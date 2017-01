VnReview chọn smartphone tốt nhất 2016

2016 là năm sôi động của thị trường smartphone. Chúng ta được chứng kiến nhiều xu hướng công nghệ mới như điện thoại lắp ghép (module), camera kép và trào lưu từ bỏ giắc cắm tai nghe để chuyển sang kết nối không dây.

Các smartphone trong năm 2016 đã tốt lên rất nhiều từ chất liệu thiết kế, độ hoàn thiện, màn hình, tốc độ xử lý nhanh nhẹn đến khả năng chụp ảnh đẹp. Ở phân khúc tầm trung và cao, rất khó để tìm được một smartphone chất lượng tồi, cơ bản các sản phẩm đều đáp ứng được nhu cầu của số đông. Tuy nhiên, các sản phẩm vẫn có những khác biệt có thể nhận ra nếu bạn nhìn kỹ vào các yếu tố quan trọng đối với smartphone như chất lượng hoàn thiện, màn hình, khả năng chụp ảnh, thời lượng pin và nền tảng ứng dụng.

Dựa trên các yếu tố đó, VnReview đã lựa chọn chiếc iPhone 7 Plus là smartphone tốt nhất năm 2016. Xếp hạng thứ hai trong danh sách này là chiếc Samsung Galaxy S7 Edge, tiếp đến là các smartphone cao cấp khác của Apple, Samsung và các hãng HTC, Huawei và Sony.

Smartphone tốt nhất năm 2016: Apple iPhone 7 Plus

Có nhiều yếu tố để iPhone 7 Plus được đánh giá cao nhất. Đầu tiên, chiếc điện thoại này mang hiệu năng hoàn toàn vượt trội so với những sản phẩm cạnh tranh dùng Android. Tốc độ mở ứng dụng, duy trì khung hình trong game hay khả năng đa nhiệm của máy đều quá tốt, thực sự là không có điểm gì để phàn nàn về hiệu năng của iPhone 7 Plus.

Bên cạnh đó, đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên có camera chuyên chụp chân dung. Tiêu cự của camera thứ hai giúp ảnh chụp từ máy tự nhiên hơn, và tính năng xóa phông cũng đem lại những bức ảnh lạ, ấn tượng dù chưa hoàn hảo. Có thể nói iPhone 7 Plus đang là smartphone đi đầu về khả năng chụp chân dung. Những yếu tố quan trọng khác như khả năng chống nước, màn hình, loa ngoài và pin của iPhone 7 Plus cũng đều được duy trì hoặc nâng cấp tốt hơn.

Tất nhiên iPhone 7 Plus cũng có những mặt hạn chế. Ngoại hình của máy đã trở nên nhàm chán sau hơn 2 năm, không hấp dẫn như S7 Edge và quyết định cắt bỏ chân cắm tai nghe cũng làm giảm đi sự tiện lợi khi sử dụng.

Smartphone á quân của năm: Samsung Galaxy S7 Edge

Có lẽ Samsung không chủ định để Galaxy S7 Edge "chiến đấu" trực tiếp với iPhone 7 Plus. Song sự cố với quân bài cuối năm Galaxy Note 7 vô tình khiến điện thoại này trở thành sản phẩm đầu bảng cạnh tranh với đối thủ Apple. Dù xuất hiện từ đầu năm nhưng so với các smartphone Android khác, S7 Edge vẫn tỏ ra vượt trội.

Chắc chắn yếu tố gây ấn tượng, khiến nhiều người lựa chọn S7 Edge chính là kiểu dáng đẹp. Màn hình cong của máy phản chiếu ánh sáng đẹp và khác lạ, đây cũng là niềm cảm hứng cho nhiều sản phẩm ăn theo ở nửa cuối năm 2016. Các chi tiết của máy đều được cải thiện để đem lại cảm giác sử dụng tốt, thoải mái hơn.

Bên cạnh kiểu dáng đẹp thì màn hình của S7 Edge hiển thị rất tốt, rực rỡ với góc nhìn rộng và độ sáng cao để nhìn rõ ngoài trời. Hãng cũng giới thiệu tính năng Always On, cho phép hiển thị các thông báo và nội dung một cách nhanh chóng, tiết kiệm pin.

Hiệu năng của S7 Edge cũng thuộc tốp đầu trên các smartphone Android, mang lại trải nghiệm sử dụng nhanh, mượt mà. Camera của chiếc điện thoại này nổi bật với khả năng chụp tối tốt, thu được hình có độ sáng đều, còn hình chụp ban ngày cũng có chất lượng tốt với độ chi tiết cao, sắc nét và màu sắc nịnh mắt.

3. Samsung Galaxy S7

Xét riêng về sức mạnh Galaxy S7 không hề thua kém S7 Edge khi sở hữu cấu hình và thông số camera hoàn toàn tương tự. Tuy nhiên, S7 "thiệt thòi" hơn người anh em ở chỗ không có màn hình cong "sexy" tràn cạnh cùng các tính năng màn hình cong, kích thước màn hình cũng bị thu gọn xuống 5.1 inch. Vì thế, về mặt hình thức S7 kém độc đáo hơn S7 Edge dù đây vẫn là sản phẩm có ngoại hình tốt.

