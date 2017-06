Đánh giá Asus ZenBook UX430: bản nâng cấp toàn diện

Đầu năm nay, Asus đã làm mới dòng ZenBook tầm trung khi tung ra ZenBook UX410, laptop màn hình 14 inch trong thân hình máy 13.3 inch.

Thiết kế viền màn hình mỏng cho phép hãng này trang bị màn hình lớn hơn, trong khi kích thước máy vẫn tương đương dòng ultrabook màn hình 13 inch. Sau mẫu UX410 ở tầm giá 16 triệu, Asus vừa ra mắt thêm mẫu ZenBook UX430 với giá từ 19,9 triệu.

Ở mức giá cao hơn, UX430 khắc phục hầu hết nhược điểm của UX410 như màn hình tấm nền TN khiến góc nhìn hẹp, hay chỉ dùng ổ cứng cơ (HDD) khiến tốc độ của máy chậm dù các chi tiết cấu hình khác vẫn ở mức khá. UX430 được gắn sẵn ổ SSD, màn hình Full HD tấm nền IPS. Ngoài ra máy còn được bổ sung cảm biến vân tay hỗ trợ đăng nhập Windows Hello, cùng một số thay đổi về mặt thiết kế.

Với màn hình lớn hơn, nâng cấp về cấu hình, liệu UX430 có phải là bản nâng cấp xứng đáng cho UX410 và mẫu UX330 mà Asus ra mắt năm ngoái?

Thiết kế

Mặt trên của UX430 bóng loáng, bắt mắt nhưng cũng rất dễ bám vân tay

Ấn tượng đầu tiên của tôi với chiếc UX430 đến từ lớp vỏ bóng loáng bắt mắt. Mặt trên vẫn sử dụng hoạ tiết đồng tâm nhưng được phủ bằng lớp kính giống như trên smartphone, phản chiếu ánh sáng đẹp và lạ mắt. Giống như những sản phẩm khác có vỏ bằng kính, bên cạnh sự đẹp mắt thì bạn sẽ phải chấp nhận bề mặt rất dễ bám vân tay, có thể phải lau thường xuyên. Hiện tại Asus mới đem về Việt Nam phiên bản duy nhất có màu Royal Blue (Xanh hoàng gia) và mặt kính bóng.

Nếu nhìn từ góc này, có thể thấy họa tiết vòng tròn đồng tâm quen thuộc của Asus nằm dưới lớp kính

Kích thước của UX430 đủ đạt chuẩn "mỏng nhẹ", phần dày nhất là 1,59 mm và trọng lượng 1,25 kg. Thiết kế của máy thon dần về phía bàn phím, do vậy việc cầm máy hay di chuyển cũng vẫn thoải mái, dễ dàng. Do phần viền màn hình rất mảnh, khoảng hơn 7 mm với viền 2 bên nên kích thước của máy chỉ tương đương laptop 13.3 inch.

UX430 tiếp tục kế thừa viền màn hình mỏng, giúp giảm kích thước thật của máy

Phần viền trên không mỏng như XPS 13, nhưng nhờ vậy hãng có thể đặt webcam ở phía trên màn hình, tạo nên góc nhìn tự nhiên hơn

Chất lượng gia công của UX430 ở mức tốt, các chi tiết như cổng kết nối, mép hay viền máy… đều được làm kỹ lưỡng. Phần bàn phím của máy cũng khá chắc chắn, nếu gõ bằng lực thông thường thì sẽ khó bị lún xuống.

Các cổng kết nối ở cạnh trái: USB 3.1, Micro HDMI, giăc tai nghe và USB Type-C

Cổng USB 2.0 và khe cắm thẻ SD ở cạnh phải

Ở bên trong, Asus đã thực hiện nhiều thay đổi để rút gọn kích thước UX430 so với UX410: cắt bỏ khe ổ cứng 2.5 inch và chỉ để lại khe M.2 2280, loại bỏ khe RAM trống và chỉ có RAM hàn sẵn lên bo mạch (đồng nghĩa người dùng sẽ không tự nâng cấp RAM được). Ở bên ngoài, hãng bỏ bớt một cổng USB thường và chỉ trang bị cổng Micro HDMI nhỏ hơn so với cổng thông dụng.

Dù vậy số cổng kết nối trên UX430 vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu thông thường: 2 cổng USB thường (trong đó có 1 cổng USB 3.1 gen 1), 1 cổng USB Type-C chuẩn 3.1, đầu đọc thẻ nhớ và khe cắm tai nghe. Tiếc là hãng không tặng kèm đầu chuyển cho cổng Micro HDMI, do vậy để kết nối tới màn hình hay máy chiếu sẽ phải mua thêm đầu chuyển hoặc cáp.

