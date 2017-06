Đánh giá máy nghe nhạc Aune M1S và xDuoo X10: chất âm xuất sắc tầm giá 5 triệu đồng

Aune M1S và xDuoo X10 là 2 chiếc máy nghe nhạc mới ra mắt và chính thức bán ở thị trường vào đầu năm 2017.

Hai hãng Aune và xDuoo đều là những nhà sản xuất quen thuộc với cộng đồng âm thanh tại Việt Nam. Aune nổi tiếng với những sản phẩm DAC/AMP để bàn có hiệu năng cao, chất âm tốt cùng với chiếc máy nghe nhạc chuyên dụng Aune M2 từng làm mưa làm gió trong giới chơi âm thanh di động. Còn Xduoo được chú ý nhờ 2 chiếc máy nghe nhạc giá rẻ Xduoo X2 và Xduoo X3 với chất âm đến tận bây giờ cũng khó có đối thủ nào trong tầm giá có thể vượt qua.

Hai sản phẩm Aune M1S và xDuoo X10 hiện được hệ thống Xuân Vũ Audio (tainghe.com.vn) phân phối chính hãng với mức giá lần lượt là 5,5 triệu đồng cho M1S và 4,5 triệu đồng cho X10.

Mở hộp và thiết kế

Aune M1S sử dụng chip DAC ESS9018K2M, phiên bản di động của chip DAC danh tiếng đến từ hãng ESS Technology. Con chip này cho M1S khả năng giải mã tối đa 32bit/384kHz cũng như DSD64 và DSD128. Còn xDuoo X10 cũng sử dụng một trong những con chip DAC đình đám nhất hiện nay là AKM4490 cho phép giải mã tối đa 24bit/192kHz cùng nhạc DSD64 và DSD128.

Aune M1S (trái) và xDuoo X10 (phải)

Hai máy nghe nhạc được đóng hộp đơn giản, tiết kiệm để giảm giá thành đến tay người tiêu dùng. M1s chỉ được đặt trong 1 hộp giấy màu đen đơn giản theo như truyền thống của hãng. Bên trong hộp của M1s chỉ kèm theo phụ kiện duy nhất là 1 sợi dây sạc/ truyền dữ liệu microUSB. Với xDuoo X10 thì phụ kiện đi kèm đầy đủ và phong phú hơn, gồm có 2 tấm dán màn hình (1 tấm đã dán sẵn), 1 sợi microUSB, 1 dây mini optical (ngắn, chất lượng tốt) và 1 dây IC 3.5mm.

Khá tiếc là phụ kiện đi kèm của Aune luôn luôn ở mức quả đơn giản như vậy, ít nhất hãng nên tặng kèm thêm miếng dán màn hình.

Aune M1S (phải) và Xduoo X10 (trái)

Về mặt thiết kế, ngoại hình của M1S tạo được ấn tượng tốt dù là trên ảnh hay khi cầm tận tay. Máy có phần vỏ làm bằng nhôm đúc nguyên khối. Loại nhôm này khác biệt nhiều với mẫu Aune M2 tiền nhiệm. Độ hoàn thiện chất liệu cũng như lớp sơn phủ tốt hơn, đem lại cảm giác cao cấp. Về phần Xduoo X10, khi xem qua ảnh minh hoạ quảng cáo của hãng thì mình cho rằng mẫu DAP này quá xấu, nhưng khi cầm tận tay, lại thấy ngược lại với thiết kế cá tính.

Cả 2 máy đều cho thời lượng pin khoảng trên dưới 10 giờ, theo thông số của nhà sản xuất. Đây là thời lượng pin phổ biến đối với các loại máy nghe nhạc chất lượng cao.

