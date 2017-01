Đánh giá tai nghe chùm tai Sennheiser 4.20s: rẻ nhưng chất

Một bước tiến quá ấn tượng của Sennheiser dành cho những người dùng muốn thử nghiệm cuộc chơi tai nghe hi-fi nhưng lại không dư dả kinh phí.

Trong nhiều năm liền, Sennheiser đã luôn là một trong số rất ít các tên tuổi lớn sẵn sàng cung cấp các lựa chọn đáng giá cho các tín đồ hi-fi hạn hẹp kinh phí nhưng lại muốn sở hữu một chiếc tai nghe tương đối hoàn thiện về chất lượng. Ở mức giá này, dòng HD4 của Sennheiser đã mang đến chất âm tốt và trải nghiệm đeo thoải mái nhưng người dùng lại phải đánh đổi bằng vẻ ngoài không bắt mắt và chất lượng gia công chưa được chắc chắn như các mẫu HD5.

Mặc dù đã ra mắt tới 3 mẫu HD451, HD461 và HD471 để kế thừa truyền thống của HD448 và HD439 trong năm 2016 nhưng đến tháng 9 vừa qua, hãng tai nghe Đức đã đột ngột ra mắt thêm 2 mẫu HD4 mới với tên gọi khá đặc biệt là HD 4.20s và HD 4.30s. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc đánh giá chiếc HD 4.20s có mức giá rất mềm: 2.349.000 đồng (giá tham khảo tại SV House - shop.loa.com.vn).

Thiết kế mới bất ngờ

Với chất liệu nhựa sần, HD 4.20s sang trọng hơn hẳn các đàn anh HD4

Trong khi 3 mẫu HD4x1 ra mắt vào đầu năm có thiết kế fullsize truyền thống thì HD 4.20s và người anh em HD 4.30s lại mang tới kiểu thiết kế gập vốn mới chỉ xuất hiện trên các mẫu Sennheiser on-ear như PX100. Phần headband được chia làm 3 phần, trong đó 2 phần gắn với 2 củ tai hai bên có thể gập lại để giảm không gian chiếm giữ. Với các ô nhựa xám bóng điểm xuyết khá hợp lý cùng các đường bo cong mềm mại trên thân tai nghe, Sennheiser đã khéo léo che đi nhược điểm về tầm giá của HD 4.20s: khi nhìn từ xa và khi cầm lên tay, không ai nghĩ rằng đây là một chiếc tai nghe fullsize có giá chưa đến 2,4 triệu đồng. Dĩ nhiên, cũng sẽ chẳng có ai tin rằng HD 4.20s thuộc cùng một đẳng cấp với Momentum hay Crossfade M100, song quả thật với mức giá này bạn sẽ khó tìm được một chiếc tai nghe có vẻ ngoài lịch lãm như vậy.

Phần giả da mềm mại dưới headband và trên đệm tai cũng giúp mang đến ấn tượng cao cấp hơn cho HD 4.20s

Trải nghiệm sử dụng

Mỗi chiếc tai nghe giá mềm luôn phải đi kèm nhiều sự đánh đổi và đáng tiếc rằng trên khía cạnh phụ kiện HD 4.20s vẫn chưa thể là chiếc tai nghe hoàn hảo cho người hạn hẹp kinh phí. Thiếu hụt dễ thấy nhất là túi đựng và jack chuyển sang cổng 6.3mm: trong khi jack cắm là không cần thiết với phần lớn người dùng, việc không đi kèm túi đựng sẽ làm mất đi ít nhiều tính di động vốn đã được trọng tâm qua thiết kế gập của sản phẩm. Dù sao, một chiếc túi đựng mua ngoài sẽ có giá chỉ từ 50.000 đồng trở lên và do đó không phải là một đánh đổi quá tệ cho một chiếc tai nghe giá mềm chất lượng.

Dây nối chữ L và mic đảm bảo cho trải nghiệm di động tiện dụng nhất

Trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày, chúng tôi nhận thấy HD 4.20s là một chiếc tai nghe đủ tiện dụng. Jack cắm hình chữ L sẽ giúp giảm thiểu khả năng cong jack khi cắm tai nghe với điện thoại đặt trong túi quần. Dây nối của HD 4.20s cũng có micro và nút pause/chuyển bài sử dụng cho cả Android và iOS. Cũng giống như gần như toàn bộ các mẫu tai nghe giá mềm khác, HD 4.20s sử dụng loại dây nối không thể tháo rời và do đó sẽ thêm phần bất tiện nếu bạn làm đứt dây và phải mang đi sửa chữa. Dù sao, so với các thế hệ trước, dây nối của HD 4.20s có vẻ cứng cáp hơn đôi chút để giảm thiểu tác hại của những tai nạn do người dùng gây ra.

Đệm tai êm ái hiếm thấy

Đáng khen ngợi nhất là trải nghiệm đeo tai trong thời gian dài. Với hai bên đệm tai làm bằng chất lượng memory foam mềm mại vốn chỉ dành cho tai nghe cao cấp, HD 4.20s cho phép người dùng có thể sử dụng tai nghe trong vòng vài tiếng đồng hồ mà không hề cảm thấy đau nhức vành tai hoặc đau đầu như các mẫu on-ear tràn ngập phân khúc tầm thấp. Trong khi kích cỡ của đệm tai không lớn như HD599, nhìn chung về mức độ thoải mái HD 4.20s không hề có điểm trừ nào cả.

