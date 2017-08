Đánh giá âm thanh HTC U11: mảnh ghép cuối cùng cho chiếc smartphone chất lượng

HTC U11 là một trong những cái tên hot nhất hiện nay trong phân khúc smartphone Android cao cấp. Bên cạnh những trau chuốt về thiết kế, hiệu năng mạnh mẽ, camera chất lượng thì âm thanh cũng là điểm nhấn rất đáng chú ý của HTC U11, tương tự truyền thống từ những chiếc HTC One đầu tiên.

Trong bài viết này, VnReview sẽ chia sẻ những cảm nhận về chất lượng âm thanh của HTC U11 sau một thời gian sử dụng.

Công nghệ USonic và giao diện nghe nhạc

Đầu tiên chúng ta phải kể đến công nghệ USonic. Đây là một công nghệ không mới, đã xuất hiện trên chiếc HTC Ultra gần đây. Công nghệ này sử dụng sóng âm để "quét" cấu trúc của tai người nghe, sau đó dùng thuật toán để đưa ra những tinh chỉnh tối ưu nhất về âm thanh cho từng người thông qua đặc điểm của tai.

Việc tạo những cấu hình âm thanh riêng như này cũng đã được HTC thực hiện từ lâu, ít nhất là đã có từ chiếc HTC 10, chỉ có điều HTC 10 bạn sẽ phải lắng nghe những âm thanh với các tần số và cường độ khác nhau rồi đưa ra câu trả lời, máy sau đó sẽ tổng hợp kết quả và đưa ra cấu hình phù hợp. Còn hiện nay thì việc cấu hình hoàn toàn tự động thông qua sóng âm đã là một bước cải tiến lớn, đem lại hiệu quả cao.

Giao diện cấu hình âm thanh cá nhân USonic trên HTC U11

Cũng như những mẫu máy gần đây, HTC sử dụng giao diện gốc cũng như các phần mềm mặc định từ phía cha đẻ Android – Google. Điều này cũng khiến cho ứng dụng nghe nhạc của HTC không còn nữa và thay vào đó ứng dụng Google Play Music được sử dụng làm trình nghe nhạc mặc định. Đây là một điều mình hơi tiếc, do trước đây khi sử dụng chiếc HTC M8 với trình nghe nhạc HTC rất thích, có nhiều tính năng hữu mà trình nghe nhạc mặc định trên smartphone của các hãng khác không có.

Google Play Music là 1 trình nghe nhạc với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, nếu bạn không phải là người khó tính vẫn sẽ sử dụng tốt trình nghe nhạc này. Tuy nhiên nếu bạn muốn hướng đến 1 trình nghe nhạc đa tính năng hơn hay đem lại chất lượng âm thanh tốt hơn thì chúng ta có thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng miễn phí và tính phí khác thông qua Google Play hoặc các nguồn apk khác.

Tai nghe Hi-res đi kèm hộp

Như các bạn đã biết, những chiếc điện thoại dòng U cao cấp của HTC giờ đây đã bỏ cổng âm thanh 3.5mm. Thay vào đó HTC đi kèm cho người mua 1 chiếc tai nghe tiêu chuẩn Hi-res có giắc cắm Type-C. Mặc dù bạn có thể thấy điều này bất tiện nhưng có lẽ đã đến lúc phải làm quen với xu thế trên smartphone này. Đến nay thì chiếc tai nghe này đã được khẳng định là có ngõ vào type-C digital, khác với Bphone 2017 có thể xuất âm thanh Analog qua cổng type-C. Bên trong chiếc tai nghe Hi-res đi kèm của HTC U11 được tích hợp một bộ DAC, được HTC gọi là Hi-Fi DAC. Và điểm đặc biệt nhất là chiếc tai nghe này có tích hợp công nghệ chống ồn chủ động.

Đối với công nghệ chống ồn chủ động, chúng ta có thể nhớ đến các dòng tai nghe fullsize cao cấp của Bose, Beats, hay Sony, hoặc một vài mẫu tai nghe dòng NC đi kèm máy nghe nhạc Sony Walkman. Nhưng việc tặng kèm tai nghe chống ồn chủ động kèm theo hộp smartphone rất hiếm gặp. Trong những mẫu máy được bán chính hãng tại Việt Nam cũng chỉ có Sony cũng đã từng tặng kèm tai nghe chống ồn đối với những chiếc Xperia Z trước đây.

Công nghệ chống ồn này sử dụng 1 chiếc mic thu âm các tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, rồi tạo ra các sóng âm ngược pha với tiếng ồn, như vậy khi vào khoang tai người thì tiếng ồn sẽ bị triệt tiêu. Qua thử nghiệm thực tế, khi chế độ chống ồn được bật lên, các tiếng ồn từ ngoài môi trường như tiếng ù ù của dòng xe cộ đi lại, tiếng ù ù của nhiều giọng nói hoà trộn vào nhau trong một căn phòng, tiếng ồn khi đi tàu,… được giảm bớt một cách rõ rệt.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi lớn này ngay từ những giây đầu tiên. Khi tiếng ồn được triệt tiêu, bạn sẽ thưởng thức bản nhạc được trọn vẹn hơn mà không phải tăng mức âm lượng lên như thông thường.

