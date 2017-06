Trên tay máy lọc nước RO Sawa SI8009KCT

Nước sạch luôn là nhu cầu cấp thiết đối với mỗi người bởi trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta đều phải sử dụng đến nước để tắm giặt, vệ sinh và đặc biệt là ăn uống hay nấu nướng. Tuy nhiên nguồn nước hiện tại ở nước ta lại không đảm bảo bởi công nghệ lọc và xử lý nước từ các nhà máy nước ở Việt Nam còn rất hạn chế.

Chính vì thế, mỗi gia đình hiện nay đều tự trang bị cho mình một chiếc máy lọc nước chuyên dụng để đảm bảo có được nguồn nước tinh khiết trong sinh hoạt, sử dụng hàng ngày và tiện lợi nhất có lẽ là việc có thể uống nước trực tiếp từ vòi mà không cần đến việc đun sôi như trước nữa.

Hôm nay, VnReview đã có cơ hội trải nghiệm và đánh giá nhanh mẫu máy lọc nước mới nhất đến từ thương hiệu Sawa mang tên RO Sawa SI8009KCT. Đây là mẫu máy lọc nước hoàn toàn tự động với khả năng tự động lọc nước, tự động ngắt bảo vệ mất nước, khi nước đầy bình chứa, … Sự liên động hệ thống lọc cũng làm giảm thiểu các sự cố hay gặp. Máy cũng không cần áp lực nước đầu vào nhờ được tích hợp sẵn một máy bơm phía trong có thể hút nước từ bể ngầm, giếng khơi, bể nổi dễ dàng. Ngoài ra, Sawa cũng tuyên bố model này của họ có khả năng tiết kiệm nước thải lên tới gần 94%.

Thiết kế và tính năng

Cảm nhận ban đầu có thể thấy mẫu máy lọc nước của Sawa có thiết kế khá đẹp mắt với mặt kính cường lực bóng bẩy và đáng chú ý hơn cả là biểu tượng hình trái tim nổi bật ở phía mặt trước. Ở các máy máy lọc nước khác thì khu vực này thường chỉ là một hình chữ hay hình vuông khá là nhàm chán nhưng Sawa đã khéo léo cách điệu với một hình trái tim cùng những dải sóng điện tâm đồ trông sống động.

Ở mặt trên, khu vực lấy nước và cũng là nơi mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên nhất cũng được phủ một lớp kính cường lực và nhà sản xuất còn in cả hình một phụ nữ xinh xắn bên cạnh những họa tiết lá cây và logo đồng nhất với mặt trước. Cách làm này của Sawa khiến chiếc máy lọc nước của họ trông sinh động và thân thiện hơn hẳn so với chỉ một tấm kính hay là kim loại đơn sắc như các máy lọc nước khác. Rõ ràng là Sawa đã cho thấy những chăm chút nhất định về mặt thiết kế để sản phẩm của họ trở nên khác biệt và nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Hai bên cạnh có khe để tay tiện cho việc di chuyển máy lọc nước

Máy có tổng cộng 9 lõi lọc

Sawa SI8009KCT có tổng cộng là 9 lõi lọc tất cả. Khi bắt đầu quá trình lọc, nước sẽ đi vào từ đường ống sau đó qua lõi lọc số 1 mang tên PP 5 Micron với chức năng loạt bỏ tạp chất thô, bùn đất, rỉ sét.

3 lõi lọc 1, 2 và 3

Nước sẽ tiếp tục đi qua lõi lọc số 2 là than hoạt tính GAC để loại bỏ kim loại nặng, hóa chất. Tiếp đến nước đi qua lõi lọc số 3 là than hoạt tính CTO để lọa bỏ các mùi khó chịu như mùi clo trong nước máy, chất độc hại, thuốc trừ sâu.

Lõi lọc số 4 nằm khuất phía sau lõi lọc số 2

Nước đi tiếp qua lõi lọc số 4 Nano Argon nằm khuất phía sau lõi lọc số 2. Lõi nano Argon này có tác dụng khử khuẩn, vi sinh, loại bỏ tạp chất.