Bên cạnh các yếu tố thẩm mỹ, dung lượng pin 3000 mAh của S7 cũng ít hơn con số 3600 mAh trên S7 Edge dẫn tới thời lượng sử dụng có phần hạn chế hơn. Ngoài những điểm bị cắt giảm so với S7 Edge, Galaxy S7 đáp ứng gần như đầy đủ mọi yêu cầu trên một smartphone cao cấp từ thiết kế sang trọng, hoàn thiện tỉ mỉ, màn hình đẹp mắt, hiệu năng mượt mà và camera chất lượng.

4. Apple iPhone 7

Kể từ khi giới thiệu phiên bản Plus trên thế hệ iPhone 6, những chiếc iPhone "không Plus" luôn bị Apple "hắt hủi" khi cắt giảm đi hàng loạt tính năng đáng giá. So với 7 Plus, điểm thiếu vắng đáng tiếc nhất của iPhone 7 "thường" là cặp camera kép với khả năng xóa phông. Dù rằng, Apple đã ưu ái hơn cho chiếc iPhone cỡ nhỏ khi trang bị khả năng chống rung quang học OIS, khẩu độ lớn f/1.8 và tiêu cự rộng hơn giúp khả năng chụp thiếu sáng của iPhone 7 trội hơn hẳn các thế hệ trước.

Màn hình của iPhone 7 cũng chỉ có kích thước 4.7 inch, tương đối "chật hẹp" trước nhu cầu giải trí với video, phim ảnh, game ngày càng tăng hiện nay. Độ phân giải 1334 x 750 pixel, mật độ điểm ảnh 326 PPI vẫn đủ để đảm bảo độ rõ nét đi kèm khả năng tái tạo màu sắc chuẩn xác nhưng đang dần trở nên lỗi thời khi sử dụng với các loại kính VR.

Dung lượng pin vỏn vẹn 1960 mAh của iPhone 7 mang tới thời lượng sử dụng trung bình, đủ để đáp ứng một ngày với cường độ không nhiều. May mắn thay, sức mạnh và khả năng chống nước, chống bụi chuẩn IP67 của iPhone 7 Plus vẫn được Apple giữ nguyên trên iPhone 7 giúp chiếc điện thoại này trở thành một trong những smartphone cỡ nhỏ có hiệu năng tốt nhất hiện nay.

5. HTC 10

Điện thoại cao cấp của HTC năm nay vẫn mang các đặc điểm thiết kế cơ bản của thế hệ One cũ nhưng được phá cách nhờ đường phay vát sâu, trông khoẻ khoắn và phù hợp hơn với nam giới. Ngoài ra, HTC đã lắng nghe người dùng, đưa các phím điều hướng trên HTC 10 ra khỏi màn hình.

Ngoài thiết kế, HTC 10 cũng được nâng cấp mạnh về camera cũng như khả năng âm thanh. Sau khi mẫu LG V10 ngừng bán thì đây là chiếc smartphone có chất lượng âm thanh qua tai nghe xuất sắc nhất hiện nay. Khả năng chụp ảnh của máy cũng tiệm cận với những điện thoại có chất lượng chụp ảnh tốt nhất là Galaxy S7, S7 edge và iPhone 7/7 Plus. Các yếu tố khác như màn hình, hiệu năng, thời lượng pin và phần mềm cũng được cải thiện hơn.

6 Huawei P9

Huawei năm nay có bước tiến đáng kể ở phân khúc cao cấp. Chiếc Huawei P9 có chất lượng hoàn thiện rất tốt. Các chi tiết trên thân máy được gia công tỉ mỉ và tinh xảo, các đường phay mịn màng mang lại cảm giác cầm dễ chịu. Khả năng chụp ảnh trên điện thoại này cũng gây chú ý với cụm camera kép hợp tác với Leica gồm 1 camera chuyên dụng cho chụp ảnh đen trắng, chụp xóa phông, chụp trước lấy nét sau. Chất lượng ảnh chụp của P9 được đánh giá tốt, độ chi tiết, sắc nét cao, màu sắc tươi tắn và nước ảnh trông rất nghệ thuật nhờ sự kết hợp của hãng máy ảnh nổi tiếng Leica.

P9 cũng cho hiệu năng mượt mà, thời lượng pin khá, phần mềm tích hợp nhiều tính năng thông minh và có khả năng tùy biến cao. Hạn chế lớn nhất của điện thoại này ở phân khúc cao cấp là ở khả năng xử lý đồ họa. Máy chạy tốt các game nặng ở mức đồ họa cao nhất nhưng khi chuyển đổi giữa các ứng dụng hay màn hình chính vẫn thấy bị trễ nhẹ, không mượt mà như trên các điện thoại cao cấp dùng chip Snapdragon 820/821 của Qualcomm.

7. Sony Xperia XZ

Nếu muốn tìm kiếm chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay của Sony thì đó chính là Xperia XZ. Máy được trang bị cấu hình cao cấp với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 820 đem lại hiệu năng mạnh mẽ. Thiết kế của Xperia XZ cũng hoàn thiện hơn thế hệ cũ, màn hình hiển thị tốt và chất lượng âm thanh qua tai nghe khá ấn tượng.

Song dù là smartphone "đỉnh" nhất của Sony, Xperia XZ vẫn còn những điểm yếu khi so sánh trực tiếp với smartphone đầu bảng của các hãng khác. Camera của máy thiếu ổn định, chất lượng chụp thiếu sáng chưa tốt, loa ngoài hơi lệch với chất âm không hay và thời lượng pin cũng chỉ ở mức trung bình.

