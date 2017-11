Có 17-18 triệu đồng, bây giờ nên mua Galaxy S8 hay iPhone 7?

Gần đây, VnReview nhận được nhiều câu hỏi từ bạn đọc băn khoăn khi lựa chọn iPhone 7 hay Galaxy S8, cả hai máy đang có tầm giá gần nhau và đều là bản cỡ nhỏ trong dòng sản phẩm cao cấp của Apple và Samsung.

iPhone 7 bây giờ đã bị iPhone 8 và iPhone X thay thế nhưng Apple vẫn bán điện thoại này. Thậm chí, các thống kê thị trường cho thấy iPhone 7 bây giờ còn được nhiều người mua hơn cả iPhone 8 nhờ mức giá tốt hơn trong khi thiết kế vẫn tương tự.

Galaxy S8 là smartphone cao cấp của Samsung và cũng là chiếc điện thoại Android chủ lực để cạnh tranh với iPhone hiện nay. Đây là sản phẩm có thay đổi đột phá về thiết kế, màn hình viền mỏng cùng với những tinh chỉnh về phần mềm và nâng cấp về cấu hình.

iPhone 7 chính hãng hiện có giá 16 triệu đồng cho bản 32GB và 19 triệu đồng bản 128GB. Trong khi đó, Galaxy S8 chính hãng có giá 18,5 triệu đồng cho bản 64GB.

Vậy bạn nên chọn máy nào, iPhone 7 hay Galaxy S8?

Trước đó, VnReview đã có bài đánh giá cả 2 sản phẩm này cũng như phiên bản cỡ lớn của chúng là iPhone 7 Plus và Galaxy S8+. Hy vọng những thông tin chúng tôi đưa ra dưới đây sẽ giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mình.

Thiết kế phần cứng

Đa phần smartphone bây giờ có thiết kế na ná nhau nhưng Galaxy S8 và iPhone 7 lại không như vậy.

Apple hầu như không thay đổi thiết kế iPhone kể từ bản iPhone 6 ra mắt vào năm 2014. Sau đó, các đời iPhone 6, 6s, 7 và cả 8 đều cơ bản không khác nhau. iPhone 7 có thân máy bằng nhôm nguyên khối, độ dày 7,1mm và nặng 135g. Còn Galaxy S8 sử dụng chất liệu khung kim loại mặt lưng kính, thân máy dày hơn chút (8mm) và cũng nặng hơn chút (155g).

Nhưng điểm khác nhau đáng chú ý nhất giữa hai máy là màn hình. Galaxy S8 có màn hình "vô cực" viền rất mỏng, chiếm hầu hết mặt trước. Tỷ lệ màn hình/mặt trước của điện thoại này là 83,6% so với iPhone 7 chỉ có 65,6%. Điều này giúp cho Galaxy S8 có màn hình lớn hơn nhiều (5.8 inch và 4.7 inch) nhưng bề ngang chỉ rộng hơn iPhone 7 có 1 mm (Galaxy S8 là 68,1mm và iPhone 7 là 67,1mm) nên cầm nhỏ gọn, vừa tay tương đương điện thoại của Apple.

Tuy nhiên, thiết kế viền mỏng của Galaxy S8 cũng phải đánh đổi. Việc đưa cảm biến vân tay ra mặt lưng lại ở vị trí lệch sang một bên nên dùng không tiện, dễ bấm được như vân tay trên iPhone 7.

Cả hai máy đều có khả năng chống bụi nước. Galaxy S8 đạt chuẩn IP68 (chống thấm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút), còn iPhone 7 đạt chuẩn IP67 (chống thấm nước ở độ sâu 1 mét trong 30 phút).

Galaxy S8 hiện có 3 lựa chọn màu là đen, vàng và xanh; còn iPhone 7 hiện có 2 màu đen và vàng.

Chung cuộc: Galaxy S8 thắng - Apple quá chậm chạp trong việc đổi mới thiết kế, trong khi thiết kế của Galaxy S8 đã bước sang giai đoạn khác.

