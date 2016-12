Trên tay WD My Passport 2016: diện mạo hoàn toàn mới

Nói đến ổ cứng di động thì một trong những thương hiệu được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam là WD với dòng sản phẩm My Passport gồm nhiều phiên bản với thiết kế và tính năng khác nhau.

Cuối năm 2016, WD tiếp tục đưa ra dòng sản phẩm My Passport với thiết kế hoàn toàn mới, trẻ trung và màu sắc hơn. Dòng ổ mới có tới 6 màu, và chiếc ổ trong bài viết của VnReview có màu xanh dương nổi bật.

Ổ My Passport mới sở hữu thiết kế trẻ trung, vuông vắn. Thiết kế của ổ có sự phá cách với hai phần bề mặt khác nhau: phía dưới có các đường vát chéo, còn phía trên là mặt nhựa bóng. Màu xanh đậm của ổ rất dễ gây chú ý, và sợi dây đi kèm cũng có màu xanh tương tự. Nếu muốn những màu sắc trầm hay nhã nhặn hơn, bạn có thể chọn màu đen hoặc trắng.

Dòng sản phẩm My Passport 2016 có tới 6 màu sắc khác nhau

Đặt cạnh chiếc ổ My Passport Ultra, có thể thấy My Passport 2016 có kích thước tương đương. Tuy nhiên ở dòng ổ mới, các phiên bản dung lượng 2TB và 4TB sẽ dày hơn hẳn (2,15 cm), còn bản 1TB mỏng hơn (1,63 cm) nhưng vẫn dày hơn một chút so với My Passport Ultra (tất cả các bản đều dày 1 cm).

Dây kết nối theo kèm cũng có màu xanh nổi bật

My Passport 2016 vẫn sử dụng kết nối USB 3.0. Hơi tiếc là đầu cắm trên ổ vẫn là loại Micro-B USB phổ thông (có 2 đầu) chứ chưa phải là đầu USB Type-C. Nếu sử dụng cổng USB Type-C thì khả năng tương thích với các phụ kiện trong tương lai sẽ tốt hơn, nhất là khi nhiều điện thoại hiện nay đã dùng chuẩn USB Type-C.

Phía dưới là cổng USB 3.0 và đèn báo trạng thái

WD cung cấp 2 phiên bản My Passport: bản thường (định dạng NTFS) và bản dành cho Mac (định dạng HFS + Journaled). Tất nhiên bạn vẫn có thể định dạng bản NTFS để sử dụng trên những chiếc máy Mac bình thường. WD cũng cung cấp một số ứng dụng đi kèm như WD Backup cho việc sao lưu, WD Security để mã hóa hay WD Drive Utility để quản lý chung…

Kích thước ổ tương đương dòng My Passport Ultra

Tuy nhiên phiên bản dung lượng 2 – 4TB dày hơn khá nhiều

Chúng tôi đánh giá tốc độ thực tế của ổ qua tốc độ ghi (chép dữ liệu vào) và đọc (chép dữ liệu ra) đối với hai loại dữ liệu khác nhau: dữ liệu dung lượng lớn (các tập phim có dung lượng trên 2GB) và dữ liệu dung lượng nhỏ (thư mục chứa gần 500 file ảnh, bao gồm ảnh có dung lượng nhỏ, dưới 300 KB lẫn ảnh có dung lượng lớn, từ 4 MB tới 8 MB). Với mỗi điều kiện chúng tôi đánh giá tốc độ 3 lần, sau đó lấy kết quả trung bình.

Tốc độ đọc/ghi thực tế của My Passport 2016 trung bình khoảng trên 100MB/s là mức khá với ổ cứng USB 3.0. Với mức giá từ 1,89 triệu gồm rất nhiều mức dung lượng và màu sắc, WD My Passport mang lại nhiều lựa chọn lưu trữ di động cho người dùng.

Anh Tú