Đánh giá Oriolus Forsteni của Nhật: 3 driver, nghe Rock vượt trội tầm giá 10 triệu đồng

Oriolus là nhà sản xuất âm thanh nổi tiếng của Nhật. Hồi tháng Tư, VnReview cũng đã từng giới thiệu với bạn đọc về mẫu tai nghe hi-end đầu tay Oriolus 2nd Gen ở mức giá 24 triệu đồng. Chiếc Oriolus Forsteni chính là mẫu tai nghe in-ear cao cấp thứ 2 của Oriolus, nằm ở tầm giá bằng 1 nửa chiếc Oriolus 2nd Gen là 12,5 triệu đồng (giá tại nhà phân phối Xuân Vũ Audio – tainghe.com.vn).

Vẫn theo truyền thống đặt tên cho chiếc in-ear theo tên của loài chim vàng anh, Oriolus Forsteni chính là 1 loại chim vàng anh. Ý đồ của hãng có lẽ là ví von những chiếc tai nghe của mình có chất âm thánh thót như chim vàng anh vậy.

Mở hộp, thiết kế và cấu tạo

Oriolus Forsteni là chiếc tai nghe sử dụng công nghệ hybrid driver, mỗi bên tai nghe bao gồm 1 driver dynamic (đường kính 10mm) và 2 BA Driver (công nghệ màng loa siêu nhỏ). Như vậy Forsteni có ít hơn mẫu 2nd Gen một BA driver mỗi bên. Oriolus Forsteni sử dụng mạch phân tần 3 đường tiếng (3 way crossover), trong khi đó Oriolus 2nd Gen sử dụng mạch phân tần 4 đường tiếng (4 way crossover).

Oriolus Forsteni có vỏ hộp đơn giản, không mấy khác biệt với mẫu Oriolus 2nd Gen tiền nhiệm. Oriolus có vỏ hộp màu đen, ở giữa có in dòng chữ Oriolus màu vàng óng, nhưng lần này thì ở trên vỏ hộp còn được dán tem "Hi-res" nữa. Tức là chiếc Forsteni này được chứng nhận chuẩn Hi-res, chiếc Oriolus 2nd Gen cũng có chứng nhận này chỉ là Oriolus không dán tem lên vỏ hộp mà thôi.

Bên trong thay vì có chiếc hộp đựng tròn cứng bằng sắt như chiếc 2nd Gen thì chúng ta sẽ có 1 hộp đựng khoá kéo bằng da, hình dạng gần như "quả trứng", dùng đựng tai nghe khá tiện vì hộp gọn gàng mà bảo vệ tốt. Ngoài ra còn có 1 túi vải mềm của PW Audio, 1 que vệ sinh, 4 bộ tips và 1 đôi foam bọt biển.

Những bộ tips của Oriolus Forsteni không được mềm, không giống với bản Gen 2, nhưng mình cho rằng hoàn toàn không phải do giá thành rẻ hơn nên chất liệu tips kém hơn mà do ý đồ của hãng về chất âm. Ví dụ như bản thử nghiệm Oriolus Mellianus cũng dùng loại tips này và có chất âm theo chiều hướng tương tự Forsteni. Phần này sẽ được nói rõ hơn trong mục chất âm.

Ở các thị trường đặc biệt như Nhật, Hàn và may mắn thay là cả thị trường Việt Nam, Oriolus ưu ái cho người mua thay vì dây dẫn đi kèm được sản xuất bởi Oriolus như thị trường quốc tế thì sẽ được đi kèm dây PW Audio No.5. Sợi dây này có 4 lõi đồng tinh khiết 7N, đem lại chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều so với những sợi dây dẫn của Oriolus. Bên cạnh đó, sợi dây nhìn cũng đẹp và cao cấp hơn nhiều. Giá bán lẻ của sợi PW Audio No.5 tại thị trường Việt Nam là 3,85 triệu đồng.

Về ngoại hình, hộp âm (housing) của Oriolus Forsteni không mấy khác biệt với mẫu 2nd Gen. Vẫn giữ nguyên hình dáng tương tự, nhưng do có ít driver hơn nên hộp âm của Oriolus Forsteni bé hơn, gọn hơn, và nếu ai thấy bản Gen 2 hơi to so với tai thì sẽ không gặp vấn đề gì với bản này. Ngoài ra, phần faceplate thay vì được làm màu đen bóng thì giờ được đặt 1 tấm kim loại ở dưới, phủ acrylic và logo Oriolus lên trên, nhìn đẹp và lạ mắt hơn.

Oriolus Forsteni có 2 lỗ dẫn âm ra ngoài, dẫn 1 đường treb và 1 đường dành cho bass và mid. Ống dẫn nhỏ hơn, không lớn như mẫu Gen 2, nhưng mình cho rằng cả hai mẫu Oriolus đều đeo dễ fit và khá thoải mái.

Do có sử dụng driver dynamic bên trong nên trên faceplate có 1 lỗ nhỏ để thoát khí, chính vì thế độ cách âm của Oriolus Forsteni bị ảnh hưởng 1 chút. Tuy thế Oriolus Forsteni là 1 chiếc tai nghe in-ear nên dù với mức âm lượng vừa phải cũng có thể giúp bạn gần như không nghe thấy tiếng ồn môi trường.

