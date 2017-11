Đánh giá thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui A101E: Nhỏ gọn, tiện lắp đặt, giữ được khoáng chất

Đây là thiết bị lọc nước đến từ thương hiệu nổi tiếng Mitsubishi của Nhật có thiết kế rất nhỏ gọn, dễ lắp đặt và hoạt động khác hẳn với các máy lọc nước phổ biến hiện có trên thị trường.

Thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui mới được bán ở Việt Nam từ đầu năm 2017 với các dòng sản phẩm dùng để lắp dưới bồn rửa, lắp trên bồn rửa, lắp trực tiếp tại vòi, lắp cho vòi hoa sen và dòng lọc nước thương mại ứng dụng lọc tổng để chế biến thực phẩm hoặc dùng cho nhà hàng cà phê. Trong đó, dòng lắp dưới bồn rửa là dòng sản phẩm thành công nhất của Mitsubishi, chiếm tới 80% thị phần thiết bị lọc nước lắp dưới bồn rửa ở thị trường Nhật.

Công ty Hải Li hiện là nhà phân phối độc quyền dòng sản phẩm thiết bị lọc nước của Mitsubishi Cleansui tại Việt Nam. Ngoài sản phẩm lọc nước, công ty này cũng là nhà phân phối độc quyền máy điều hòa dân dụng Mitsubishi Heavy.

Sản phẩm lọc nước trong bài đánh giá của VnReview có tên mã là A101E, là loại lắp dưới bồn rửa có giá bán chính hãng là 10,5 triệu đồng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Nhật. Sản phẩm này cũng như các thiết bị lọc nước khác của Cleansui có cơ chế hoạt động khác hẳn với các loại máy lọc nước phổ biến hiện có trên thị trường Việt Nam.

Mở hộp và thiết kế

Chiếc Mitsubishi Cleansui A101E được đóng trong hộp carton khá đơn giản. Do là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc nên các thông tin về sản phẩm in trên vỏ hộp chỉ có tiếng Anh, không có tiếng Việt. Tuy vậy, nhà sản xuất cũng cung cấp kèm quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt bên cạnh cuốn sách hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Hộp thiết bị có đi kèm cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

Hộp đựng của Cleansui A101E khá lớn song bộ lọc nước đặt bên trong lại cực kỳ nhỏ gọn. Dù đã đọc thông số của sản phẩm trước lúc mở hộp song chúng tôi vẫn bất ngờ khi nhìn thấy bộ lọc này trong thực tế. Bộ lọc này có đường kính 10,5cm, chiều cao 21,7cm và trọng lượng chỉ có 0,8kg lúc chưa sử dụng (1,4kg khi có nước lọc bên trong), theo như thông số của nhà sản xuất.

Bộ lọc có vỏ bằng chất liệu nhựa ABS và được thiết kế liền khối. Các thành phần lọc sử dụng những công nghệ riêng của Mitsubishi được tích hợp kín bên trong. Ở bên ngoài, bộ lọc có nước sơn bề mặt mịn, chữ in gọn gàng, dưới đáy bộ lọc có dòng chữ "Made in Japan" (sản xuất ở Nhật) được in nổi và các chi tiết có độ hoàn thiện tốt.

Phía bên trong của bộ lọc là hệ thống lọc nước gồm 4 cấp lọc. Trong đó, cấp lọc đầu tiên là lớp lọc thô loại bỏ cặn bẩn; cấp thứ hai loại bỏ chì hoà tan trong nước; cấp thứ ba là lớp than hoạt tính để lọc chất clo dư và các tạp chất độc hại; và cấp lọc cuối cùng là lớp màng lọc sợi rỗng. Theo Mitsubishi, màng lọc sợi rỗng là công nghệ độc quyền được hãng phát minh cách đây 30 năm và cũng là công nghệ màng lọc được hãng dùng để sản xuất phổi nhân tạo trong ngành y tế.