Chất âm: nhiều bass nhưng vẫn tinh tế

Bass nảy và gọn

Thông điệp của Sennheiser khi ra mắt HD 4.20s nhắc nhiều tới âm bass và quả thật trên các bản nhạc Indie, Pop USUK hoặc K-Pop âm trầm được thể hiện khá ấn tượng. Thử nghiệm với đĩa FROOT của nữ ca sĩ Marina and The Diamonds, nhịp bass của bài hát cùng tên album được thể hiện chắc nảy, có lực nhưng không hề tràn lên các dải âm phía trên. Đây không phải là chất bass lùng bùng chậm rãi mà là trái lại đủ gọn gàng để người nghe nhún nhảy theo điệu nhạc. Chuyển sang các bản New Years End và Route 66 của God Is an Astronaut, chúng tôi đã thử tập trung vào dải trầm và nhận được kết quả khá tốt từ HD 4.20s: các nốt không hề có hiện tượng dính hoặc trộn lẫn với nhau ngay cả trong các đoạn bass phức tạp. Tuy vậy, HD 4.20s vẫn chưa thể đạt đến độ sâu tốt như các mẫu tai nghe open trung cấp và nếu đã quen với những chiếc Grado SR325e hoặc AKG K7xx, bạn có lẽ sẽ thấy hơi hụt hẫng với HD 4.20s.

Trên các bản Post-Rock không lời được ghi âm một cách hoàn hảo, có thể nhận thấy rằng HD 4.20s không chỉ mạnh về bass mà còn có dải tép khá ấn tượng. Treb của HD 4.20s đủ sáng để tạo ra không gian thoáng đãng trên một chiếc tai nghe closed-back, đồng thời kết hợp hài hòa với dải bass để giữ nhịp cho bài hát. Đây là một điểm cộng rất đáng ghi nhận, bởi mỗi chiếc tai nghe hay một bộ loa có bass tốt nhưng lại không có treb đủ tốt để giữ nhịp chắc chắn sẽ khiến cho người dùng nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

HD 4.20s hợp với nhạc mạnh hơn là nhạc nhẹ.

Đáng tiếc rằng dải mid lại là dải âm yếu kém nhất của HD 4.20s. Khi thử nghiệm với các nữ ca sĩ có giọng hát truyền cảm như Khánh Ly và Quang Lê, chúng tôi nhận thấy rằng trung âm của mẫu tai nghe giá rẻ bị HD 4.20s tái hiện khá khô khan. Đây quả là một điều đáng tiếc, bởi dải treb của HD 4.20s vốn đã tạo ra không gian khá tốt và chỉ cần một dải mid được làm mềm theo hơi hướng HD600 nữa thôi là các fan của nhạc nhẹ đã có thể mỉm cười hạnh phúc. Dù sao, với trọng tâm đặt vào bass và treb, có vẻ như Sennheiser muốn khẳng định cho HD 4.20s một cá tính rõ ràng: một chiếc tai nghe dành cho nhạc nhanh và mạnh.

Thử nghiệm với các dòng nhạc khác cho thấy nếu bạn không đòi hỏi một trung âm quá mượt mà thì HD 4.20s sẽ là một lựa chọn đánh tạp khá tốt. Các điểm yếu về mid nhanh chóng trở nên mờ nhạt khi thử nghiệm cùng Industrial Metal và EDM. Thậm chí, HD 4.20s thậm chí còn tái hiện khá tốt các bản piano của Chopin, vốn đều là các bản nhạc không có các trường đoạn bass "trầm hùng" mà chỉ có các nốt trung/cao thánh thót và các nốt trầm đệm nhẹ nhàng, tách biệt.

Trong 1 tuần thử nghiệm, chúng tôi đã kết hợp HD 4.20s cùng các mẫu smartphone, laptop phổ thông và nhận thấy rằng chiếc tai nghe này cực kỳ dễ kéo với mức âm lượng đủ nghe chỉ khoảng 60% mức tối đa trên iPhone. Đây cũng không phải là một chiếc tai nghe đòi hỏi amp/DAC, bởi ngay cả trên một mẫu amp/DAC có giá cao gấp... 20 lần là Chord Hugo thì chất âm của HD 4.20s cũng không được cải thiện nhiều. Có thể nói rằng đây là một chiếc tai nghe tối ưu tuyệt đối cho di động.

Kết luận

Với những điểm yếu về chất lượng gia công đã được khắc phục từ các thế hệ tiền nhiệm, HD 4.20s thực sự là một bổ sung đáng giá cho dòng HD4. Bên cạnh chất âm trẻ trung, HD 4.20s cũng mang tới trải nghiệm sử dụng thuận tiện và vẻ ngoài lịch lãm hơn hẳn những chiếc tai chùm đầu cùng phân khúc. Ở mức giá 2,35 triệu đồng, chúng tôi tin rằng HD4.20s sẽ là một lựa chọn đáng giá mới dành cho các fan âm thanh mới bắt đầu cuộc chơi tai nghe.

Điểm mạnh

+ Âm thanh trẻ trung, bass chắc nảy và treb có sức sống

+ Âm trường đủ rộng cho một chiếc tai nghe closed-back giá rẻ

+ Không kén amp/DAC

+ Có nút bấm/mic cho điện thoại

+ Kiểu dáng có thể gập để tiện di chuyển

Điểm yếu

- Trung âm khá khô khan

- Không đi kèm túi đựng

Gia Cường