Đánh giá Oppo F5: ảnh chụp đẹp, pin khá "trâu", máy cầm cấn tay

Các xu hướng công nghệ thịnh hành hiện giờ từ viền mỏng, màn hình tỷ lệ siêu rộng 18:9, chụp ảnh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hay mở khoá bằng khuôn mặt đã được Oppo đưa vào chiếc Oppo F5 vừa ra mắt. Nhưng việc chạy theo xu hướng cũng khiến sản phẩm này phải đánh đổi một số thứ.

Hôm ra mắt chiếc Oppo F5 tại Nha Trang vào đầu tháng 11, đại diện Oppo Việt Nam chia sẻ chiếc F5 là sản phẩm đầu tiên mở màn cho chiến lược toàn màn hình viền mỏng của hãng này trong thời gian tới. Các smartphone tới đây của Oppo kể cả những máy tầm giá 4-5 triệu đồng đều sẽ có thiết kế màn hình viền mỏng với tỷ lệ siêu rộng.

Cùng với màn hình viền mỏng, điện thoại này cũng tham gia vào hai trào lưu đang hot khác là camera hỗ trợ AI và mở khoá điện thoại bằng nhận diện khuôn mặt. Song để ưu tiên cho viền mỏng, Oppo đã phải từ bỏ camera kép tự sướng và thân máy cũng chuyển sang chất liệu nhựa polycarbonate, không còn là kim loại như thế hệ cũ.

Nhưng dẫu sao thì Oppo F5 có nhiều điều mới mẻ để khám phá. Bên cạnh đó, mức giá 6,99 triệu đồng của sản phẩm cũng là một điểm bất ngờ nhỏ bởi lâu nay Oppo vẫn có truyền thống định giá sản phẩm cao.

Thiết kế

Thiết kế của Oppo F5 có sự mới mẻ và cả những điểm trừ cố hữu đã tồn tại lâu nay trên các điện thoại của hãng này. Điểm mới mẻ dễ thấy nhất rõ ràng là màn hình viền mỏng với tỷ lệ siêu rộng 18:9, kiểu dáng thiết kế đặc trưng của năm 2017. Tỷ lệ màn hình/mặt trước của máy là 78,1%, không cao bằng các dòng cao cấp như Galaxy S8 (83%) nhưng đã cao hơn nhiều tỷ lệ khoảng 70% trên các smartphone thông thường. Chình vì vậy, kích cỡ thực tế của Oppo F5 màn hình 6 inch chỉ tương đương chiếc Oppo F3 màn hình 5.5 inch nên dễ cầm bằng một tay.

Thay đổi đáng chú ý thứ hai là chất liệu thân máy bằng nhựa polycarbonate, không phải là kim loại chắc chắn như thế hệ trước. Có thể đây là biện pháp cắt giảm chi phí của nhà sản xuất để có được màn hình viền mỏng ở mức giá hợp lý hơn các sản phẩm trước đó của Oppo. Mặt lưng được làm bằng nhựa nhưng hãng điện thoại Trung Quốc đã cố gắng gây ấn tượng với thiết kế kiểu nguyên khối bo vát mạnh, độ dày thân máy mỏng (7,5mm) bề mặt nhám mịn (bản màu đen khá dễ bám vân tay) và có hai đường khắc laser giả vạch ăng ten. Chất liệu nhựa khiến cho máy khá nhẹ, chỉ có 152g cho một chiếc smartphone 6 inch.

Nhiều máy Oppo gần đây có chung một điểm khá khó chịu là cầm bị cấn tay do cạnh máy không liền mạch, phần màn hình bị lồi hẳn lên trên khung máy. Trên chiếc Oppo F5, thiết kế cạnh máy vẫn không liền mạch như vậy nhưng vấn đề cấn tay lại nặng hơn do mép màn hình phẳng, chứ không cong vát 2.5D như các máy trước đó của Oppo. Việc nhà sản xuất dán sẵn tấm dán màn hình bằng nhựa mỏng lại càng làm cho cảm giác cấn tay rõ rệt hơn.

