S8 bổ sung thêm khả năng chèn các hiệu ứng vui nhộn vào ảnh như mặt nạ, chữ viết, các bộ lọc màu.

Những hiệu ứng vui nhộn trên camera của Galaxy S8

Điểm mới đáng kể nhất về camera trên S8/S8+ có lẽ nằm ở khía cạnh xử lý. Samsung giới thiệu camera chính của S8/S8+ có khả năng xử lý đa khung hình, hiểu nôm na là thuật toán ghép dữ liệu hình ảnh từ nhiều khung hình để tạo ra hình ảnh cuối cùng chất lượng. Tuy nhiên, đó là thông tin từ nhà sản xuất cung cấp và cũng là yếu tố ẩn bên trong quá trình xử lý của điện thoại. Cái nhìn rõ nhất là trải nghiệm thực tế từ sản phẩm. Điều này thì S8/S8+ không hề gây thất vọng. VnReview đã có bài so sánh ảnh chụp từ camera của S8/S8+ với hai sản phẩm cạnh tranh là iPhone 7 Plus và HTC U Ultra.

Xét tổng thể, camera trên Galaxy S8 mang lại chất lượng trọn vẹn nhất ở hầu hết các yếu tố quan trọng: từ tốc độ, sự ổn định, độ sắc nét, chi tiết, dải sáng, HDR, khả năng chụp thiếu sáng. Tuy nhiên, màu sắc trên ảnh của S8 lại quá rực rỡ, thiếu chuẩn xác. Nếu Samsung chịu giảm bớt đi một chút độ bão hòa màu, làm dịu bớt lại các sắc màu nóng, camera trên Galaxy S8 sẽ tiệm cận gần hơn mức xuất sắc.

Tổng kết

Với những gì thể hiện, Galaxy S8 cho thấy Samsung đã có những nỗ lực lớn trong việc tạo ra một sản phẩm hấp dẫn cả ở ngoại hình bên ngoài lẫn sức mạnh bên trong. Bộ đôi S8|S8+ để lại ấn tượng mạnh mẽ về mặt thiết kế với đột phá ở sự tinh giản phần viền màn hình cùng tỉ lệ hiển thị mới. Thiết bị có hiệu năng, camera, màn hình hiển thị đều thuộc hàng đầu bảng. Giao diện mới hiện đại, nhiều tính năng hữu ích. Thời lượng pin đủ dùng thoải mái cả ngày. Tai nghe đi kèm chất lượng tốt.

Xét riêng ở thị trường Việt Nam, bộ đôi của Samsung gần như là đối trọng duy nhất có thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với 2 đại diện đầu bảng từ Apple là iPhone 7/7 Plus bởi các đối thủ từ Sony, HTC, LG đều tỏ ra có phần đuối sức trong cuộc đua tranh khốc liệt ở phân khúc smartphone cao cấp.

Tất nhiên, S8|S8+ vẫn còn đó những hạn chế, điển hình như việc đặt cảm biến vân tay thiếu hợp lý gây khó khăn khi thao tác. Bixby tuy được giới thiệu hoành tráng nhưng lại để lại nhiều thất vọng. Tỉ lệ màn hình mới chưa có nhiều nội dung hỗ trợ, đặc biệt khi xem phim. Các lỗi màn hình ám đỏ, hở viền tuy không quá phổ biến nhưng gây nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng, nhất là trên một sản phẩm cao cấp.

Thành Đạt - Thanh Phong