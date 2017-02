Đánh giá dây sạc nhanh micro-USB và Lightning "Made in Vietnam" của Bagi

Bên cạnh sản phẩm dây cáp giá rẻ như MB08 với mức giá chỉ 19.000 đồng, hãng phụ kiện điện thoại "Made in Vietnam" Bagi, hiện có nhà máy đặt ở Bắc Giang, còn cung cấp ra thị trường cả dây sạc nhanh dành cho điện thoại và máy tính bảng.

MZ10 và IZ10 là 2 mẫu dây sạc nhanh dành cho các thiết bị sử dụng cổng kết nối micro-USB và Lightning của Apple có mức giá lần lượt là 140.000 đồng và 150.000 đồng.

Mở hộp và thiết kế

Khác với MB08, dòng dây sạc nhanh của Bagi có hộp dựng bằng chất liệu nhựa trong cao cấp hơn với tông đỏ đen, có thể nhìn thấy rõ dây và màu sắc. Thông tin sản phẩm được in hoàn toàn bằng tiếng Việt ở mặt trước và mặt sau của hộp.

Mặt trước của hộp đựng

Mặt sau với của hộp sản phẩm đầy đủ thông tin về tính năng, chế độ bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới cũng như các mã vạch, mã QR dẫn đến trang web của nhà sản xuất.

Mặt sau của hộp đựng

Dây cáp Bagi MZ10 cho micro-USB và IZ10 cho Lightning đều có độ dài 1 mét, sử dụng chất liệu nhựa TPE đàn hồi và có khả năng chống rối nhờ thiết kế dạng dẹt.

Bề mặt vỏ dây có vân sần nhỏ để dễ cầm và tránh để lại vết mồ hôi bụi bẩn. Mặc dù vậy, phiên bản dây màu trắng vẫn sẽ khó tránh khỏi những vết bẩn hằn lại theo thời gian nếu không được bảo quản sạch sẽ.

Dây nhựa TPE đàn hồi chống rối, thân thiện với môi trường

Đầu cắm dùng chất liệu hợp kim kẽm có độ hoàn thiện mịn màng và cảm nhận chắc chắc. Tuy nhiên khi phối với dây nhựa dẹt vân sần dọc lại có vẻ hơi "lệch pha".

Cận cảnh đầu cắm micro-USB và lightning của dây sạc Bagi MZ10 và IZ10

Cạnh cuống của đầu cắm có tiết diện đủ an toàn và được mài mịn để không xảy ra hiện tượng cắt vào thành dây. Người dùng có thể bẻ gập ép sát mà không lo đứt và dây sẽ trở về nguyên trạng ngay sau khi được thả lỏng.

Cận cảnh đầu cắm USB

Phần đầu cắm micro-USB và Lightning khi kết nối với cổng sạc trên điện thoại hay máy tính bảng đều vừa vặn và chắc, không thấy bị lỏng lẻo. Chúng tôi thử nghiệp cắm vào iPad mini 4 có trọng lượng khoảng 300g rồi nhấc lên mà cầu cắm không bị tuột. Tuy vậy nếu ‘nghịch ngợm' rung lắc nhẹ thì iPad với kích thước lớn vẫn có thể rơi xuống. Thử nghiệm với iPhone 7 Plus (188g), Samsung Galaxy S6 edge (132g) thì có thể rung lắc mạnh mà vẫn yên tâm.

Chúng tôi thử nghiệm cắt dây MZ10 và IZ10 để kiểm tra lõi bên trong. Phần lõi dây BAGI MZ10 có 4 dây màu sắc được quy ước như sau:

- Dây đỏ (truyền điện)

- Dây xanh lá cây và dây xanh da trời (truyền dữ liệu)

- Dây cam (chống rò điện)

Mỗi được ngăn cách riêng biệt trong lõi, không tiếp xúc với nhau

Từng lõi dây đều có tiết diện dày, có vẻ nhỉnh hơn so với các loại dây sạc phổ thông, đặc biệt là dây đỏ và dây cam. Tất cả các lõi dây được bện xoắn bao bọc sợi Kevlar chịu lực ở trung tâm. Cách thiết kế lõi này có lẽ sẽ tốn kém chi phí sản xuất hơn dây sạc thông thường.

Dây sạc Bagi MZ10 và IZ10 được tích hợp chip quản lý điện năng ở đầu cắm micro-USB và Lightning để hỗ trợ sạc nhanh. Theo thông tin của đại diện của Bagi cung cấp, dây sạc nhanh của họ chỉ hỗ trợ sạc nhanh với củ sạc của do Bagi sản xuất. Vì vậy nếu người dùng muốn tận dụng hết hiệu suất của dây sạc thì cần trang bị thêm củ sạc của Bagi.