Đây là một tính năng cực kỳ hữu ích khi bạn nghe nhạc trên phương tiện công cộng như xe buýt, tàu hoả, thuyền,… hay sắp tới chúng ta sẽ được thử với tàu điện. Công nghệ chống ồn chủ động này rất được ưa chuộng tại các nước phát triển do mọi người sử dụng phương tiện công cộng rất nhiều, để giết thời gian nhiều người chọn cách nghe nhạc. Nhưng có một điều cần phải làm rõ là các tai nghe chống ồn hiện nay không triệt tiêu hoàn toàn tất cả âm thanh từ môi trường bên ngoài. Công nghệ này sẽ nhận định những tiếng "ù ù" ồn chung của môi trường để triệt tiêu, còn những âm thanh cụ thể như giọng nói hay còi xe, tiếng vỗ tay,… thì bạn vẫn có thể nghe thấy ở mức độ âm nhỏ. Đây có thể là 1 thiết kế thông minh để bạn vẫn nghe được còi xe, tiếng người khác gọi bạn trong các trường hợp cần thiết,…

Chiếc tai nghe đi kèm này cũng giống như HTC U Ultra hay HTC 10, nó có dạng tai nghe nhét trong (in-ear), bạn sẽ nhận được 3 cặp nút cao su (tips) với 3 kích cỡ khác nhau. Hãy lưu ý rằng bạn phải sử dụng cặp tips có kích cỡ phù hợp nhất với tai bạn để độ thoải mái và chất lượng âm thanh được tốt nhất. Tai nghe có dây được bọc cao su, chất lượng tốt nên đem lại cảm giác tốt khi chạm vào, đồng thời cũng có khả năng chống rối khá. Trên dây còn Mic và một nút để nhận cuộc gọi cũng như điều khiển nhạc, hơi tiếc là mẫu tai nghe này không có nút tăng chỉnh âm lượng.

Với chiếc tai nghe này, các bạn nên lưu ý rằng nó sẽ không thể sử dụng với những chiếc điện thoại Type-C khác ngoài HTC, ví dụ như khi bạn kết nối nó với Galaxy S8+ thì nó sẽ không hoạt động.

Chiếc adapter Type-C ra 3.5mm

Không giống như HTC U Ultra, lần này HTC đã sáng suốt cho kèm hộp 1 chiếc adapter, do không có cổng tai nghe 3.5mm, để bạn có thể sử dụng tai nghe thông thường với U11. Chiếc adapter này có thể coi là 1 chiếc DAC rời, lưu ý rằng bạn có thể sử dụng nó với HTC U Ultra và các dòng máy Type-C khác. Chiếc adapter này có giá khoảng 400-500 ngàn đồng và được bán bởi HTC Việt Nam, vậy nên bạn hãy giữ nó thật kỹ vì giá mua mới cũng không hề rẻ mà chỉ có phụ kiện chính hãng mới tương thích với HTC.

Loa ngoài của U11 đã được HTC cải thiện đáng kể so với các thế hệ trước. HTC U11 có thiết kế hộp cộng hưởng mới cho loa treb, cùng các cải tiến về phần cứng cho màng loa trầm. Hiệu quả thực sự rõ rệt, HTC U11 có âm lượng loa ngoài lớn, chi tiết âm thanh cái thiện nhiều, âm bass đánh rõ ràng hơn. Và một đặc điểm mình luôn phàn nàn từ mẫu One A9 đến U Ultra là hiệu ứng stereo khi đặt máy nằm ngang hơi lệch sang phải do loa dưới có âm lượng lớn hơn nay đã được cải thiện. Âm thanh của 2 loa trên dưới đã cân bằng hơn, mặc dù vẫn chênh nhau 1 chút nhưng ở mức chấp nhận được.

Tính năng quay Video Zoom âm thanh vô cùng thú vị

Dưới đây là một đoạn video mình test tính năng này với 2 nguồn âm khác nhau, cụ thể là 2 loa di động được bật 2 bản nhạc khác nhau. Công nghệ này của HTC sử dụng 4 mic thu âm trên máy, khi bạn quay video và zoom vào 1 vị trí nào đó thì máy sẽ sử thuật toán để tăng âm lượng vị trí mà bạn zoom. Chính vì vậy khi bạn sử dụng tính năng này thì cần lưu ý để không che mất 4 mic thu âm trong quá trình cầm nắm.

Trong đoạn video chúng ta có thể thấy khi không zoom thì 2 bản nhạc được phát lẫn lộn vào nhau, khi zoom vào vị trí cụ thể của từng loa thì bản nhạc phát trên loa đó trở nên lớn và rõ ràng hơn. Đây là công nghệ rất thú vị và hữu ích, ví dụ như nếu Ariana Grande không huỷ show, bạn đứng phía dưới quay lên trên sân khấu, nếu để bình thường thì giọng hát có thể bị đám đông ồn ào át mất nhưng với tính năng zoom âm thanh này thì bạn có thể zoom vào nguồn âm để giọng hát trở nên rõ ràng và lớn hơn.

