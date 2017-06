Đánh giá cáp sạc Bagi IA15 và MA15: giá 70.000 đồng, chất lượng sạc ngang cáp zin

Bagi, hãng sản xuất phụ kiện "Made in Vietnam", vừa tung ra hai sản phẩm mới bổ sung vào bộ sưu tập cáp sạc của mình gồm một mẫu cáp sạc chuẩn Lightning dành cho thiết bị iOS và một mẫu chuẩn micro USB dành cho thiết bị Android.

Cụ thể hai mẫu sạc này có tên gọi lần lượt là Lightning Bagi 1.5M IA15 và Micro Bagi MA15 đều có độ dài 1,5m và được bán với giá 70 nghìn đồng/chiếc.

Cáp lightning Bagi 1.5M IA15 bên trái và Micro Bagi MA15 bên phải

Mở hộp và thiết kế

Vẫn là kiểu dáng đóng gói quen thuộc với phần khay nhỏ chứa sợi cáp được làm bằng nhựa trong suốt gài vào miếng bìa hình chữ nhật. Thông tin đáng chú ý nhất trên vỏ hộp là dòng chữ Made in Vietnam và chế độ bảo hành 1 đổi 1.

Sản phẩm có hai màu sắc chủ đạo là đen và trắng

Ở phía sau, có thể thấy sự thay đổi so với những mẫu cáp sạc của Bagi trước đây. Đó là thông tin của sản phẩm đã được in khá rõ nét với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thay vì chỉ có mỗi tiếng Việt.

Thông tin được in rõ ràng ở mặt sau bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

Cả hai dây cáp Bagi IA15 và Bagi MA15 đều có độ dài 1,5m, chiều dài thích hợp để sử dụng trong nhiều hoàn cảnh. So với cáp chính hãng của Apple thì cáp Bagi IA15 nhìn dày hơn, phần chuôi to hơn. Tương tự mẫu Bagi MA15 cũng dày, to hơn so với các loại cáp microUSB thông thường.

Hai sản phẩm chúng tôi trải nghiệm, chiếc Bagi IA15 có màu đen và chiếc Bagi MA15 màu trắng. Đây cũng là hai màu chủ đạo của hai sản phẩm này, giữa hai phiên bản màu sắc có một sự khác nhau là phiên bản màu đen thì phần dưới của khu vực chân cắm có mảng màu đỏ, còn màu trắng thì không.

Dây cáp có chiều dài 1,5m

Theo nhà sản xuất, vỏ ngoài của dây được làm từ nhựa dẻo TPE, loại nhựa mà nhà sản xuất cho biết là có khả năng chịu được nhiệt độ cao lên tới 120 độ C, không bắt lửa đồng thời không độc hại, dễ tái chế và thân thiện với môi trường. Một điểm đáng lưu ý là cáp sạc Lightning Bagi IA15 đã đạt được chứng chỉ MFi của Apple, nghĩa là sản phẩm có chất lượng và tiêu chuẩn tương đương với sản phẩm của Apple, hoàn toàn tương thích với thiết bị của hãng này.

Khi cầm trên tay, lớp nhựa của hai dây khá giống với cao su, cảm giác sờ vào có độ ram ráp và tinh tế hơn so với kiểu trơn bóng như nhiều sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nó dễ bám bẩn, khó làm sạch và sẽ sớm bị biến sắc sau vài tháng sử dụng, đặc biệt với phiên bản màu trắng. Nhưng cũng phải nó là những dây cáp sạc của các sản phẩm đến từ Apple, Samsung… cũng thường bị tình trạng như vậy.

Phiên bản màu trắng sẽ dễ bị "ố" màu sau vài tháng sử dụng

Ở phần đầu cắm có tên thương hiệu Bagi được khắc chìm. Đầu cắm làm bằng kim loại, có thể cắm vừa vặn với nhiều chiếc điện thoại khác nhau, độ hoàn thiện tốt nên cho cảm giác chắc chắn. Thử nghiệm cắm vào chiếc iPhone 7 và chiếc Blackview P2 thì rung lắc nhẹ vẫn không bị tuột ra.

Phiên bản màu đen có thêm viền đỏ nổi bật ở phía dưới

Dây sạc cũng có vỏ ngoài làm bằng nhựa hoặc cao su có khả năng đàn hồi tốt. Thử nghiệm bẻ gập nhiều lần đều nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, phần tiếp nối được gia công bọc nhựa chống đứt gãy ngầm.

Cáp Bagi IA15 và Bagi MA15 đều được tích hợp sẵn IC bảo vệ thiết bị, ngăn chặn hiện tượng điện áp không ổn định. Tất nhiên, bạn nên dùng với củ sạc đi kèm theo máy hoặc củ sạc chất lượng của các hãng có uy tín.

Thân cáp cũng như đầu cắm đều có sự hiện diện của Bagi

Ở trạng thái bị bẻ gập

Hiệu năng

Chúng tôi thử nghiệm thời gian sạc của dây cáp Bagi IA15 và Bagi MA15 với 4 thiết bị:

- Điện thoại LG G3 – pin 3000mAh

- Xiaomi Mi4 – pin 3000mAh, sạc thường 5V 2A

- iPhone 7 Plus – pin 2900mAh, sạc thường 5V 1A

- iPad mini 4 – pin 5124mAh, sạc nhanh 5,2V 2.4A

Cáp sạc microUSB Bagi MA15 đọ với cáp sạc zin trên điện thoại Android

Cáp sạc lightning Bagi IA15 đọ với cáp sạc zin trên thiết bị của Apple

Bảng trên là kết quả thu được tại từng thời điểm. Có thể thấy hai chiếc cáp sạc đến từ Bagi cho kết quả tương đương với những chiếc cáp sạc đi kèm theo máy. Quá trình sạc chúng tôi thấy máy không quá nóng cũng như có sự bất thường nào cả.

Thử nghiệm tốc độ truyền dữ liệu

Cũng với 4 chiếc điện thoại ở trên, chúng tôi thử nghiệm thời gian copy một tệp gồm nhiều file hỗn hợp có tổng dung lượng là 8GB vào trong máy. Điều kiện thử nghiệm giống hệt nhau. Kết quả được ghi lại ở bảng bên dưới.

Cáp sạc microUSB Bagi MA15 đọ với cáp sạc zin trên điện thoại Android

Cáp sạc lightning Bagi IA15 đọ với cáp sạc zin trên thiết bị của Apple

Tổng kết

Với mức giá 70 nghìn đồng, hai mẫu dây sạc "Made in Vietnam" có chất lượng gia công khá tốt, chất liệu nhựa có khả năng đàn hồi, chống rối và chống chịu bẻ gập cùng thời gian bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Chất lượng sạc và truyền dữ liệu của cả hai sợi đều có kết quả tương đương sợi cáp zin đi kèm máy.

Như vậy, hai mẫu dây sạc này có thể sử dụng thay thế cáp sạc zin hoặc thích hợp là phương án dự phòng cho các cáp sạc đi kèm của máy. Sản phẩm có bán tại bagi.com.vn và các trang thương mại điện tử, hệ thống các cửa hàng phụ kiện trên toàn quốc.

Tuấn Linh