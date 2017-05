Đánh giá âm thanh của Galaxy S8/S8+ và tai nghe AKG đi kèm

Galaxy S8 và S8+ là bộ đôi smartphone Android được quan tâm nhất hiện nay. Bên cạnh các bài đánh giá về camera, pin và hiệu năng, hôm nay VnReview sẽ tiếp tục đánh giá sản phẩm cao cấp này về mặt âm thanh, 1 tính năng giải trí được nhiều hãng tập trung hiện nay.

Trước thời điểm Samsung ra mắt Galaxy S8 và S8+ thì hãng đã mua lại tập đoàn âm thanh khổng lồ nổi tiếng là Harman sở hữu rất nhiều nhãn hiệu nhà sản xuất âm thanh nổi tiếng như Harman/Kardon, JBL, AKG,…Và rất nhanh, bộ đôi Galaxy S8/S8+ được đi kèm 1 chiếc in-ear có nhãn AKG. Liệu ngoài chiếc tai đi kèm này, AKG còn giúp cho Samsung Mobile cải thiện được chất lượng âm thanh trên mẫu flagship năm nay không? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào đánh giá Galaxy S8/S8+.

Phần cứng và phần mềm

Trước khi Galaxy S8/S8+ ra mắt đã có một vài tin đồn cho rằng con chip xử lý âm thanh (DAC) bên trong máy sẽ đến từ Cirrus Logic. Samsung đã từng trang bị chip DAC của hãng này trên chiếc Galaxy Note 3 trước đây, đem lại hiệu năng trình diễn âm thanh khá tốt tại thời điểm đó. Nhưng rất tiếc là hiện nay qua các bài mổ Galaxy S8/S8+, chúng ta có thể thấy được Galaxy S8/S8+ sử dụng con chip DAC Qualcomm Aqstic WCD9341. Dù vậy thì đánh giá chất lượng âm thanh chỉ qua cấu hình thật sự rất phiến diện. Chúng ta sẽ đánh giá khả năng trình diễn thực sự của Galaxy S8/S8+ qua các bài test thực tế.

Không đơn giản như HTC chọn Google Play Music làm trình nghe nhạc mặc định, Samsung vẫn sử dụng trình nghe nhạc của riêng mình và mình rất thích trình nghe nhạc này so với tất cả trình nghe nhạc mặc định trên smartphone hiện nay. Trình nghe nhạc này có giao diện đẹp, trực quan, nhiều tính năng thông minh và hữu dụng. Có thể kể đến các tính năng như "hẹn giờ ngủ", "làm cho âm lượng tất cả các bản nhạc ngang nhau" hay bỏ qua khoảng im lặng giữa các bản nhạc nên khi nghe rất liền mạch, không bị đứt quãng.

Trình nghe nhạc này cũng cho phép người dùng tuỳ chỉnh các tab của ứng dụng, cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản của file nhạc, tuỳ chỉnh tốc độ phát nhạc (khá hữu dụng với ai học tiếng Anh). Các hiệu ứng âm thanh như trên S7 vẫn được giữ, cho phép chỉnh 4 loại EQ khác nhau, chỉnh trầm bổng, chỉnh độ lớn của nhạc cụ và giọng hát, hiệu ứng âm thanh UHQ, âm thanh vòm, hiệu ứng amp đèn, hiệu ứng phòng hát… và cũng có tính năng tuỳ chỉnh âm thanh sao cho phù hợp với mỗi người. Có 3 chế độ được đặt sẵn cho các độ tuổi khác nhau, và bạn cũng có thể tự đeo tai nghe và làm theo hướng dẫn để có được hiệu ứng cá nhân hoá âm thanh của riêng mình.

Hiệu ứng chạy ánh sáng viền theo màu album rất đẹp của trình nghe nhạc.

Trình nghe nhạc này cũng đọc tốt các loại file nhạc từ file DSD chất lượng cao đến các loại nhạc Hi-res 24bit, tốt hơn nhiều so với trình nghe nhạc của Google. Nhìn chung trình nghe nhạc này là điểm cộng của S8/S8+, đầy đủ tính năng và đẹp.