Hai đầu mặt lưng có dải giả kim loại chỉ để phục vụ hình thức, không có chức năng ăng-ten.

Việc trang bị viền mỏng cũng khiến cho các phím điều hướng phải đưa vào màn hình và cảm biến vân tay chuyển ra mặt sau. Trong nhiều tình huống thì cảm biến vân tay mặt lưng không tiện bằng ở nút home mặt trước. Có lẽ vì thế mà chiếc Oppo F5 đã được trang bị thêm tính năng mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt.

Chức năng mở khoá này hoạt động rất nhanh, cả trong điều kiện thiếu sáng và có thể nói tốc độ hơn hẳn mở khoá khuôn mặt trên chiếc Samsung Galaxy J7 Plus chúng tôi có bài đánh giá gần đây. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay cũng hoạt động rất nhanh và chính xác, chạm vào là "ăn" ngay ở bất kỳ hướng nào. Khi lựa chọn cơ chế bảo mật, cũng lưu lý là công nghệ mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt có độ an toàn thấp, không bảo mật tốt như vân tay.

Trên các cạnh, Oppo F5 có đầy đủ các cổng kết nối và giắc âm thanh quen thuộc. Đáng tiếc là hãng vẫn sử dụng cổng Micro-USB thường, không có Type C cũng như khả năng sạc nhanh VOOC độc quyền của Oppo.

Màn hình

Màn hình viền mỏng 6 inch của Oppo F5 sử dụng tấm nền IPS LCD, độ phân giải Full-HD+ (2016 x 1080 pixel) với mật độ điểm ảnh 402 PPI, đủ để hiển thị sắc nét. Kết quả đo màn hình của VnReview cho thấy tấm nền có độ tương phản cao và màu đen hiển thị rất sâu, màu sắc cơ bản được tái tạo trung thực, nhiệt màu gần ngưỡng cân bằng và độ sáng tối đa cũng ở mức khá.

Kết quả đo màn hình Oppo F5 và các máy cùng tầm giá.

Biểu đồ cho thấy các màu cơ bản trên màn hình F5 hiển thị chính xác (chấm tròn là màu máy hiển thị, ô vuông là vị trí màu chuẩn).

Màn hình của F5 có góc nhìn khá rộng, nhỉnh hơn chiếc Nova 2i nhưng chưa bằng được tấm nền Super AMOLED trên chiếc Galaxy J7 Plus. F5 có chế độ độ sáng tối đa tự động tương tự các máy của Samsung. Khi sử dụng ngoài trời thì độ sáng của màn hình ở chế độ tự động có thể tăng lên mức cao hơn so với độ sáng tối đa ở chế độ chỉnh tay, giúp cải thiện khả năng nhìn rõ ngoài trời. Tuy vậy, độ trong trẻo của tấm nền màn hình chỉ mức trung bình. Khi so sánh với một số máy ở cùng tầm giá thì màn hình của điện thoại này trong hơn chiếc Huawei Nova 2i nhưng lại kém hơn chút so với chiếc Sony Xperia XA1 Plus.

Màn hình viền mỏng tỷ lệ 18:9 hiển thị được nhiều nội dung, lướt web bớt phải cuộn trang hơn và hình tràn ra tận mép mang lại trải nghiệm thị giác thú vị. Tuy vậy, nhiều ứng dụng và game hiện nay vẫn chưa tương thích tỷ lệ 18:9. Thông thường, các ứng dụng và game này sẽ có viền đen hai bên giống như chúng ta xem nội dung 4:3 trên màn hình 16:9. Trên chiếc Oppo F5, nhà sản xuất đã tự động ép các ứng dụng chưa được tối ưu cho tỷ lệ 18:9 cài đặt trên máy hiển thị toàn màn hình ở tỷ lệ siêu rộng.