Aune M1S (trái) và xDuoo X10 (phải)

xDuoo X10 có 2 khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ mỗi thẻ 128GB. Như vậy, tổng cộng bạn có thể mở rộng dung lượng tối đa 256GB để lưu trữ các loại nhạc chất lượng cao vốn rất nặng. Còn Aune M1S chỉ hỗ trợ 1 khe cắm thẻ nhớ tối đa 128GB. Cả 2 máy đều không có bộ nhớ trong. Trải nghiệm cho thấy 2 máy có tốc độ đọc và cập nhật list nhạc khá, không chậm và lag như 1 số mẫu máy nghe nhạc cũ hay như mẫu Fiio X1 Gen 2 mới đây.

Aune M1S

Giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng

xDuoo X10 được trang bị một chiếc vòng xoay (wheel) cơ hình tròn. Cảm giác xoay chắc chắn, chính xác và có thể sẽ có độ bền tốt. Các nút của X10 đầy đủ, thao tác dễ dàng.

xDuoo X10

xDuoo X10 được trang bị màn hình màu 2 inch, còn Aune M1S có màn hình đơn sắc 2.4 inch. Giao diện của X10 cũng được làm chi tiết, đầy đủ tính năng và trực quan hơn. X10 cho phép duyệt nhạc theo tag, có thể hiển thị cover bài hát, có đầy đủ các chế độ khoá volume,… đặc biệt là có chế độ DSD gain để tăng âm lượng của những bản nhạc DSD. Tính năng này rất hữu dụng vì những bản nhạc DSD thường có âm lượng nhỏ hơn nhạc thông thường, khi ghe cả 1 list lẫn lộn sẽ bị bài to bài nhỏ.

Trong khi đó, Aune M1s vẫn có giao diện đơn giản như Aune M2 nhưng được cải tiến 1 chút, đẹp hơn, không có tính năng gì nhiều, chỉ duyệt theo file và thư mục không đọc được tag nhạc. Dù thế thì thao tác sử dụng trên M1S cũng đã dễ dàng và đơn giản hơn Aune M2 nhiều.

Aune M1S

Hai máy cùng được trang bị line out và 2 mức gain. M1S dùng chung cổng line out và cổng tai nghe nên bạn cần cẩn thận để không bị cắm nhầm tai nghe trong chế độ line out vì mức âm lượng sẽ rất lớn. M1S chiếm ưu thế nhờ trang bị ngõ tai nghe 2.5mm Balance, mặc dù chỉ có giá thành ở mức tầm trung nhưng lại được trang bị chuẩn balance như các mẫu máy cao cấp. Xduoo X10 lại có thêm cổng xuất optical để bạn có thể dùng chung với DAC hay dàn âm thanh.

Chỉ tiếc là cả 2 máy đều không có khả năng làm DAC cho máy tính hay các thiết bị khác.

Hộp máy và phụ kiện đi kèm của xDuoo X10

Chất lượng âm thanh

Người viết sử dụng chiếc 64 Audio A6, Oriveti Basic và Oriveti New Primacy làm tai nghe tham chiếu. Nguồn nhạc sử dụng là nhạc lossless và DSD để thử nghiệm.

Trước tiên nói về sức kéo, Aune M1S có 3 mức gain (low, mid, high) nhưng ở cả 3 mức gain này của máy đều không có mức âm lượng lớn được như Xduoo X10. Mức âm lượng của M1s chỉ tương đương với iPhone 7. Nhìn chung, Aune M1S không có phần amp khoẻ như chiếc Aune M2 tiền nhiệm, nhưng cũng vẫn sẽ phù hợp để kéo đa số tai in-ear hay earbud hiện nay. Công suất amp của M1S cũng có thể cải thiện một chút khi dùng qua ngõ balance 2.5mm (180mW so với 100mW).

Hai máy có nền âm sạch sẽ. Nghe chung với những chiếc in-ear có nhạy cao trở thấp như đã đề cập phía trên mà đều không nghe thấy nhiễu (noise) hay tiếng xì (hiss) ở nền âm. Đây là điểm rất đáng lưu ý dành cho những bạn sử dụng tai in-ear, đặc biệt khi so với Aune M2 thì M1S có nền âm sạch hơn nhiều.