Màn hình

Galaxy S8 có màn hình 5.8 inch tỷ lệ màn hình rộng 18.5:9 với độ phân giải 2K (2960 x 1440 pixel) và đạt mật độ điểm ảnh 567 PPI. Trong khi đó, iPhone 7 có màn hình nhỏ hơn 4.7 inch với độ phân giải 1334 x 750 pixel và mật độ điểm ảnh 326 PPI. Điều đó có nghĩa là Galaxy S8 có màn hình sắc nét và nhiều chi tiết hơn. Tuy vậy trong sử dụng thực tế thì sự khác biệt về mật độ điểm ảnh giữa 2 máy cũng không quá đáng ngại bởi 326 PPI đã đảm bảo độ chi tiết tốt ở khoảng cách nhìn thông thường.

Khác biệt lớn hơn giữa 2 màn hình là ở công nghệ tấm nền: Super AMOLED với Galaxy S8 và IPS LCD với iPhone 7. Màu sắc và độ tương phản trên màn hình của S8 rực rỡ và ấn tượng hơn nhiều so với iPhone 7 dù màn hình trên điện thoại của Apple cũng là màn hình rất tốt. Màn hình của Galaxy S8 có góc nhìn rộng hơn.

So trực tiếp màn hình hai máy dưới ánh sáng ngoài trời thì màn hình của S8 cũng sáng hơn, dễ nhìn và chống loá tốt hơn. Tuy vậy, màn hình S8 có điểm hạn chế nhỏ là dọc hai viền cong của màn hình bị biến sắc, trông khác so với màu nền. Thêm vào đó ở chế độ mặc định (Tối ưu hiển thị) thì màu sắc màn hình của Galaxy S8 bị rực lên, không tự nhiên như màn hình của iPhone 7 và nhiệt màu cũng ám hồng hơn. Nhưng cả hai điểm hạn chế này thì Samsung đều có giải pháp khắc phục: chuyển sang chế độ Cơ bản nếu muốn màu chuẩn và tinh chỉnh các thanh điều chỉnh gam màu cũng như nhiệt màu.

Chung cuộc: Galaxy S8 thắng – màn hình của Galaxy S8 trội hơn ở chi tiết, độ tương phản và khả năng nhìn ngoài trời.

Hiệu năng

Trên thông số lý thuyết, Galaxy S8 có sức mạnh ấn tượng hơn: chipset Exynos 8895 tám lõi (4 lõi 2.3Ghz và 4 lõi 1.7Ghz), RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Trong khi đó, iPhone 7 dùng chipset Apple A10 Fusion bốn lõi tốc độ 2.34Ghz, RAM 2GB và bộ nhớ 2 lựa chọn 32GB/128GB.

Song hiệu năng không chỉ dựa vào những thông số lý thuyết, nhất là với iPhone. VnReview đã từng so đọ hiệu năng giữa hai sản phẩm này cũng như hai phiên bản cỡ lớn (Galaxy S8 Plus và iPhone 7 Plus). Các kết quả so đọ cho thấy iPhone 7 có tốc độ nhanh hơn trong quá trình trải nghiệm thông thường và cũng mượt hơn khi chơi các game nặng.

Chung cuộc: iPhone 7 thắng – Apple vẫn trội hơn Android ở khoản hiệu năng

>> Galaxy S8 và iPhone 7 Plus: đọ hiệu năng, so độ mượt game nặng

Thời lượng pin

Cả Galaxy S8 và iPhone 7 không phải là những sản phẩm có ưu thế về pin giống như các phiên bản cỡ lớn của chúng (Galaxy S8+ hay iPhone 7 Plus) và đều không đủ dùng trong ngày với người dùng có cường độ cao.

Giữa hai máy, Galaxy S8 có thời lượng nhỉnh hơn, nhất là khi so sánh thời lượng xem phim. Tuy vậy, iPhone 7 lại hiệu quả hơn ở khả năng quản lý pin ở chế độ chờ, để qua đêm (khoảng 6-7 tiếng) chỉ mất 2% so với khoảng 4% của Galaxy S8.

Về thời gian sạc, Galaxy S8 hỗ trợ sạc nhanh nên sạc vào nhanh hơn điện thoại của Apple. Điện thoại của Samsung chỉ mất khoảng 20 phút để sạc được 50% pin, trong khi iPhone 7 phải tốn gấp đôi thời gian đó để sạc được lên mức 50%.