Các ứng dụng cài đặt vào máy sẽ được tự động ép hiển thị ở chế độ toàn màn hình

Cách này giống với tính năng tự động phóng lớn hình ảnh để khít với tỷ lệ 18:9 trên các điện thoại viền mỏng của Samsung nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Khi bị ép hiển thị ở tỷ lệ 18:9, phần nội dung ở các mép sẽ bị cắt và không hiển thị chính xác như với tỷ lệ gốc 16:9. Tất nhiên, bạn cũng có thể đưa các ứng dụng và game chưa hỗ trợ tỷ lệ 18:9 hiển thị ở tỷ lệ chuẩn 16:9 nếu muốn (vào mục Cài đặt/Màn hình và độ sáng, tắt nút tự động hiển thị ứng dụng ở chế độ toàn màn hình).

Phần mềm ngày càng giống iOS

Oppo F5 hiện cài sẵn bản Color OS 3.2 tuỳ biến dựa trên Android 7.1.1. Giao diện và tính năng của Color OS 3.2 cơ bản giống với Color OS 3.1 trên sản phẩm Oppo A71 mà VnReview có bài đánh giá hồi tháng tháng 10 vừa qua.

Ngoài thiết kế phần cứng, lâu nay Oppo vẫn hay sao chép Apple ở cả phần mềm. Giao diện và nhiều ứng dụng phần mềm trên điện thoại Oppo giống với iOS như ứng dụng gọi điện, tin nhắn, máy ảnh... Trên bản Color OS 3.1 và 3.2, hãng này lại học hỏi thêm một chi tiết nữa từ iPhone là tuỳ chọn thiết lập nhanh (trung tâm điều khiển) cũng được chuyển xuống dưới và kích hoạt bằng cách vuốt từ cạnh dưới màn hình lên. Thiết kế giao diện của tuỳ chọn thiết lập nhanh cũng khá giống với giao diện trung tâm điều khiển trên iPhone.

Từ bản Color OS 3.1 và 3.2, các máy Oppo có thêm trung tâm điều khiển giống với iPhone ở cách mở và thiết kế.

Trên bản Color OS 3.2 của Oppo F5, Oppo có thêm chức năng phần mềm nữa giống với iPhone X. Đó là thao tác cử chỉ để mở đa nhiệm bằng cách quét ngón từ giữa màn hình lên và dừng tay một lúc. Tính năng này không mặc định bật mà nằm trong các thao tác cử chỉ khi người dùng ẩn đi các phím điều hướng (Back, home và đa nhiệm) ảo trên màn hình.

3 phím điều hướng có thể ẩn để nội dung hiển thị toàn màn hình

Theo mặc định, Oppo F5 hiển thị 3 phím điều hướng cơ bản trên màn hình. Nhưng trong phần mềm có tuỳ chọn ẩn các phím này đi trong phần cài đặt để nội dung hiển thị trên toàn màn hình. Thay vào đó, các phím điều hướng ảo được đổi bằng các thao tác cử chỉ: quét từ mép trái bên dưới lên sẽ mở ra trung tâm điều khiển, quét từ mép phải bên dưới lên sẽ là chức năng của phím trở về (back), quét từ giữa bên dưới lên sẽ trở về màn hình home và cũng quét từ giữa bên dưới lên song dừng khoảng 1 giây sẽ mở ra màn hình đa nhiệm giống như trên iPhone X. Các thao tác cử chỉ này hoạt động khá mượt song vẫn cần thời gian làm quen.

Quét từ mép trái lên để mở trung tâm điều khiển và quét từ giữa lên để dùng chức năng phím home.

Quét từ giữa lên và dừng 1 giây sẽ mở màn hình đa nhiệm (giống với thao tác mở đa nhiệm trên iPhone X) và quét từ bên phải lên sẽ thực hiện chức năng phím back.

Một tính năng nữa mới có trên bản Color OS 3.2 là chế độ Tăng tốc game có tuỳ chọn tăng tốc đồ hoạ để tối ưu cấu hình khi chơi game và tính năng "không làm phiền" sẽ tắt các thông báo hoặc cuộc gọi đến khi đang chơi game. Tuy vậy, khi chơi thử một số game cả nặng và nhẹ thì thấy chế độ tăng tốc game chưa mang lại hiệu quả rõ rệt so với khi không bật.