Trước tiên, mình so sánh 2 chiếc máy này khi cùng sử dụng cổng 3.5mm Single End thông thường. Về tổng thể, M1S hay X10 đều có tông khá trung tính. Tuy thế, X10 có xu hướng sáng hơn một chút. Có thể dễ dàng nhận ra qua bản nhạc rock Fire Your Gun (AC/DC). Những tiếng cymbal sáng hơn, sắc hơn. Về chi tiết tổng thể ở phần này thì cả 2 máy gần như là tương đương nhau. Cả hai có âm trường ở mức khá.

Về dải mid, chiếc M1S có dải mid mượt mà hơn chút so với dải mid trung tính từ X10. Về dải bass, X10 cũng cho dải bass ít lượng hơn, mặc dù vậy thì cả hai máy không có hiện tượng thiếu hay thừa lượng bass 1 cách đáng kể.

Nhìn chung khi cùng sử dụng cổng 3.5mm, hai máy có chất lượng âm thanh gần như tương đương nhau dù mang hai xu hướng âm thanh khác nhau.

Aune M1S

Ván cờ được lật lại khi người viết thử Aune M1S với cổng 2.5mm Balance bằng sợi dây OCC Satin Audio Sapphire. Nếu như với một vài mẫu máy nghe nhạc khác, sử dụng ngõ ra Balance có thể không mấy khác biệt (điều này tuỳ thuộc vào thiết kế của mỗi máy) thì với M1S, ngõ ra âm thanh 2.5mm lại có sự khác biệt rất rõ ràng.

M1S như được lột xác, âm thanh vẫn là xu hướng đó, nhưng được nâng lên 1 cấp độ khác. Dễ nhận ra nhất là âm trường được nới rộng ra, thoáng đãng hơn, đồng thời các âm thanh nhạc cụ tách lớp cũng tách lớp tốt hơn. Âm bass M1S đánh cũng sâu và gọn hơn. Độ chi tiết tăng đáng kể, đặc biệt ở dải treb. Đồng thời sức kéo của M1S cũng tăng lên 1 chút do đặc tính của cổng Balance, tuy vậy là không quá nhiều, để kéo những chiếc tai fullsize nặng nề chúng ta vẫn cần những nguồn phát khoẻ hơn.

Với phần trình diễn của M1S ở cổng 2.5mm thì chất âm của Aune M1S rõ ràng đã vượt lên Xduoo X10. Và thậm chí khi so sánh ở tầm giá 5 triệu đồng ở thời điểm hiện tại cũng khó có chiếc máy nghe nhạc nào có chất âm tốt hơn được Aune M1S. M1S thực sự là 1 chiếc máy nghe nhạc rất đáng mua ở tầm giá 5 triệu đồng nếu tất cả những gì bạn quan tâm là chất âm. Dù X10 thua kém so với M1S ở cổng 2.5mm nhưng X10 cũng có chất âm tốt hơn so ở mặt bằng chung.

Aune M1s Xduoo X10 Ưu điểm + Chất âm rất ấn tượng với cổng 2.5mm + Giao diện và cách hoạt động đã được cải tiến nhiều so với Aune M2 + Hoàn thiện tốt. + Chạy tốt đa số tất cả định dạng nhạc khác nhau, kể cả những định dạng rất ít được hỗ trợ như SACD iso, Ape,… + Màn hình màu, UI thân thiện, rất đầy đủ các tính năng. + Đa dạng các cổng xuất tín hiệu. + Hỗ trợ 2 khe cắm thẻ nhớ + Chất âm tốt trong tầm. Nhược điểm - Giao diện đơn giản, ít tính năng. - Không có cổng xuất tín hiệu digital. - Sức kéo ở cổng 3.5mm ở mức trung bình. - Không đọc được tag nhạc. - Chưa được trang bị ngõ ra 2.5mm balance chất lượng.

NHM