Loa ngoài và tai nghe đi kèm

Về chất lượng loa ngoài, Galaxy S8/S8+ chỉ phát âm thanh ra bên ngoài qua duy nhất loa nằm ở dưới cạnh đáy của máy, bên cạnh cổng sạc. Chất lượng loa ngoài ở mức khá, kém hơn chút cả về chất âm lẫn âm lượng so với iPhone 7 Plus. Loa nghe chi tiết khá, tương đối trong nhưng treb hơi sạn và dải bass hời hợt. Mình vẫn thích loa ngoài của iPhone hơn.

Chiếc tai nghe đi kèm này, như đã nói, đây là 1 chiếc tai nghe in-ear (tức là dạng nhét trong tai). Tai nghe này cũng đi kèm 3 cặp tips cao su với kích thước khác nhau để thay đổi phù hợp với tai mỗi người. Bạn nên đeo cặp tips vừa vặn nhất với mình để đạt độ thoải mái và âm thanh tốt nhất. Phần vỏ (housing) của tai được làm bằng nhựa là chủ yếu nên khá nhẹ, chất lượng hoàn thiện ở mức khá tốt.

Ống dẫn âm của tai có kích thước ở mức trung bình, dễ dàng phù hợp với tai của đa số người Việt. Dây dẫn từ phần chia dây trở xuống được bọc dù, giúp chống rối dây. Phần giắc cắm 3.5mm có màu bạc, có thể là mạ nilken hoặc không mạ gì cả. Trên dây cũng có 3 nút điều khiển âm thanh đồng thời tích hợp mic.

Chiếc tai nghe này có chất âm tương đối cân bằng nhưng có nhấn vào dải bass nhiều hơn. Dải âm mid hơi lùi, dải treb có độ chi tiết khá. Tuy nhiên nhược điểm là dải treb không được thanh và cao cho lắm, tiếng treb không được sắc. Đồng thời dảo mid cũng tạo cảm giác rằng ca sĩ trong bản nhạc đang bị "ngẹt mũi", do phần high-mid thiếu năng lượng nên gây ra hiện tượng này.

Âm trường của mẫu tai nghe này có thể đặt ở mức trung bình khá. Nhìn chung cũng khó có thể đòi hỏi được nhiều ở 1 chiếc tai nghe đi kèm với điện thoại. Chiếc tai nghe đi kèm này sẽ có chất lượng tương đương với quadbeat của LG hay earpod từ Apple. Dù vậy nếu giá bán lẻ của mẫu tai nghe này là 99 USD (khoảng 2,2 triệu đồng) như hãng quảng cáo thì thật sự là quá đắt. Chiếc tai nghe này sẽ có mức giá phù hợp hơn ở khoảng 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng.

Trên thị trường hiện nay cũng có rao bán những chiếc tai nghe AKG này với giá khoảng 300 nghìn đồng nhưng khó có thể xác thực được đây liệu là tai nghe nhái hay chính hãng. Mình cũng có thử mua 1 chiếc qua mạng, hàng bán được cam kết là "hàng zin". Tuy vậy sản phẩm được chuyển tới lại là 1 chiếc tai nghe nhái, vẻ ngoài khá tinh xảo, gần được như hàng chính hãng nếu không có kinh nghiệm thì rất khó phân biệt. Nhưng âm thanh của tai nghe này kém hơn nhiều so với tai AKG đi kèm bộ đôi Galaxy S8 và S8+. Vậy nên bạn đọc cần lưu tâm sao cho tránh mua phải hàng giả hàng nhái, kém chất lượng.

Chất lượng âm thanh

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng chiếc S8+ để chạy các file nhạc lossless và DSD chất lượng cao. Tai nghe tham chiếu gồm tai AKG đi kèm, tai Meze 12 Classic và 64 Audio U18.