Mô hình màng lọc sợi rỗng

Các tài liệu của Mitsubishi cho biết lớp màng lọc sợi rỗng bao gồm các sợi rỗng với hàng triệu lỗ lọc siêu nhỏ kích thước từ 0.01 đến 0.1 micromet. Thiết kế của màng lọc sợi rỗng sẽ dẫn nước chảy qua các thành ống và giữ lại các tạp chất (tảo, vi sinh vật, rỉ sét, nấm mốc và kim loại nặng...) ở bên ngoài màng lọc, chỉ có nước sạch và khoáng chất được đi qua màng lọc.

Các phụ kiện đi kèm

Bên cạnh bộ lọc, thiết bị đi kèm các phụ kiện gồm bộ vòi, ống cấp nước làm bằng kim loại mềm có thể uốn để điều chỉnh theo địa hình lắp đặt dưới bồn rửa, hai ống nối cho đường nước ra/vào bộ lọc và cổng chia nước có van điều chỉnh áp suất nước. Các chi tiết trong bộ phụ kiện có chất liệu chắc chắn và được hoàn thiện tốt, đặc biệt là bộ vòi và van nối sử dụng chất liệu inox cứng cáp, độ hoàn thiện cao, được gia công kỹ lưỡng, bên trong có cả lõi đồng để tăng độ bền, giảm ôxy hóa. Nhà sản xuất bảo hành tới 5 năm cho bộ vòi và 1 năm cho toàn bộ thiết bị.

Vòi bằng inox

Các ống dẫn nước phía dưới vòi bằng đồng

Hai dây nối cấp nước ra/vào bình lọc

Van nối. Trên van kết nối này có một van điều chỉnh áp suất nước.

Lắp đặt và sử dụng thực tế

Dòng sản phẩm này của Cleansui được nhà phân phối vận chuyển và lắp đặt miễn phí tận nơi cho người mua. Sản phẩm chúng tôi dùng để thử nghiệm dưới bồn rửa tại căn hộ chung cư thì người thợ mất khoảng 30 phút cho việc lắp đặt. Theo người thợ này, thời gian lắp đặt có thể lâu hơn tuỳ độ phức tạp của địa hình bồn rửa song thường không lâu hơn một giờ.

Đầu nối ra/vào bình lọc đều có những chỉ dẫn lắp đặt trực quan và có lẫy đẩy giống như vòi máy giặt.

Các chi tiết trong bộ phụ kiện đi kèm đều có hướng dẫn lắp đặt rõ ràng, trực quan từ phần dây nối vào ra bình lọc đến đầu chờ ở bình lọc. Khâu mất thời gian nhất có lẽ là thao tác khoan lỗ để lắp bộ vòi ở bồn rửa nối xuống thiết bị lọc. Đối với nhiều gia đình lắp loại bồn rửa có sẵn đường chờ cho ống nước lọc thì việc lắp đặt sẽ đơn giản hơn.

Cần gạt tại vòi khi đóng cũng khoá luôn nước không chảy vào bộ lọc, hạn chế việc bộ lọc chịu áp lực liên tục gây nên nguy cơ nước rò rỉ ra sàn.

Bên cạnh việc lắp đặt đơn giản thì điểm cộng đáng chú ý nhất ở thiết kế của Cleansui A101E là sản phẩm chỉ chiếm rất ít diện tích dưới bồn rửa. Người dùng có thể đặt thiết bị lọc vào sâu trong góc và gần như không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng khoảng không gian phía dưới bồn rửa của các gia đình. Cần gạt tại vòi nước khi đóng cũng khoá luôn nước không cho nước chảy vào bộ lọc, giảm áp lực trong hệ thống lọc nên sẽ hạn chế được hiện tượng nước rò rỉ ra sàn.

Cận cảnh thiết bị lọc nước đặt phía dưới bồn rửa

Bạn có thể đẩy nó vào góc để tiết kiệm không gian phía dưới bồn rửa.