Ngoài ra, bản Color OS 3.1 và 3.2 còn có tính năng nhân bản ứng dụng tương tự tính năng ứng dụng kép trên Xiaomi Mi Max 2 hay tính năng hai tài khoản trên chiếc Galaxy J7 Pro. Tuy vậy, hiện tại tính năng nhân bản ứng dụng của Oppo mới chỉ hỗ trợ có hai ứng dụng là WhatsApp, Line và BBM, chưa dùng được với các ứng dụng phổ biến khác như Facebook, Messenger hay Zalo. Hy vọng Oppo sẽ sớm cập nhật tính năng này với các ứng dụng phổ thông khác.

Giao diện các tính năng điều khiển bằng cử chỉ

Ứng dụng Trình quản lý điện thoại có nhiều tính năng, trong đó đáng chú ý là khả năng đặt mật khẩu cho các ứng dụng trên điện thoại để tăng cường bảo mật.

Ngoài các điểm mới thì máy vẫn có các tính năng phần mềm quen thuộc trên các điện thoại Oppo như các thao tác điều khiển bằng cử chỉ trên màn hình tắt, các thao tác cử chỉ thông minh với cuộc gọi đến, vuốt ba ngón tay để chụp màn hình và đặt mật khẩu cho ứng dụng cần đảm bảo riêng tư.

Hiệu năng

Oppo F5 được trang bị chip xử lý MediaTek Helio P23, với 8 nhân Cortex A53 (4 nhân 2.3 GHz và 4 nhân 1.65 GHz), GPU ARM Mali G71 MP2 hai nhân 770 MHz, RAM 4GB và 32GB bộ nhớ trong. Helio P23 là bản nâng cấp của Helio P20 đã được dùng trên khá nhiều máy tầm trung. Các nâng cấp chủ yếu tập trung vào chip xử lý đồ họa (GPU), hỗ trợ xử lý camera tốt hơn và đặc biệt là khả năng sử dụng 2 SIM 4G đồng thời, tính năng chưa có trên các máy dùng chip Helio P20. Do vậy trong các bài đo hiệu năng bằng phần mềm, điểm 3D trong AnTuTu Benchmark hoặc điểm đồ họa trong GFX Benchmark trên chiếc F5 đều ở mức cao, vượt các điện thoại trong cùng tầm giá.

Điểm AnTuTu đánh giá hiệu năng tổng thể của thiết bị

Với điểm số ở phần mềm GFXBench, Oppo F5 có điểm offscreen cao nhất. Đây là điểm số để so sánh sức mạnh GPU giữa các máy khác nhau vì cùng chạy ở độ phân giải Full HD. Do Xperia XA1 dùng màn hình độ phân giải HD, thấp hơn các máy còn lại nên điểm onscreen (dựa trên độ phân giải thật của máy) cao hơn.

Dùng trong thực tế, máy cho tốc độ nhanh nhẹn và xử lý đa nhiệm tốt với hầu hết các tác vụ phổ thông. Song xử lý game vẫn là không phải thế mạnh trên chip tầm trung của các hãng Mediatek hay Huawei (Kirin) dù chip Helio P23 đã có những cải tiến về đồ hoạ. Khi chơi game thực tế, F5 chỉ chơi ổn các game có đồ hoạ vừa phải như CrossFire: Legends hay Liên quân Mobile, chưa đủ gánh tốt các game nặng đồ hoạ trên Android hiện giờ.

Sử dụng ứng dụng GameBench để đo mức khung hình trung bình mà máy đạt được trong các game thì kết quả chỉ ở mức chơi được ở game Dead Trigger 2. Còn với game Warhammer có các đối tượng phức tạp thì mức khung hình trung bình chỉ còn 28 fps, khi chơi giật thấy rõ.

