Đánh giá máy sưởi dầu OFR-4511 giá 2 triệu đồng: làm ấm nhanh, không gây khô da

FujiE OFR-4511 là máy sưởi dầu của thương hiệu Nhật Bản FujiE. Sản phẩm hiện được công ty Thời Đại Mới (thoidaimoi.vn) phân phối chính hãng ở thị trường Việt Nam với giá 2,09 triệu và được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Thiết kế và tính năng

Bên ngoài vỏ hộp có hình ảnh minh họa của sản phẩm chính bên trong

Mode OFR-4511 có thiết kế tương tự như các mẫu máy sưởi hiện nay trên thị trường. Máy có kích thước chiều dài, rộng và chiều cao lần lượt là 540×240×640mm và có trọng lượng 14,5 kg. Toàn bộ bề mặt của sản phẩm được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu đen bóng. FujiE OFR-4511 được trang bị 11 thanh phát nhiệt, bên trong các thanh này có chứa dầu chảy qua lại tuần hoàn giữa các tấm với mức công suất tối đa lên đến 2.200W.

Phía trước của máy có 2 núm điều chỉnh giúp người sử dụng lựa chọn các chế độ làm ấm và hẹn giờ của máy.

Ở phía bên cạnh, nhà sản xuất đã khéo léo thiết kế một hộc để cuộn gọn dây điện gọn lại khi không sử dụng đến máy hạn chế việc chuột gặm nhấm làm đứt dây.

Máy sưởi có các bánh xe đa hướng giúp cho quá trình luân chuyển máy trong căn nhà khá dễ dàng. Bên cạnh đó, trọng lượng của máy không quá nặng, chỉ khoảng 14.5 kg.

Khi bạn muốn cất gọn sản phẩm thì bạn có thể tháo lắp phần bánh xe ra dễ dàng không cần phải dùng đến dụng cụ hỗ trợ.

Khi mua máy, bạn sẽ được nhà sản xuất tặng kèm chiếc giá phơi quần áo. Giá phơi này có phần gờ để gắn lên thanh sưởi để hong khô các loại quần áo của trẻ em hoặc các loại quần áo mỏng rất tiện lợi.

Trải nghiệm sử dụng

OFR-4511 là chiếc máy sưởi dầu với việc sử dụng vô cùng dễ dàng. Thân máy có chỉ có 2 núm chức năng để điều khiển hoạt động. Hai nút chức này này đều ở dạng cơ không phải là những nút điện tử với hệ thống điều khiển phức tạp bên trong. Núm vặn cơ giúp người già có thể dễ dàng sử dụng, bền và ít hỏng hóc hay lỗi hơn phím điều khiển điện tử.

Khi bật công tắc nguồn, máy sưởi dầu bắt đầu hoạt động, các tấm sưởi sẽ được làm nóng lên và truyền nhiệt qua dầu ra môi trường bên ngoài vì thế sẽ không đốt cháy oxy cũng như không làm khô da như các thiết bị sưởi sử dụng bóng đèn Halogen. Máy sưởi dầu tạo hơi ấm phả ra đều khắp phòng và dễ chịu hơn so với máy sưởi Halogen.

Mặc dù có tên là máy sưởi dầu nhưng thiết bị này không sử dụng nhiên liệu dầu để hoạt động. Sản phẩm sử dụng điện và dầu chỉ là dung môi để truyền nhiệt ra môi trường làm ấm căn phòng. Máy sưởi dầu sử dụng một loại dầu đặc biệt gọi là Diathermic Oil, là loại dầu có tác dụng truyền dẫn nhiệt tốt và đặc biệt là không bị tiêu hao trong suốt quá trình sử dụng nên không phải thay thế hoặc đổ thêm.

Máy có 3 công suất thấp, vừa và cao. Các công tắc ở đây tương ứng với các chế độ cũng như công suất của máy sưởi. Khi bật công tắc 1 tương ứng với công suất 1000W, công suất số 2 tương ứng với 2000W và công suất số 3 máy sẽ hoạt động tối đa là 2.200W

Trong quá trình sử dụng, chúng tôi dùng một chiếc đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm để kiểm tra. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm vào những ngày lạnh đầu đông, máy được đặt trong phòng khách có diện tích 30 mét vuông nhiệt độ phòng khi vừa bật máy là 21,5 độ C và độ ẩm là 63%.

Sau khi cho máy hoạt động ở mức công suất cao nhất là 2.200W, chỉ sau 45 phút nhiệt độ phòng đã tăng lên mức 28,9 độ. Do nhiệt độ tăng nên độ ẩm trong phòng cũng bị giảm xuống còn khoảng 57%. Nếu so sánh với chế độ làm nóng của điều hòa thì Fujie OFR-4511 có tốc độ làm tăng nhiệt độ chậm hơn do không có quạt gió thổi hơi nóng ra như điều hòa. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy khi nhiệt độ trong phòng tăng lên nhưng do không đốt oxi như các loại máy sưởi sử dụng đèn Halogen và thổi hơi nóng hanh như điều hòa nên độ ẩm trong phòng không bị biến đổi quá nhiều. Chính vì vậy, khi sử dụng không tạo cảm giác bức bách khó chịu và da không bị khô do thiếu độ ẩm, phù hợp với trẻ em và người lớn tuổi.

Theo nhà sản xuất công bố, máy có 3 công suất là 1000W, 2000W, và tối đa là 2.200W. Chúng tôi dùng một chiếc đồng hồ đo điện năng để đo công suất sử dụng thật của máy là 879W khi bật công tắc số một (1000W). Khi bật công tắc thứ 2 (2000W), thiết bị đo được là 1.013W. Cuối cùng khi bật công tắc thứ 3, thiết bị đo được là 1.841W. Như vậy, các bạn có thể thấy công suất tiêu thụ thấp hơn chút so với công bố của nhà sản xuất.

Khi bật công tắc thứ 1. thiết bị đo được là 879W.

Khi bật công tắc thứ 2. thiết bị đo được là 1013W.

Khi bật công tắc thứ 3. thiết bị đo được là 1841W.

Ngoài ra, máy sưởi OFR-4511 có bộ phụ kiện đi theo để giúp nó trở thành một chiếc máy sấy vô cùng tiện lợi. Bạn có thể vắt khăn, tã của trẻ hay những loại quần áo mỏng lên đây để hong khô nhanh chóng trong những ngày thời tiết mưa gió âm u. Phần giá đỡ quần áo này còn có thêm một hộp để bạn có thể cho các loại sáp thơm vào, khi bật máy sưởi mùi sáp thơm sẽ lan tỏa khắp căn phòng đem lại không khí ấm áp dễ chịu.

Tổng kết, máy sưởi FujiE OFR-4511 có thiết kế phổ thông, màu sắc trang nhã dễ phối hợp với không gian nội thất trong nhà. Sản phẩm có khả năng làm ấm nhanh ở mức khá, bảng điều khiển đơn giản dễ dàng thiết lập ngay từ lần đầu sử dụng. Ngoài ra do không đốt ô xy nên máy sưởi dầu duy trì được độ ẩm gần như khi chưa dùng máy, phù hợp với gia đình có trẻ em hay người già.

Ưu điểm:

+) Thiết kế dễ phối hợp với không gian trong nhà

+) Thời gian làm ấm khá nhanh

+) Có giá phơi khăn, quần áo

+) Không đốt cháy oxy như các dòng máy sưởi đèn Halogen

Nhược điểm:

-) Máy không có màn hình hiển thị

-) Đồng hồ hẹn giờ chưa được chi tiết

Đào Trường