Chất lượng âm thanh

Đầu tiên là trải nghiệm khi sử dụng tai nghe Hi-res type C đi kèm theo hộp cùng U11. Có thể đánh giá combo này là một combo có chất âm gần với mức cân bằng. Dù vậy HTC U11 vẫn có thiên hướng mượt. Giọng ca của Michael Bubble trở nên mượt mà, ấm áp và đầy đặn trong Home. Tiếng kèn, các nhạc cụ chơi dải cao trong bản Feeling Good cũng được gọt dũa bớt các điểm gai góc.

Có thể nói combo này cho một dải mid mượt, dày, truyền cảm; dải treb được làm theo hướng mượt, hiền, dễ nghe với đa số người nghe phổ thông. Điểm nổi bật nhất của sự kết hợp tai nghe Hi-res đi kèm và HTC U11 là dải bass. Đây là một dải âm giàu năng lượng, âm bass đánh chắc, khoẻ; rất thích hợp với đa số nhạc được giới trẻ ưa thích hiện nay như Pop, Dance, EDM,.. Với những gì mà chiếc tai nghe đi kèm này đã trình diễn, nếu bạn chỉ là một người mê âm nhạc đơn thuần, khi bạn sở hữu U11 sẽ không phải mua một chiếc tai nghe khác nữa, bạn có thể sử dụng chiếc tai nghe Hi-res này làm tai nghe chính.

Tiếp đến chúng ta sẽ thử chiếc máy này với các loại tai nghe cao cấp thông qua chiếc Adapter đi kèm. Chúng tôi sử dụng các file nhạc lossless để test âm thanh của HTC U11. Tai nghe tham chiếu gồm có 64 Audio U18 (giá niêm yết 69 triệu đồng), Oriveti Basic (giá niêm yết 3 triệu đồng) và VE AsuraS (giá niêm yết 1,79 triệu đồng).

Lúc này, chúng ta có thể so sánh được U11 với những mẫu máy khác. Đúng như truyền thông mà chất âm HTC thường hướng tới, HTC U11 có âm thanh theo hướng V-Shaped, tức là âm thanh được nhấn vào bass và treb nhiều hơn. Chất âm này cũng đã từng được thấy ở nhiều mẫu máy khác từ thấp đến cao của HTC và đây cũng là kiểu âm thanh được ưa chuộng trên nhiều dòng máy.

Nghe là nhấn bass và treb thì có thể sẽ khó hình dung, nhưng kiểu chất âm này đặc biệt rất "nịnh" tai, nghe rất dễ thích, dù bạn nghe thể loại nhạc nào, đặc biệt phù hợp với thị hiếu của thị trường âm nhạc hiện nay – thời đại mà đa số các bản nhạc được mix các âm thanh điện tử. Nhưng dù thế, HTC U11 không giống hoàn toàn các thế hệ cũ. Điện thoại này đã đi theo hướng "audiophile" hơn, âm bass không tăng lên quá nhiều, dải treb cũng bắt đầu được chăm sóc kỹ hơn ở các dải tần cao nhất. Âm thanh trên HTC U11 đem lại cảm giác cao hơn về độ chi tiết, dải bass sâu và gọn, cùng với đó là dải mid được đẩy lên về độ chi tiết, dải treb thanh thoát hơn khiến âm trường được nới rộng đáng kể.

Nếu bạn muốn dùng U11 với DAC rời bên ngoài thì sao? Trước khi được chính thức trên tay U11, mình cũng đã đọc được 1 số nơi cho rằng U11 không thể sử dụng với DAC rời nào khác ngoài chiếc ddapter đi kèm. Và qua thử nghiệm thực tế U11 dùng chạy rất tốt với chiếc DAC/AMP Hi-res Oriolus BD-10 (giá 11,95 triệu đồng). Tuy nhiên dường như HTC U11 vẫn chưa thực sự tương thích với các dòng DAC không pin, sử dụng nguồn trực tiếp được cấp từ type-C như Shanling UP. Máy vẫn nhận DAC bình thường nhưng âm thanh dù ở mức tối đa mà âm lượng vẫn nhỏ không đủ vừa nghe. Vì vậy nếu bạn có ý định mua 1 chiếc DAC tương tự cho chiếc HTC U11 thì tốt nhất là nên thử trước.

Ưu điểm:

+ Loa ngoài cải tiến đáng kể so với U Ultra

+ Tai nghe Hi-res đi kèm có khả năng chống ồn tốt.

+ Tặng kèm adapter chuyển Type-C qua 3.5mm.

+ Chất âm nịnh tai, dễ nghe

+ Tính năng zoom âm thanh độc đáo và chất lượng.

Nhược điểm:

+ Trình nghe nhạc từ Google thiếu sót tính năng.

+ Sử dụng chung cổng tai nghe và sạc có thể gây bất tiện.

NHM