Trong game CrossFire: Legends, là một game khá nhẹ thì F5 đạt được mức 47 hình/giây, cao hơn Galaxy J7 Plus nhưng vẫn thua chiếc Xiaomi Mi A1 một chút. Mặc dù máy có cài đặt Tăng tốc game nhưng khi bật chế độ này thì tốc độ khung hình cũng không được cải thiện đáng kể. Có lẽ do GPU trên Helio P23 vẫn còn mới nên khả năng tương thích với game chưa cao.

Thời lượng pin

Kết quả đo thời lượng pin sử dụng thực tế của Oppo F5 với các bài test quen thuộc của VnReview cho thấy chiếc smartphone này đã có cải thiện đáng kể so với thế hệ đàn anh Oppo F3 dù hai máy có dung lượng pin (3.200 mAh) và độ phân giải màn hình tương đương (Full-HD). Mức độ cải thiện ở mức 15-25% tuỳ vào hoạt động, trong đó thời gian lướt web tăng lên nhiều nhất. Điều này giúp cho Oppo F5 trở thành smartphone có thời lượng pin khá ở phân khúc tầm trung.

Thời gian xem phim HD chép vào điện thoại ở độ sáng và âm lượng 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Lướt web trên mạng Wi-Fi ở điều kiện độ sáng màn hình mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Chơi game giả lập trên GFX Bench liên tục ở điều kiện độ sáng 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Yếu tố chính giúp cải thiện thời lượng pin của Oppo F5 có lẽ đến từ bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý của Oppo F5 là Helio P23 với tám lõi Cortex A53 (4 lõi tốc độ cao 2.3GHz và 4 lõi tốc độ thấp 1.65GHz) cùng GPU G71MP2 dựa trên tiến trình sản xuất 16nm, tiết kiệm điện năng hơn tiến trình 28nm của vi xử lý MediaTek MT6750T tám lõi trên Oppo F3. Ngoài ra, việc cập nhật phần mềm mới trên Oppo F5 (Color OS 3.2 dựa trên Android 7.1.1) cũng có thể là yếu tố giúp cải thiện thời lượng pin.

Trước đó, chiếc Sony Xperia XA1 sử dụng vi xử lý Helio P20 (tiến trình 16nm) cũng có những cải thiện tương tự về thời lượng pin so với thế hệ cũ Xperia XA dùng chip Helio P10 (tiến trình 28nm) dù dung lượng pin vẫn chỉ có 2.300 mAh.

Ở chế độ chờ, F5 hao khoảng 3% pin sau 6 giờ để qua đêm trong điều kiện vẫn bật Wi-Fi để nhận thông báo từ Facebook, Messenger, Gmail... Đây là mức tiêu hao pin trung bình so với các sản phẩm cùng tầm giá.

Về thời gian sạc, củ sạc thường 5V/2A đi kèm mất khoảng 1h50 phút để sạc đầy viên pin 3.200 mAh của máy, trong đó 1 giờ đầu sạc được khoảng 65%. Máy không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền của Oppo, tính năng thường chỉ có trên những sản phẩm cận cao cấp trở lên của hãng này.

Camera

Camera sau của F5 có độ phân giải 16MP, khẩu mở rộng f/1.8, kích cỡ cảm biến 1/2.8 inch và hỗ trợ lấy nét pha nhưng không có chống rung quang học (OIS). Giao diện camera quen thuộc. Giống với giao diện camera trên iOS, các thiết lập đều nằm ở trái màn hình chụp, bên phải là các chế độ chụp/quay.

Máy cũng chỉ cho điều chỉnh tỷ lệ ảnh (4:3, vuông hay 16:9) chứ không cho điều chỉnh độ phân giải. Chế độ HDR có tuỳ chọn tắt, bật hoặc tự động. Ở tuỳ chọn tự động, máy sẽ tự quyết định có bật HDR hay không dựa trên phát hiện bối cảnh chụp. Quá trình dùng thực tế nhận thấy chế độ HDR tự động khá ổn định, có thể đặt niềm tin vào máy được. Tốc độ chụp HDR trên F5 có cảm nhận được cải thiện đáng kể so với đời F3 cũ, có lẽ là do những cải thiện trong chip xử lý hình ảnh (ISP) tích hợp trong chipset Helio P23.