Bàn phím có kích thước đầy đủ, có đèn nền nhưng cảm giác gõ không sướng do hành trình phím ngắn

Bàn phím trên UX430 có kích thước đầy đủ (full size) cùng một touchpad rộng. Các phím đều được trang bị đèn nền, sẽ phát huy tác dụng khi sử dụng buổi tối. Máy vẫn không thể khắc phục điểm yếu chung của laptop mỏng, đó là hành trình phím ngắn khiến cho cảm giác gõ không "đã". Nhiều mẫu laptop mỏng nhẹ khác vẫn có thể đem lại cảm giác gõ tốt hơn.

Touchpad rộng, có cảm biến vân tay để hỗ trợ đăng nhập nhanh

UX430 là bản nâng cấp hoàn chỉnh về thiết kế của UX410, với những điểm tối ưu như phần vỏ bắt mắt, mỏng nhẹ hơn, bổ sung thêm cảm biến vân tay để tương xứng với giá tiền cao hơn. Tuy nhiên tương ứng với đó là độ "tiện dụng" cũng giảm đi đôi chút so với UX410, vì máy có ít hơn 1 cổng USB thường và sử dụng cổng Micro HDMI thay vì HDMI thông thường và phổ biến hơn.

Màn hình: góc nhìn rộng, nhìn ngoài trời thoải mái

UX430 sở hữu màn hình có góc nhìn rộng, độ sáng vừa phải và hiển thị màu sắc chuẩn…

Màn hình của UX430 hiển thị đẹp hơn hẳn so với thế hệ trước. Do sử dụng tấm nền IPS, màn hình có góc nhìn rộng, màu sắc ít bị biến đổi khi thay đổi góc nhìn. Máy sử dụng màn hình mờ (matte) thay vì kiểu màn gương bóng (glossy), do đó giúp giảm tình trạng phản chiếu bóng khi sử dụng. Phần viền màn hình mỏng còn góp phần tạo cảm giác hình ảnh "nổi", ấn tượng hơn.

Độ sáng tối đa của màn hình đủ để dùng ngoài trời khá thoải mái, còn khi dùng trong nhà, ở môi trường văn phòng thì chỉ cần để độ sáng khoảng 60% là đủ dùng. Máy có cảm biến để điều chỉnh độ sáng màn hình tùy thuộc vào môi trường xung quanh, nhưng trong thực tế độ sáng tự động hầu như luôn được đặt ở mức tối, khó nhìn. Cảm biến được bật mặc định nên người dùng không để ý có thể sẽ không sử dụng được màn hình ở mức tốt nhất.

Với màn hình 14 inch và độ phân giải Full HD thì kích thước hình ảnh, chữ... vẫn hơi nhỏ so với tôi, nếu đặt lên mức phóng to (125%) là vừa. Do hạn chế đến từ Windows, đôi khi các phần mềm cũ, chưa tương thích với Windows 10 sẽ hiển thị mờ, không sắc nét. Tuy nhiên vấn đề này chỉ xảy ra với một số phần mềm, và chất lượng hiển thị trên UX430 nhìn chung là ổn.

Loa của chiếc laptop này được đặt ở cạnh dưới, và với thiết kế vát của máy thì âm thanh sẽ ít bị chặn lại khi đặt trên bàn. Âm lượng loa khá lớn, có thể nghe rõ khi ngồi làm việc ở quán cà phê. Chất lượng âm thanh không có gì đặc sắc,

Hiệu năng và trải nghiệm sử dụng

Sản phẩm thử nghiệm trong bài viết này mang cấu hình gồm vi xử lý Intel Core i5-7200U, 8GB DDR4, 256GB SSD và chip đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 620. Phiên bản cao cấp nhất của UX430 sử dụng vi xử lý Intel Core i7-7500U, 16GB RAM và 512GB SSD. Về mặt thông số, cấu hình của UX430 hoàn toàn có thể đáp ứng công việc văn phòng, chỉnh sửa ảnh hoặc video nhẹ nhàng và chơi các game đơn giản.

Trong sử dụng thực tế, UX430 đáp ứng tốt các yêu cầu nói trên. Máy chạy mượt kể cả khi mở khoảng 20 tab trình duyệt, gõ văn bản và mở nhạc đồng thời. Hạn chế duy nhất của thế hệ trước là "nghẽn cổ chai" do ổ cứng thì nay đã được khắc phục với ổ SSD.