Cận cảnh mạch chip quản lý điện năng trên dây sạc IZ10

Thử nghiệm thời gian sạc

Chúng tôi thử nghiệm thời gian sạc của dây sạc nhanh Bagi MZ10 và IZ10 với 4 thiết bị:

- Samsung Galaxy S6 edge – pin 2600mAh, sạc nhanh Samsung Fast Charge

- Huawei P9 – pin 3000mAh, sạc thường 5V 2A

- iPhone 7 Plus – pin 2900mAh, sạc thường 5V 1A

- iPad mini 4 – pin 5124mAh, sạc nhanh 5,2V 2,4A

Riêng Huawei P9, do thiết bị sử dụng cổng sạc USB type-C nên để sạc được bằng dây cáp BAGI MZ10 phải kết nối với một adapter chuyển đổi. Chúng tối sử dụng adapter chuyển từ micro-USB sang USB type-C của Samsung tặng kèm Galaxy Note 7 để thực hiện.

Kết quả kiểm nghiệm thời gian sạc

Qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi thấy thời gian sạc của cáp BAGI MZ10 trên Samsung Galaxy S6 edge và iPhone 7 Plus cho kết quả nhanh hơn chỉ một vài phút ở mỗi mốc thời gian, chênh lệch không đáng kể.

Với Huawei P9, do quá trình sạc còn phải chuyển đổi qua adapter nên hiệu suất không được cao bằng dây sạc Type-C đi kèm theo máy.

Riêng với iPad mini 4, mặc dù có dung lượng pin lớn nhưng được đi kèm với củ sạc nhanh 12W (5,2V-2,4A) nên cho thời lượng nhanh hơn đáng kể iPhone 7 Plus (pin 2900mAh). Tuy vậy, thời gian chênh lệch giữa cáp sạc Bagi IZ10 với dây sạc tặng kèm cũng không mấy ấn tượng.

Như vậy, dây sạc Bagi MZ10 và IZ10 chỉ cho trải nghiệm thực tế với chênh lệch nhỏ nếu như sử dụng cùng củ sạc đi kèm theo thiết bị.

Thử nghiệm tốc độ truyền dữ liệu

Cũng với 2 chiếc điện thoại ở trên, chúng tôi thử nghiệm thời gian copy cùng một file video đuôi *.MP4 dung lượng 7,1GB từ laptop sử dụng ổ cứng HDD (500GB 5400rpm) vào bộ nhớ trong của điện thoại. Cổng USB được sử dụng trên laptop là chuẩn USB 3.0. Chiếc Samsung Galaxy S6 edge có bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.0 nên cho tốc độ truy xuất đọc/ghi cao hơn so với chuẩn eMMC 5.1 có trên Huawei P9. iPhone 7 Plus và iPad mini 4 đều là phiên bản bộ nhớ trong 32GB, tốc độ đọc/ghi đều kém hơn so với phiên bản bộ nhớ trong cao hơn.

Cả 2 thiết bị chạy Android đều không bật chế độ gỡ lỗi USB Debugging, kết nối với laptop bằng giao thức MTP. iPhone 7 Plus và iPad mini 4 được kết nối với iTunes để đồng bộ file video vào bộ sưu tập. Chúng tôi sử dụng đồng hồ bấm giờ bên ngoài để kiểm nghiệm tốc độ.

iPhone 7 Plus và iPad mini 4 đều là phiên bản có bộ nhớ thấp nhất nên chip nhớ không cho hiệu xuất đọc/ghi như mong đợi. Thời gian đồng bộ file thông qua iTunes còn chậm hơn copy file trên Huawei P9 đi qua adapter chuyển đổi USB type-C.

Cũng tương tự như kết quả thời gian sạc, quá trình thử nghiệm đọ tốc độ copy file giữa cáp sạc nhanh Bagi với dây cáp đi kèm theo máy cũng gần như tương đương.

Tổng kết

Dây sạc nhanh Bagi MZ10 và IZ10 có thiết kế bắt mắt với 2 đầu cắm bằng kim loại được gia công hoàn thiện tốt. Dây dẹt bằng nhựa đàn hồi cho độ bền cao và khả năng chống rối. Đáng tiếc khả năng sạc nhanh lại chỉ có hiệu lực khi sử dụng kèm củ sạc nhanh do Bagi sản xuất.

Mức giá khoảng 150.000 đồng cho một sợi dây cáp sạc và truyền dữ liệu có vẻ hơi cao ở tính thực tế nhưng xét về tính thẩm mĩ, độ bền và độ ổn định thì người dùng cũng nên cân nhắc sự lựa chọn một dòng sản phẩm "Made in Vietnam".

Huy Anh