Chất âm

Đối với những ai đã từng nghe bản Oriolus 2nd Gen sẽ thấy đây là 1 chiếc IEM (In-ear monitor) có âm trường rộng, bass lực, mid mượt, treb tơi nhưng không quá sáng. Nếu nghe qua bạn có thể sẽ thấy Forsteni có chất âm cũng gần như chiếc Gen 2 nhưng thực ra Oriolus Forsteni lại có chất âm theo hướng tương đối khác biệt.

Đầu tiên vẫn là cái âm trường rộng rãi mà mình ấn tượng ở chiếc Oriolus 2nd Gen, Oriolus Forsteni cũng cho trải nghiệm tương tự, âm trường rộng về chiều ngang. Dù dĩ nhiên âm trường không bằng được chiếc gen 2 nhưng ở mức giá này có thể đánh giá Oriolus Forsteni là 1 chiếc tai nghe có phần này tốt. Không gian âm thanh của bản nhạc quen thuộc Hotel California được tái hiện, những tiếng vỗ tay từ đằng xa. Oriolus Forsteni mạnh về chiều ngang của âm trường, chiều sâu hay chiều cao tuy không được nổi bật nhưng có thể đánh giá ở mức khá.

Dù có cấu tạo Hybrid driver nhưng bạn nào cho rằng đây sẽ 1 chiếc tai nghe có dải bass mạnh mẽ và nhiều lượng, nhưng nếu nói nhấn bass thì hoàn toàn không phải. Oriolus Forsteni có lượng bass vừa phải, cân bằng, dù là tiếng bass được đánh ra từ Dynamic driver nhưng lại rất gọn gàng, không kéo đuôi. Càng thấy rõ đặc điểm này khi nghe Oriolus Forsteni với bản thrash metal quen thuộc Master Of Puppets (Metallica) hay Nightmare (A7x), tiếng bass đáp ứng được tốc độ tốt, không dính, lực xuống tốt, gọn và kiểm soát cao. Nhìn chung dải bass này mang âm hưởng kỹ thuật cao, vừa về lượng nhưng nhiều về chất, đáp ứng được đa dạng các thể loại nhạc đặc biệt là những bản yêu cầu tốc độ và kỹ thuật như metal. Dù thế nếu bạn là người thích những tiếng bass nhiều lượng, những bản nhạc dance thì Oriolus Forsteni sẽ hơi thiếu bass một chút.

Oriolus Forsteni có dải mid không phải theo trường phái ngọt ngào như Oriolus 2nd Gen, dải âm này không dày và gọt dũa nhiều. Đặc điểm nổi trội là dải âm đạt độ chi tiết cao, rất sắc nét và chi tiết. Dải âm thiên nhiều về khả năng bóc tách chi tiết, giữ sự trung tính, không mượt và nịnh tai nhiều nhưng cũng vẫn hơi mượt nhẹ, không bị gai góc khó nghe. Mình thử thay với dây Effect Audio Ares II (giá 3,8 triệu) nhận thấy sự thay đổi ở dải mid hơn đáng kể. Sợi dây này làm dải mid tiến hơn, dày hơn và đặc biệt là mượt hơn đáng kể.

Treb là dải âm nổi bật nhất của chiếc tai này. Oriolus Forsteni có dải treb sáng, giàu năng lượng, chi tiết cao. Sử dụng Oriolus Forsteni để nghe những bản nhạc rock như Thunderstruck (AC/DC), những bản Jazz - Bluehay những nhạc cụ bộ dây (guitar, đàn hạc,…) rất đã. Bởi tiếng cymbal tơi, ngân đủ để cảm nhận, bởi tiếng guitar điện được đánh rất sắc nét, đủ rát và "lửa" với những bản nhạc metal, đủ đẹp với những bản acoustic rock nhẹ nhàng. Dải treb này có phần upper-treb đủ năng lượng nên nghe thoáng đãng, tơi và thanh. Dù thế với những bản nhạc thu âm không tốt sẽ gặp hiện tượng sib (âm s,sh,.. bị chói). Nếu bạn thích dải treb bớt sáng có thể thử thay loại tips khác vì loại tips đi kèm của Oriolus Forsteni có khả năng tăng treb đáng kể. Hay khi sử dụng Oriolus Forsteni với dây Effect Audio Ares II cũng cho tổng thể chất âm mượt hơn nhiều, dải treb mượt và cắt bớt những đoạn peak (những điểm nổi bật trong phổ tần) một cách rõ rệt.

Tổng kết lại, Oriolus Forsteni có chất âm giàu chi tiết, thiên về sự chính xác, cân bằng với dải treb sáng và bén, dải bass gọn gàng chính xác cùng dải mid trung tính. Người viết cho rằng Oriolus Forsteni sẽ là 1 chiếc tai nghe nghe rất phù hợp với các loại nhạc như Rock, Metal, Acoustic, giao hưởng, New Age, Jazz, Blues,…

Ưu điểm:

+ Chất lượng hoàn thiện cao

+ Phụ kiện đi kèm đầy đủ, cao cấp.

+ Dây nối tháo rời chuẩn 2-pin phổ biến

+ Âm thanh cân bằng, chi tiết cao, dải treb và âm trường tốt

Nhược điểm:

- Dải âm treb sáng có thể không hợp với số người nghe nhất định

- Độ cách âm bị ảnh hưởng bởi lỗ thoát khí trên housing

- Tips đi kèm hơi cứng do mục đích hướng tới dải treb.

NHM