Trải nghiệm Seagate Backup Plus: ổ cứng di động 4TB, giá khá mềm

Seagate là một trong những thương hiệu ổ cứng tên tuổi và uy tín từ lâu trên thị trường. Dòng ổ cứng mang tên Backup Plus của hãng này được ra mắt vào tháng 7/2015 đã gây ấn tượng tốt với nhiều người quan tâm công nghệ bởi đây là dòng ổ cứng di động đầu tiên có dung lượng tới 4TB, đáp ứng tốt các nhu cầu lưu trữ và sao lưu dữ liệu thường xuyên của người dùng.

Hiện trên thị trường dòng sản phẩm này có nhiều mức dung lượng (500GB, 1TB, 2TB, 4TB và 5TB) cùng với 4 màu sắc để lựa chọn gồm: đen, xanh nước biển, đỏ và bạc. Sản phẩm chúng tôi đánh giá trong bài có màu đen, dung lượng 4TB được bán với giá khoảng 4,5 triệu đồng và bảo hành 3 năm.

Ổ cứng di động Seagate Backup Plus

Thông số chính của Seagate Backup Plus 4TB

· Loại ổ cứng: HDD 2.5 inch

· Tốc độ quay: 5400 rpm

· Kết nối: SATA 3

· Dung lượng: 4TB

· Bảo hành 3 năm

· Kích thước: 114,5 x 78 x 20,5 mm

· Trọng lượng: 247g

Thiết kế và phụ kiện

Ngay từ vỏ hộp Seagate Backup Plus cho thấy phong cách thiết kế đơn giản, không phá cách hay quá nổi bật so với những mẫu ổ cứng di động khác trên thị trường. Tên ổ cứng có màu đỏ cam được in khá to ở mặt trước của chiếc hộp cacton, phía dưới là hình ảnh sản phẩm, bên trên là tên nhãn Seagate, logo và dung lượng lưu trữ. Mặt sau có khá nhiều chữ bằng các ngôn ngữ khác nhau về hai thông tin chính là "tích hợp 200GB của điện toán đám mây OneDrive" và "phần mềm Lyve hỗ xem ảnh, video ở bất kỳ đâu". Nói chung là thông tin và hình ảnh có vẻ hơi nhiều, gây rối mắt.

Mở hộp, chiếc ổ cứng được giữ trong một vỏ nhựa đi kèm là dây kết nối và tờ hướng dẫn sử dụng. Dây cáp kết nối hơi ngắn (khoảng 45cm) và cứng.

Xuyên suốt phong cách thiết kế đơn giản, chiếc ổ cứng có hình dạng phẳng, vuông vức, các góc bo nhẹ nhưng lại toát lên nét tinh tế liên tưởng đến mẫu ổ di động Lacie Porsche. Lớp vỏ ngoài làm bằng nhựa cứng ghép chặt khít với nhau cho cảm giác chắc chắn khi cầm vào đồng thời cho thấy chất lượng gia công khá tốt.

4TB là không gian lưu trữ đáng ngạc nhiên đối với một chiếc ổ cứng di động, thậm chí nó còn lớn hơn nhiều so với một chiếc ổ cứng thông thường của những chiếc máy tính bàn. Tuy vậy, nhà sản xuất đã khéo léo tạo ra một thiết kế gọn nhẹ, đúng chuẩn của một chiếc ổ cứng di động như kích thước 2,5 inch nhỏ gọn với chiều dài 114,5mm, chiều rộng 20,5 mm, dày 78 mm, nặng 247 gram và không cần nguồn cấp điện riêng. Với kích thước và trọng lượng như vậy, bạn hoàn toàn có thể bỏ chiếc ổ cứng di động này vào túi quần hoặc túi xách để mang theo bên mình mọi nơi.

Bề mặt trên của Seagate Blackup Plus được sơn mịn, có màu nhạt hơn so với các cạnh và ở trạng thái chưa hoạt động nó rất mát khi sờ vào. Màu sắc của bề mặt này cũng là đặc điểm chính của mỗi phiên bản gồm 4 màu sắc (đen, xanh, đỏ và bạc) để người dùng lựa chọn.

Cũng ở bề mặt trên, hai điểm nhấn là logo Seagate và đèn báo hiệu được đặt đối nghịch nhau. Logo được làm bằng kim loại, gắn nổi ở phía bên dưới góc phải có khả năng phản quang nên sáng hơn so với bề mặt. Đèn báo trạng thái là một vệt nhỏ ở phía trên góc trái, khi hoạt động đèn có màu sáng trắng, ở vị trí này rất dễ để người sử dụng nhận biết mà không gây chói mắt.