Chiếc S8+ và iPhone 7 Plus có âm lượng gần như là tương đương nhau, đáp ứng tốt các loại tai in-ear hay các loại tai nghe có trở thấp nhạy cao. Tất nhiên, điện thoại này sẽ khó có thể đáp ứng được các mẫu tai nghe earbud và fullsize khó kéo.

Ngay từ những ca từ đầu tiên của Michael Buble trong You Don't Know Me, mình đã bị ấn tượng với dải mid dày và tiến của Galaxy S8+. Giọng ca được tái tạo dày dặn, giàu cảm xúc, truyền cảm và độ mượt cao. Dường như S8+ làm cho giọng hát trở nên ấm áp hơn, thiên về xu hướng nịnh, khác với dải mid khá mộc mạc giản dị trên iPhone 7 Plus. Với 1 nguồn phát như này, bạn có thể thử kết hợp với các loại tai nghe có dải mid mộc, hoặc với những ai thích 1 combo "siêu ngọt" thì có thể ghép thử với những chiếc tai vốn đã có dải mid ngọt như những chiếc ATH.

Dải treb S8+ cho dải âm không hề thiếu về lượng, chi tiết ở mức khá tốt. Âm treb trong các bản nhạc rock từ album iTRE của Green Day, âm thanh từ những chiếc guitar điện, từ cymbal, tất cả đều rất đầy đủ,… không hề thiếu về lượng. Nhưng S8+ lại thiếu chút về độ cao, tiếng treb đủ lượng nhưng lại tập trung khá nhiều vào phần low treb, phần upper-treb hơi thiếu hụt năng lượng nên tạo ra cảm giác không được thanh thoát. Bên cạnh đó, tiếng treb này cũng có phần hơi sạn. Tiếng treb dù khá nhiều nhưng không được sắc song như vậy không hẳn là xấu. Tiếng treb này sẽ phù hợp với những người nghe thích dải treb không quá sáng. Bạn cũng có thể lựa những chiếc tai nghe có dải treb hơi sáng nhẹ phối hợp sẽ tạo ra chất âm hài hoà hơn.

Dải bass của S8+ được nhấn nhẹ một chút, không nhấn quá nhiều. Dải bass ấm và rền. Dải bass đầy đặn từ phần low đến upper. Ảnh hưởng nhiều lên chất âm toàn dải, tạo ra 1 màu sắc âm thanh hơi âm nhẹ, tiếng mượt mà, kết hợp với dải mid đậm "ngọt". Dải bass này chắc hẳn sẽ dễ dàng phù hợp với đa số người nghe, lượng không quá nhiều nhưng vẫn đủ "đầm".

Về tổng thể, Galaxy S8+ có độ chi tiết ở mức khá, gần với iPhone 7 Plus. Phần âm trường có phần nhỉnh hơn iPhone 7 Plus một chút, dù dải treb của S8+ cũng đã ảnh hưởng không tích cực lên âm trường. S8+ nhìn chung có xu hướng âm thanh thiên hướng mượt, ấm, khá tiếc khi dải treb xử lý chưa thực sự ưng ý. Các dải âm hoà trộn không được tự nhiên cho lắm và vẫn mang hơi hướng điện tử nhẹ. Nhưng nếu so với chiếc Galaxy S7 năm ngoái thì S8+ cũng đã có cải thiện hơn đáng kể về chất lượng âm thanh. Chiếc máy này có chất âm tốt hơn so với iPhone 7 nhưng nếu so với iPhone 6S sẽ chỉ ở tầm ngang hàng hoặc nhỉnh hơn 1 chút.

Ưu điểm:

+ Chất lượng tai nghe đi kèm tốt

+ Phần mềm thông minh, đẹp, đa tính năng

+ Chạy tốt các loại file DSD, 24bit…

+ Hỗ trợ tốt xuất DAC ngoài qua USB Type-C

Nhược điểm:

- Âm thanh vẫn còn hơi hướng điện tử, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều so với smartphone của những hãng khác.

- Dải treb xử lý chưa tốt.

NHM