Chung cuộc: Galaxy S8 nhỉnh hơn, không đáng kể

Camera

iPhone 7 có camera sau 12MP khẩu f/1.8 và hỗ trợ khả năng chống rung quang học (OIS). Trong khi đó, camera sau của Galaxy S8 cũng có độ phân giải 12MP cùng OIS nhưng có khẩu mở rộng hơn (f/1.7). Ở phía trước, camera tự sướng của iPhone 7 có độ phân giải 7MP với ống kính khẩu f/2.2, còn camera của Samsung có độ phân giải 8MP và ống kính khẩu f/1.9.

Trong thử nghiệm của VnReview, hai máy đều có chất lượng chụp ảnh rất ấn tượng. Ảnh chụp từ Galaxy S8 nhỉnh hơn iPhone 7 ở độ chi tiết, nổi khối hơn, dải sáng rộng hơn và xử lý các tình huống chênh, ngược sáng hiệu quả hơn. Ở môi trường thiếu sáng, Galaxy S8 cũng có ảnh sáng và ít nhiễu hơn. Song iPhone 7 lại ghi điểm ở khả năng tái hiện màu sắc chuẩn hơn, không bị rực rỡ thiếu tự nhiên như Galaxy S8.

Chung cuộc: Galaxy S8 đã vượt qua iPhone 7 ở chất lượng camera. Có thể thấy Apple đã bắt đầu hụt hơi trong cuộc đua camera với các đối thủ Android.

>> Đọ chi tiết camera: Galaxy S8, iPhone 7 Plus và HTC U Ultra

Phần mềm

iPhone 7 chạy bản iOS 10 lúc mới ra mắt và hiện được cập nhật lên bản iOS 11. Trong khi đó, Galaxy S8 hiện đang chạy ở bản Android 7 với bộ phần mềm tuỳ biến Samsung Experience 8.1 và có thể sẽ sớm được lên bản Android 8 trong thời gian ngắn tới.

Trên Galaxy S8, Samsung đã thiết lại giao diện trông đơn giản và phẳng hơn. Khay ứng dụng được giấu đi và cho phép mở bằng cử chỉ quét tay lên màn hình. Tuy vậy, Samsung vẫn cài sẵn trên Galaxy S8 khá nhiều ứng dụng, dẫn đến sự trùng lắp giữa ứng của hãng này với các ứng dụng mặc định của Google trên các máy Android. Cụ thể, trên Galaxy S8, chúng ta có tới 2 trình duyệt, 2 trình xem ảnh, 2 trợ lý ảo (Bixby và Google Asistant)… Trong khi đó, iOS trên iPhone 7 không có hiện tượng trùng lắp ứng dụng ảnh hưởng đến hiệu năng và đó là một trong các lý do đem lại sự mượt mà cho iPhone.

Tuy nhiên, việc so sánh phần mềm giữa hai máy không hề dễ dàng. Đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau: một người đứng đầu nền tảng Android và một người độc quyền nền tảng iOS. Nói một cách chung nhất thì mỗi nền tảng có những ưu nhược riêng và về cơ bản thì cả hai nền tảng hiện nay đều đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người dùng.

Chung cuộc: khó phân thắng bại, mỗi nền tảng có ưu thế riêng.

Tổng kết: ai là người chiến thắng?

Nếu tính đơn giản thì tỷ số chung cuộc đang nghiêng hẳn về Galaxy S8 với tỷ lệ chênh lệch 4:1. Sản phẩm của Samsung có thiết kế màn hình cong tràn viền mới mẻ và ấn tượng hơn, camera chụp tốt hơn, màn hình Super AMOLED hiển thị rực rỡ và nhìn ngoài trời rõ hơn. Còn iPhone 7 ghi điểm ở tốc độ sử dụng các ứng dụng nhanh nhẹn và mượt mà hơn. Như vậy, nếu không quan tâm đến nền tảng hệ sinh thái iOS hay Android thì rõ ràng Galaxy S8 là lựa chọn xứng đáng hơn.

TT