Ứng dụng Cinebench đánh giá sức mạnh của CPU và sức mạnh đồ họa

Ứng dụng Geekbench đánh giá sức mạnh CPU

Ứng dụng 3DMark đánh giá sức mạnh đồ họa

Tốc độ của ổ qua các ứng dụng benchmark cũng như trong sử dụng thực tế đều ở mức khá, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thông thường. Dung lượng 256GB cũng cho phép sử dụng và lưu trữ khá thoải mái, trong khi nhiều laptop cùng tầm giá chỉ trang bị SSD 128GB.

Tốc độ ổ SSD đo qua CrystalDiskMark

Chip đồ họa tích hợp của UX430 chỉ được thiết kế cho các tác vụ cơ bản, còn với game thì nó chỉ có thể đáp ứng một số game nhẹ, như LOL hoặc PES 2017 ở độ phân giải 1280 x 720, đồ họa mức Low. Bất cứ game nào nặng hơn thế sẽ khiến cho máy không xử lý được hoặc rất chậm, khó cảm nhận được game.

Quạt tản nhiệt của máy khá ồn, khi ngồi làm việc ở môi trường văn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng quạt quay. Khí nóng được đẩy ra khe thoát ở phần bản lề và tản bớt ra mặt dưới, do vậy khi máy hoạt động nặng với các tác vụ xuất hình, xuất phim… thì nhiệt độ ở mặt dưới lên đến khoảng 45 độ, có thể cảm thấy hơi nóng nếu chạm tay vào. Tuy nhiên khu vực mặt trên cạnh touchpad, nơi bạn để tay thường xuyên thì vẫn mát mẻ.

Touchpad của UX430 rộng và là một "Precision Touchpad", tương thích đầy đủ các cử chỉ đa điểm được cập nhập thường xuyên trên Windows. Khi sử dụng với các ứng dụng gốc của Windows như trình duyệt Edge thì các thao tác như phóng to, back/forward rất mượt. Tuy nhiên với ứng dụng của bên thứ ba như Google Chrome thì thao tác lại không được hỗ trợ, hoặc không mượt như trên Edge. Nhìn chung đây là điểm cần cải thiện, nhưng trách nhiệm là ở Microsoft chứ không phải của Asus.

Cảm biến vân tay trên UX430 tương thích với Windows Hello, cho phép đăng nhập, mở máy hoặc xác nhận mua hàng trên Windows Store. Đây là kiểu cảm biến 1 chạm nên tốc độ cũng nhanh hơn cảm biến vân tay truyền thống. Tuy nhiên nếu Asus tích hợp được cảm biến này vào một điểm khác, thay vì chiếm một chỗ trên touchpad thì sẽ hợp lý hơn.

Thời gian sử dụng pin

UX430 được trang bị viên pin dung lượng 50Wh, cao hơn một chút so với mức 48Wh thường thấy trên các máy Zenbook. Ở bài thử chạy video, khi cho máy chạy một video Full HD bằng phần mềm Movies của Windows 10 ở chế độ Balanced, độ sáng 50%, mức âm thanh 50% qua tai nghe thì máy đạt thời gian hơn 8 giờ.

Trong quá trình sử dụng thực tế với những tác vụ như lướt web, làm việc văn phòng và nghe nhạc qua tai nghe, máy đạt thời gian sử dụng khoảng 6 giờ. Có thể thấy pin của UX430 đạt thời gian sử dụng ở mức khá, không thực sự nổi bật so với dòng máy Ultrabook.

Kết luận

ZenBook UX430 là chiếc laptop mỏng nhẹ với nhiều ưu điểm ở tầm giá dưới 20 triệu. Máy có thiết kế đẹp, hiệu năng ổn định, ổ SSD nhanh và dung lượng cao hơn so với nhiều máy cùng tầm giá. Thời gian sử dụng pin không quá dài nhưng cũng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày.

Dù vậy, lớp vỏ bóng của UX430 dễ bám bẩn và mất công lau chùi nên có thể không vừa ý một số người dùng. Người dùng cũng cần phải chấp nhận hi sinh một chút về khả năng kết nối khi lựa chọn chiếc laptop mỏng nhẹ này, đặc biệt là ở cổng xuất hình khi máy không có sẵn cổng HDMI lớn. Nếu ít có nhu cầu kết nối hình ảnh hoặc chấp nhận sử dụng adapter thì UX430 là một laptop mỏng nhẹ tầm trung đáng cân nhắc.

Ưu điểm:

+ Thiết kế bóng bẩy, viền màn hình mỏng

+ Trang bị cảm biến vân tay hỗ trợ Windows Hello

+ Hiệu năng cao, cấu hình khá so với giá thành

Nhược điểm

- Lớp vỏ bóng dễ bám vân tay

- Bàn phím mỏng, cảm giác gõ không đã

- Chỉ hỗ trợ xuất hình qua cổng Micro HDMI

Tuấn Anh