4 lõi lọc bổ sung khoáng chất, mùi vị và độ ngọt cho nước

Và sau khi qua 4 lõi lọc đầu tiên, nước sẽ được đẩy tiếp vào khoang màng lọc thẩm thấu ngược. Tại đây nước lọc tinh khiết sẽ được tạo ra và được đưa xuống bình áp tích trữ nước ở phía dưới. Nước lúc này đã tinh khiết và có thể sử dụng được luôn. Tuy nhiên do quá trình lọc đã loại bỏ hết những tạp chất cũng như khoáng chất có trong nước. Vì vậy Sawa đã trang bị thêm 4 lõi lọc để bổ sung khoáng chất và tái tạo các chức năng của nước.

Bình chứa có dung tích 10 lít

Khi bạn mở vòi nước ở phía trên. Nước sẽ đi từ bình áp qua 4 lõi lọc, lõi Than T33 để làm tươi nước, lõi Bóng gốm để tách nhóm phân tử nước, lõi Alkaline để tạo tính kiếm cho nước, giúp nước có vị ngọt tự nhiên hơn và cuối cùng là lõi Mineral để tái tạo, bổ sung khoáng chất…

Một điểm đáng chú ý là Sawa SI8009KCT có khả năng tiết kiệm nước thải lên tới gần 94% nhờ hệ thống xử lý nước thải tại chỗ được tích hợp trên máy. Nước thải ra khỏi màng, sẽ được thu hồi và đẩy vào hệ thống ngưng tụ tạp chất, nước tái lọc sẽ được đưa ngược về và tham gia vào quá trình lọc kế tiếp. Sau khi kết thúc mỗi chu kỳ lọc, hệ thống dừng lọc, một lượng nước thải nhỏ sẽ đẩy tạp chất ngưng tụ ra theo đường nước thải. Quá trình này kết hợp rửa ngược màng RO và như vậy sẽ có tác động kép là vừa tiết kiệm nước thải vừa tăng tuổi thọ màng RO cao hơn thông thường. Đó cũng chính là lý do mà duy nhất tại Sawa có áp dụng chính sách bảo hành màng lọc RO lên đến 1 năm, bảo hành hệ thống điện lên đến 3 năm.

Tuỳ thuộc vào những lõi lọc mà thời gian thay thế của chúng khác nhau. Với 3 lõi lọc đầu tiên, Sawa khuyến cáo thời gian thay là khoảng 3 tháng cho lõi số 1, 6 tháng cho lõi số 2 và 9 tháng cho lõi số 3.

Chất lượng lọc nước

Giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra thử độ tinh khiết của nước được lọc từ máy Sawa SI8009KCT bằng cách đo chỉ số TDS. TDS là viết tắt của từ Total Dissolved Solids, nôm na là tổng hàm lượng chất rắn hòa tan trong một đơn vị thể tích nước. Về ý nghĩa của chỉ số TDS thì với mức từ 0 đến 50 TDS là nước siêu tinh khiết, có thể uống được ngay. Từ 50 đến 100 là nước dùng trong sinh hoạt ngày để nấu nước hay tắm giặt. Từ 100 đến 300 TDS là nước bình thường dùng để tưới cây, trồng trọt.

Nước sau khi lọc qua máy lọc Sawa SI8009KCT có chỉ số TDS là 15

Kết quả đo cho thấy nước sau khi đi qua máy lọc Sawa SI8009KCT có chỉ số TDS là 15, có thể dùng để uống ngay mà không cần đun sôi nữa.

Chúng tôi cũng đo thử chỉ số TDS của nước máy ở vòi nước rửa tay của cơ quan thì chỉ số TDS là 98. Và bạn có thể thấy sự chênh lệch rất lớn giữa chất lượng nước đi qua máy lọc và nước thông thường chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày.

Video trên tay máy lọc nước Sawa SI8009KCT

Tổng kết lại, Sawa SI8009KCT là mẫu máy lọc nước có kiểu dáng bắt mắt, tạo được nhiều nét khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Máy có tới 9 lõi lọc cho chất lượng nước tinh khiết ở đầu ra, loại bỏ được tối đa tạp chất, cặn bẩn, hóa chất có hại. Khả năng tiết kiệm nước thải hiệu quả lên tới gần 94% so với các máy lọc nước thông thường.

Trường Đạt