Tuy nhiên máy lại xử lý lấy nét tự động chưa tốt. Nếu đơn giản là chỉ mở ứng dụng máy ảnh, đưa máy lên và để tự lấy nét vào trung tâm thì thường nét không chuẩn xác, thường chúng tôi phải chọn điểm lấy nét bằng cách ấn tay vào màn hình thì máy mới lấy nét chuẩn. Kể cả khi vật cần lấy nét nằm ở trung tâm ảnh thì việc chạm vào để lấy nét vẫn cho ảnh nét hơn so với lấy nét tự động.

Camera sau của F5 chụp ảnh khá đẹp: nhiều chi tiết, màu sắc lên tốt nhưng đôi lúc hơi rực hơn thực tế, dải sáng rộng và nước ảnh trong trẻo, ít nhiễu. Những tình huống khó như chênh sáng và ngược sáng cũng được xử lý ổn, nhỉnh hơn chiếc Galaxy J7 Plus. Ở môi trường thiếu sáng, ảnh vẫn giữ được màu sắc và độ trong trẻo, nhiễu được kiểm soát. Tuy vậy, tốc độ lấy nét ở điều kiện sáng kém không nhanh, dễ bị rung nhoè nếu rung tay hoặc đối tượng chuyển động.

Camera selfie có độ phân giải 20MP, khẩu f/2.0 và cảm biến kích cỡ 1/2.8 inch tương tự camera sau. Theo Oppo, camera trước được trang bị công nghệ AI để cải thiện chất lượng ảnh ở chế độ làm đẹp. AI của camera trước có dữ liệu hàng chục ngàn bức ảnh tự sướng để nhận diện hơn 200 điểm trên khuôn mặt gồm mắt, mũi, môi, má… để phát hiện xem những điểm nào cần cải thiện.

Camera selfie có tốc chụp nhanh, màu sắc và chi tiết đều ổn. Màu da thường được xử lý theo hướng nịnh mắt, trắng mịn hơn thực tế cả khi không bật chế độ làm đẹp. Khi bật làm đẹp, chế độ tự động (auto) hoạt động hiệu quả, có lẽ không cần bận tâm chọn mức 1,2, 3 hay 4,5,6 trên thang làm đẹp nữa. Ở bức ảnh trên, máy làm mịn da nhưng không "cà láng" vào những chi tiết như, viền môi, lông mày... nên vẫn giữ được sự tự nhiên cho bức ảnh. Đặc biệt, sợi tóc "lạc lối" trên khuôn mặt cũng được giữ lại, không bị xoá nhầm.

Ở chế độ làm đẹp, khi kéo lên mức cao (5 và 6) trên thang mức độ làm đẹp, ảnh dễ bị làm mịn thái quá và trông nhân tạo, thiếu tự nhiên. Khi dùng chế độ làm đẹp, bạn nên tin dùng chế độ tự động (auto).

Tổng kết

Dòng F của Oppo là dòng sản phẩm nhắm đến giới trẻ với trọng tâm là tính năng chụp ảnh tự sướng. Trên chiếc F5, Oppo đã tiếp tục làm tốt tính năng trọng tâm này. Máy cũng được trang bị những tính năng đang là trào lưu như màn hình viền mỏng tỷ lệ siêu rộng và tính năng mở khoá bằng khuôn mặt. Camera sau cũng có chất lượng ảnh khá tốt, hiệu năng đủ đáp ứng cho các nhu cầu phổ thông và thời lượng pin khá "trâu".

Điểm cần lưu ý ở sản phẩm này là máy bị cấn tay khá khó chịu, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và sử dụng trong thời gian dài. Việc thiếu vắng chất liệu kim loại cũng ảnh hưởng đáng kể đến thiết kế. Máy cũng chưa đem lại trải nghiệm game mượt mà tương xứng với sự nâng cấp về cấu hình hoặc so với các máy trong tầm giá như Xiaomi Mi A1.

TP