Mặt bên dưới là sự kết hợp của bề mặt mịn phía trên và bề mặt bóng của các cạnh bên. Nhà sản xuất đã tạo hình một logo Seagate nổi và trải rộng phần lớn bề mặt này không những giúp cho chiếc ổ cứng trở nên lạ hơn mà còn hạn chế bám vân tay, tăng cường ma sát trong quá trình sử dụng đồng thời khắc phục việc thiếu sót phần đệm cao su chống trượt ở phía dưới. Ngoài ra mặt sau còn có thông tin về sản phẩm, tiêu chuẩn sử dụng, nguồn gốc sản phẩm.

Ổ cứng di động Seagate Backup Plus chỉ có duy nhất một cổng kết nối nằm ở cạnh trên là cổng SATA 3 nhưng đủ để đáp ứng hoạt động tốt với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hoặc Mac. Mặc định ổ cứng được định dạng NTFS thích hợp với hệ điều hành Windows nhưng cũng cài sẵn driver NTFS để nó làm việc với máy tính Mac mà không cần format.

Phần mềm hỗ trợ và tiện ích giá trị gia tăng

Seagate Backup Plus tích hợp phần mềm chuyên dụng có tên Seagate Dashboard (Bảng điều khiển) giúp việc sao lưu trên máy tính, di động và mạng xã hội trở nên trực quan và đơn giản hơn chỉ với một cú nhấp chuột. Phần mềm này có ba chức năng chính gồm: PC Backup, sao lưu di động và xã hội.

PC Backup là sao lưu với các máy tính, người dùng có thể tùy chỉnh thời gian thực hoặc lựa chọn những dữ liệu cần sao lưu. Khi có sự thay đổi dữ liệu, ổ cứng này sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu một cách tự động.

Sao lưu di động: Chiếc ổ cứng này cũng giải quyết lo lắng về tình trạng đầy bộ nhớ trên các thiết bị di động, đặc biệt là smartphone. Bằng cách sử dụng phần mềm Seagate Backup trên điện thoại, những bức ảnh và video từ thiết bị di động của bạn sẽ được lưu trữ từ xa một cách nhanh chóng. Điện thoại chạy Android tải tại đây và iOS tại đây.

Tính năng xã hội cung cấp phương thức hỗ trợ để thao tác trực tiếp việc Share và Save hình ảnh, video với các mạng xã hội, bao gồm Flickr, Facebook, YouTube một cách nhanh chóng thay vì phải vào trang cá nhân và nhiều bước khác.

So với các dòng sản phẩm cùng phân khúc, Seagate Backup Plus không những nổi bật ở khả năng lưu trữ offine mà hãng còn rất chú trọng đến nhu cầu lưu trữ online của người sử dụng. Cũng giống như Toshiba Candivo Connect II nhưng nhà sản xuất hào phóng hơn hẳn khi tặng kèm 200GB dung lượng One Drive cho 2 năm đầu tiên (trị giá lên tới 95$) - một trong những "gói khuyến mại" rất giá trị (ổ cứng của Toshiba chỉ tặng 10 GB dung lượng lưu trữ trực tuyến của Pogoplug có giá bán lẻ là 30 USD).

Bên cạnh đó một ứng dụng đi kèm cũng rất hữu ích đối với lưu trữ đám mây là Lyve - cho phép bạn biến Backup Plus thành một ổ đĩa đám mây cá nhân để có thể truy cập tài liệu trên ổ cứng từ bất kỳ các thiết bị di động hoặc máy tính nào. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc so với WD My Passport là Seagate Backup Plus chưa khả năng mã hóa dữ liệu nghĩa là nếu để mất, ai cũng có thể truy cập thông tin của bạn.

Hiệu năng sử dụng

Backup Plus sử dụng giao tiếp SATA III và được Seagate giới thiệu là có tốc độ sao chép dữ liệu lên đến 120 MB/s thông qua cổng USB 3.0 – đây là một con số lý tưởng đối với một mẫu ổ cứng HDD tốc độ 5400 vòng/phút.

Thử nghiệm hiệu năng của Seagate Backup Plus thông qua phần mềm cài đặt trên laptop có cấu hình: Intel Core i5-6200U, RAM 8GB, HDD 1TB.

Đối với phần mềm Crystal Disk Mark hiệu năng ổ cứng Seagate Backup Plus cho tốc độ đọc/ghi với 1GB dữ liệu ngẫu nghiên đạt mức 124 MB/s rất ấn tượng so với các ổ cứng gắn ngoài khác bởi con số bình quân ở khoảng 110/95 MB/s (đọc/ghi).

Chương trình ATTO Disk Benchmark, tốc độ đọc/ghi cao nhất có thể đạt tới 125MB/s và hai chỉ số này khá ổn định với nhau.

Còn chương trình HD Tune Pro thường dùng để đo tốc độ trung bình và sự ổn định trong quá trình sao lưu dữ liệu của ổ cứng thì cho kết quả ở mức cao nhất là 130,7MB/s và thấp nhất là 52MB/s, trung bình là 97,6MB/s. Thời gian truy cập ngẫu nhiên là 19,9ms. Theo đồ thị kết quả thì mẫu ổ cứng này có hiện tượng tốc độ giảm dần đều theo thời gian, nghĩa là khoảng thời gian đầu khá cao và dần dần tốc độ giảm xuống.

