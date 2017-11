Đọ nhanh camera của Oppo F5 và Samsung Galaxy J7 Plus

Đây là hai smartphone tầm trung mới của Samsung và Oppo, hai hãng có thị phần lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay và cạnh tranh với nhau rất gay gắt ở phân khúc tầm trung.

Galaxy J7 Plus và Oppo F5 đều là phiên bản nâng cấp mới trong dòng tầm trung. Galaxy J7 Plus có giá bán 8,69 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng cho khách hàng từng mua điện thoại Galaxy), còn chiếc Oppo F5 có giá bán 6,99 triệu đồng.

Về camera, chiếc điện thoại của Samsung có camera kép phía sau độ phân giải 13MP (khẩu f1/7) + 5MP để chụp ảnh xoá phông cùng camera trước 16MP. Trong khi đó, Oppo F5 có camera sau 16MP (khẩu f/1.8) và camera trước 24MP hỗ trợ công nghệ AI để cải thiện chất lượng ảnh tự sướng.

Dưới đây là một số ảnh chụp so sánh camera chính phía sau của hai máy (không dùng camera phụ trên chiếc Galaxy J7 Plus) ở các môi trường ánh sáng khác nhau: đủ sáng, chênh sáng, ngược sáng và thiếu sáng. Các ảnh so sánh đều được chụp ở cùng chế độ (tự động hoặc HDR), cùng vị trí, lấy nét cùng điểm và thời gian chụp chênh nhau không đáng kể. Bạn đọc có thể bấm ảnh để xem cỡ lớn.

Chụp đủ sáng: so độ chi tiết, màu sắc và cân bằng trắng

Ở các cảnh đại cảnh phía trên, dễ nhận thấy Oppo F5 cho ảnh chụp với màu sắc rực rỡ, no màu và gây ấn tượng hơn so với J7 Plus. Dải sáng trên ảnh của Oppo cũng rộng hơn nên phần bầu trời phía sau hậu cảnh rõ nét hơn. Tuy nhiên, nếu xét về độ chuẩn màu thì Oppo F5 đẩy màu lên rực hơn thực tế, nhất là gam màu xanh lá và màu vàng trong khi đó J7 Plus gần với màu thật hơn.

Ảnh crop 100%

Ảnh crop 100%

Độ nét, chi tiết khi chụp đủ sáng của hai điện thoại không chênh lệch nhiều. Chiếc F5 nhỉnh hơn một chút về độ nét, nhưng chỉ có thể thấy khi xem ở kích thước gốc, còn nếu nhìn ở kích thước thông thường hoặc cả khi tải lên Facebook thì chất lượng gần như nhau, chỉ khác biệt về màu sắc.

Chênh sáng và ngược sáng

Các ảnh chụp chênh và ngược sáng phía dưới đều được chụp với chế độ HDR. Tốc độ chụp HDR của hai máy như nhau, đều khá chậm nên người dùng cần giữ chắc tay trong khi chụp. Tuy nhiên nhìn hình ảnh thì có thể thấy J7 Plus thua kém khá nhiều vì ảnh bị mờ, trong khi ảnh của F5 trong hơn hẳn. Dải sáng của ảnh chụp từ F5 cũng rộng hơn, độ tương phản cao hơn nên nhìn tổng thể ảnh chụp ngược sáng ấn tượng hơn chiếc J7 Plus.

Màu sắc đậm hơn cũng giúp những ảnh chụp chênh, ngược sáng của F5 Plus gây ấn tượng hơn so với chiếc điện thoại Samsung.1

Trong ảnh dưới đây, với vùng cửa sổ cháy sáng và khuôn mặt đủ sáng thì F5 cũng cho ảnh nét, trong hơn. Chiếc J7 Plus xử lý ánh sáng gắt từ phía sau khá kém nên toàn ảnh bị mờ.

Ảnh crop 100%

Thiếu sáng

Đặc điểm "ảnh mờ" của J7 Plus tiếp tục thể hiện trong những bức ảnh thiếu sáng. Có thể chất lượng ống kính và khả năng xử lý của Oppo F5 đều nhỉnh hơn, do vậy máy chụp ở mức ISO cao hơn J7 Plus, tốc độ màn trập nhanh hơn nhưng ảnh vẫn trong hơn chiếc Samsung.

Ảnh crop 100%

Tổng kết

Chất lượng ảnh chụp của hai điện thoại có sự chênh lệch khá rõ trong những cảnh chụp khó: chênh sáng hoặc thiếu sáng. Oppo F5 cho ảnh trong, độ sáng ổn và màu sắc rực hơn so với Galaxy J7 Plus. Ở điều kiện đủ sáng thì ảnh chụp của hai máy không khác biệt nhiều.

Chiếc điện thoại Samsung nhỉnh hơn ở khả năng tái tạo màu sắc gần thực tế hơn và điện thoại này còn có điểm hơn ở chế độ chụp xóa phông với camera kép. Chất lượng ảnh chụp xóa phông của Galaxy J7 Plus cũng khá tốt, chủ thể và vùng phông được xoá mịn, không bị lem.

TA