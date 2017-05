Trên tay cây nước nóng lạnh FujiE WDBD20E: ba vòi lấy nước, có khoá vòi nóng

Mùa nóng đã đến gần, nhu cầu làm mát của con người ngày một tăng cao hơn. Bên cạnh điều hòa thì các thiết bị làm mát khác như tủ lạnh hay cây nước nóng lạnh cũng nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Để có một cốc nước mát trong những ngày hè nóng nực này nếu bạn không để nước vào ngăn mát tủ lạnh thì sẽ phải dùng đến những viên đá. Tuy nhiên dùng đá sẽ khiến chúng ta dễ bị viêm họng do không kiểm soát được độ lạnh của nước. Nhiều khi quên không làm đá thì cách để có một cốc nước mát lúc này là cho cốc nước vào ngăn đá và chờ 5 -10 phút. Đó là lý do để sản phẩm cây nước nóng lạnh ra đời phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước lạnh hoặc nước nóng tức thì của chúng ta. Nhiệt độ của nước lạnh cung cấp từ những cây nước này đã được tính toán phù hợp để chúng ta không bị quá lạnh dẫn đến viêm họng như khi sử dụng đá để làm lạnh nước.

Trong bài ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các bạn trải nghiệm nhanh cây nước nóng lạnh của hãng FujiE có tên mã là FujiE WDBD20E. Sản phẩm này hiện được công ty Thời đại mới (thoidaimoi.vn) phân phối chính thức ở Việt Nam với giá 1,99 triệu đồng và được bảo hành chính hãng 12 tháng.

FujiE WDBD20E có thiết kế khối trụ tương tự các cây nước nóng lạnh hiện nay với kích thước chiều cao, chiều rộng và chiều sâu lần lượt là 1000 x 345 x 320mm. Sản phẩm được thiết kế kết hợp 2 màu sơn đen trắng trông lạ mắt do đa số cây nóng lạnh hiện nay chỉ có một màu.

3 vòi nước nóng lạnh và vừa của sản phẩm

Điểm tạo nên sự khác biệt của sản phẩm này là được trang bị tới 3 vòi lấy nước gồm vòi nước lạnh, vòi nước bình thường và vòi nước nóng. Điều này giúp cho chúng ta có thể có được một cốc nước nhiệt độ thường ngay không cần phải lấy nước lạnh rồi pha thêm nước từ vòi nóng như đại đa số những cây nước khác, giúp tiết kiệm thời gian cũng như tiền điện khi chúng ta cần một cốc nước nhiệt độ thường mà lại phải sử dụng đến cả vòi lạnh lẫn vòi nóng.

Có thêm ngăn chứa đồ rộng rãi

Một điểm khác biệt nữa đó là chiếc cây nước này có một ngăn chứa đồ bên dưới. Ngăn chứa này tương đối lớn, ngoài để cốc bạn có thể để được nhiều đồ vật khác nữa. Bên trong có một giá để chia ngăn này thành 2 tầng với độ cao tùy thuộc nhu cầu của người dùng. Đặc biệt là ngăn này còn có một gioăng cao su ở phần cánh giống như tủ lạnh vậy. Khi bạn đóng mở cánh tủ thì gioăng này rong sẽ hút chặt vào, giữ môi trường kín đáo sạch sẽ cho những đồ vật bên trong.

Vòi nước nóng có thêm khóa an toàn

Ở trên vòi nóng của sản phẩm còn có một lẫy khóa an toàn. Để sử dụng nước nóng, bạn cần phải ấn đồng thời vào khóa vòi và lẫy này thì mới có thể lấy được nước nóng. Thiết kế này an toàn với những gia đình có con nhỏ, vì nhiệt độ nước nóng của cây rất cao lên đến 95 độ C. Nếu vòi nước nóng có thể mở dễ dàng như các sản phẩm khác sẽ nguy hiểm cho trẻ em.

Chúng tôi đánh giá rất cao những chi tiết tạo nên sự khác biệt của FujiE WDBD20E này so với những sản phẩm cùng loại khác. Đây đều là những nhu cầu thiết yếu của người dùng, thế nhưng hầu hết các nhà sản xuất khác lại không để ý đến những chi tiết này.

Khay hứng nước thừa của sản phẩm

Bên dưới phía vòi lấy nước sản phẩm có khay để hứng nước thừa hay nước vương ra từ vòi. Khay này có thể tháo ra dễ dàng để đổ nước thừa hay vệ sinh. Tuy nhiên, khay này có kích thước khá bé do phải san sẻ không gian với phần ngăn tủ phía bên dưới.

Phễu lấy nước

Phía trên bộ phận phễu lấy nước có một lẫy khóa chúng ta phải xoay ngược chiều kim đồng hồ một chút mới có thể nhấc phần phễu này lên. Hầu hết các sản phẩm khác phần phễu này không có lẫy khóa khi chúng ta nhấc lên thay bình nước thì phần phễu cũng bị nhấc lên cùng bình nước luôn.

Bên dưới phần phễu này là ngăn chứa nước để chia đi các vòi của sản phẩm, ngăn chứa này được làm bằng inox theo nhà sản xuất là loại inox 304 được khuyến cáo dùng trong lĩnh vực thực phẩm.

Công tắc bật tắt 2 chế độ làm nước nóng và nước lạnh

Để sử dụng cây nước này, chúng ta cần phải cắm bình nước vào bộ phận phễu này sau đó bật 2 công tắc nóng lạnh tương đương với màu xanh đỏ ở phía mặt sau lên. Các bạn lưu ý không được bật công tắc đỏ trong trường hợp không có bình nước hay bình đã hết kiệt nước bởi điều này có thể dẫn đến hỏng bộ phận làm nóng nước ở bên trong máy.

Trong lần sử dụng đầu tiên bạn nên xả nước ở mỗi vòi ra khoảng 1 lít để tráng đường ống bên trong. Thời gian làm lạnh của sản phẩm này là: 0.8L/h với nhiệt độ từ 5-10℃, và thời gian làm nóng: 5.0L/h với nhiệt độ từ 85 - 95℃. FujiE WDBD20E sử dụng công nghệ làm lạnh bằng IC với công suất hoạt động khi làm lạnh là 75W và công suất làm nóng là 550w.

Tổng kết lại, FujiE WDBD20E là cây nước nóng lạnh đa năng có tới 3 vòi nước, khóa an toàn cho vòi nóng và ngăn chứa đồ rộng rãi. Giá bán của sản phẩm cũng khá hợp lý, phù hợp sử dụng cho các gia đình hoặc doang nghiệp. Điểm trừ của sản phẩm này là làm lạnh bằng IC nên khả làm lạnh không nhanh bằng loại cây nước làm lạnh bằng block.

Ưu điểm:

+) Có tới 3 vòi nước và khóa an toàn cho vòi nóng

+) Trang bị thêm ngăn chưa đồ rộng rãi

+) Thiết kế lạ mắt

Nhược điểm:

-) Khay hứng nước thừa kích thước hơi bé

-) Làm lạnh bằng IC nên hiệu suất không cao

Trường Sơn