Một phần mềm thử nghiệm khác là AS SSD cho kết quả đọc-ghi ngẫu nhiên là 120,45 MB/s - 232 MB/s, khá tương đồng với kết quả mà phần mềm Crystal Disk Mark đưa ra. Nhìn chung, những con số này là khá cao so với mức trung bình của các mẫu ổ cứng cùng loại trên thị trường.

Thử nghiệm đọc-ghi với thư mục dữ liệu trong máy tính dung lượng 10GB bao gồm nhiều file hỗn hợp kích thước lớn nhỏ. Kết quả tốc độ đọc-ghi file trung bình là 82- 97 MB/s, tương đương với kết quả của chương trình HD Tune Pro. Cụ thể mất 1 phút 45 giây để cóp 10GB dữ liệu trên vào trong ổ cứng và mất 2 phút 40 giây để cóp dữ liệu 10GB từ ổ cứng vào máy tính, kết quả như vậy là khá nhưng chưa ấn tượng lắm.

Quá trình đọc (cóp dữ liệu từ ổ cứng vào máy tính)

Quá trình ghi (cóp dữ liệu từ máy tính sang ổ cứng)

Đối với thư mục chỉ có file dung lượng lớn (ví dụ các file .iso cài đặt win) tốc độ ghi trung bình có thể lên đến 130 MB/s, trong khi tốc độ ghi với file nhỏ giảm xuống còn khoảng 20 MB/s, tương đương với trung bình các mẫu ổ cứng khác.

Nhiệt độ và độ ồn

Ở nhiệt độ phòng thông thường không bật điều hòa, khi kết nối ổ cứng với máy tính và để ổ cứng ở trạng thái chờ thì nhiệt độ của nó khá mát chỉ khoảng 28 độ C. Thử nghiệm với quá trình đọc ghi liên tục trong 4 tiếng nhiệt độ bên trong của ổ cứng Seagate được phần mềm HD Tune Pro đo là 40 độ C, khá mát và ổn định so đối với một chiếc ổ cứng di động. Theo thông số của nhà sản xuất thì ổ cứng di động Seagate Backup Plus có thể hoạt động ở ngưỡng nhiệt độ thấp nhất là -40 độ C và cao nhất là 65 độ C.

Sử dụng ổ cứng để cóp chuyển file bình thường khoảng dưới 3GB thì ổ cứng tỏ ra hoạt động êm ái. Tuy nhiên khi ghi chép một lượng lớn dữ liệu liên tục, tôi thấy thỉnh thoảng nó phát ra tiếng kêu cục cục nhưng môi trường yên tĩnh mới nghe thấy vì nó khá nhỏ, tôi không thấy lạ bởi nó vốn là một chiếc ổ cứng cơ nên những tiếng kêu nhỏ phát ra là hết sức bình thường.

Tạm kết

Seagate Backup Plus là một thiết bị khá ổn về mọi mặt khi có thể lưu trữ tốt, tiện di chuyển, hỗ trợ kết nối trực tuyến mọi lúc mọi nơi cùng độ bền đã được kiểm chứng. Nó là một trong những ổ đĩa di động có dung lượng lớn nhất hiện nay trong một thân hình nhỏ gọn nhưng không kém phần chắc chắn. Không những vậy nó còn hỗ trợ nhiều tính năng đi kèm các dịch vụ mở rộng đáng giá và một mức giá cạnh tranh.

Mẫu ổ cứng di động Seagate Backup Plus có thể đáp ứng được hầu hết người dùng cá nhân (thậm chí là gia đình), đặc biệt là những người có nhu cầu di chuyển nhiều và lưu trữ thường xuyên. Với Seagate Backup Plus bạn sẽ có một trung tâm lưu trữ hợp nhất để tương tác với các thiết bị như điện thoại di động, máy tính, điện toán đám mây và dữ liệu truyền thông xã hội. Nếu không quá quan trọng về tốc độ, ổ cứng này là một sự lựa chọn tốt thay vì đầu tư về kho chứa điện toán đám mây hoặc thiết bị lưu trữ mạng (NAS) cho nhu cầu sử dụng.

Ưu điểm

+ Thiết kế đẹp, đơn giản, nhỏ gọn

+ Chất lượng gia công tốt

+ Giá cạnh tranh

+ Phần mềm đi kèm trực quan và hữu ích với tính năng lưu trữ di động và mạng xã hội độc đáo.

+ Tặng kèm 200GB lưu trữ One Drive trong 2 năm đầu.

Nhược điểm

- Hiệu năng chưa thật sự nổi bật

- Thiếu tính năng mã hóa, bảo mật dữ liệu.

Nhật Minh