Sau khi lắp đặt xong, việc sử dụng hết sức đơn giản. Có thể nói những thứ phức tạp nhất đã được nhà sản xuất đóng gói bên trong bộ lọc. Căn hộ chung cư chúng tôi thử nghiệm máy lọc nước ở tầng 12A của toà nhà 35 tầng nên áp lực nước rất tốt, nước chảy đều, chỉ khoảng nửa phút là đủ lượng nước để luộc rau cho gia đình 4 người. Bộ lọc của Cleansui A101E có lưu lượng nước qua bộ lọc khoảng 3 lít/phút, tương đương 180 lít nước/giờ. Nhưng lưu ý là để đạt lưu lượng nước đó thì bộ lọc đòi hỏi áp lực nước tối thiểu là 0,07 MPa, khoảng hơn 7 mét cột nước.

Theo Mitsubishi khuyến cáo, khi Cleansui A101E lọc được khoảng 8.000 lít nước thì cần thay bộ lọc (tương đương khoảng 20 lít nước/ngày). Với người dùng gia đình, nhà sản xuất khuyến cáo thay bộ lọc sau 1 năm sử dụng. Sản phẩm này không có đồng hồ đo lượng nước đã lọc nhưng khách hàng có nhu cầu có thể lắp thêm giống như thiết bị lọc nước lắp tại vòi của Cleansui. Bên cạnh đó, nhà phân phối Hải Li cho biết họ có cập nhật thông tin khách hàng và sẽ chủ động thông báo cho người dùng biết thời điểm cần thay bộ lọc cũng như vận chuyển bộ lọc đến thay tận nhà khách hàng. Khác với các máy lọc nước khác khi mỗi lõi lọc có thời gian thay thế khác nhau, thiết bị Cleansui A101E cần thay cả bộ lọc. Điều này khiến cho việc thay thế đơn giản hơn nhiều.

Nước lọc qua Cleansui A101E đủ tiêu chuẩn để uống trực tiếp

Về chất lượng nước, bộ lọc 4 cấp của Cleansui A101E có thể lọc tạp chất, cặn bẩn, clo dư, chì và các hoá chất độc hại trong nước, giữ lại các khoáng chất chứ không lọc hết các khoáng chất trong nước giống như các máy lọc nước theo công nghệ khác. So sánh một cách dễ hiểu thì nước lọc từ Cleansui A101E giống như nước khoáng đóng chai.

Nước lọc qua Cleansui A101E đủ tiêu chuẩn để uống trực tiếp. Trong quá trình trải nghiệm sản phẩm, chúng tôi đã nhiều lần uống trực tiếp nước được lọc bằng Cleansui A101E tại vòi thì thấy vị dễ chịu, hơi có một chút vị ngọt nhẹ, nước hoàn toàn không có mùi clo dư. Nước trong, màu sáng, khá giống với các loại nước khoáng đóng chai.

Tổng kết

Qua những gì thể hiện, có thể thấy Mitsubishi Cleansui A101E có ưu điểm lớn ở thiết kế nhỏ gọn, tiện lắp đặt, không cần điện để vận hành, không cần bình chứa, tiết kiệm nước, tiết kiệm diện tích phía dưới bồn rửa. Sản phẩm có tốc độ lọc nước khá nhanh và chất lượng nước đủ để uống trực tiếp, không còn mùi clo dư. Do chỉ có một bộ lọc nên việc thay thế cũng tiện lợi hơn, không cần phải nhớ thời hạn của từng lõi để thay như các dòng máy lọc nước khác. Chi phí thay bộ lọc của Mitsubishi Cleansui A101E khoảng 3,8 triệu đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, sản phẩm có thể giữ lại các khoáng chất tự nhiên trong nước nhưng chỉ dùng để lọc nước máy, không lọc cho các nguồn nước khác như nước giếng khoan. Chính vì vậy, đây là sản phẩm phù hợp người dùng thành thị hoặc người dùng ở những nơi đã có nước máy nhưng muốn cải thiện thêm chất lượng nước đang sử dụng.

Video đánh giá thiết bị lọc nước Mitsubishi Chemical Cleansui A101E

Nhóm Review