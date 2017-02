Camera kép bước ra khỏi sự… khép nép

Nếu "lôi" ra từ lịch sử ngành smartphone thì đã có những tên tuổi làm camera kép từ rất sớm như LG với mẫu Optimus 3D (ra mắt trong sự kiện WMC tại Barcelona tháng 2/2011 - đúng 6 năm trước), HTC với chiếc Evo 3D, thậm chí cao cấp như mẫu LG V10 vừa đẹp vừa đỉnh không chỉ camera kép mà còn là camera kép selfie… Nhưng vì sao, tất tần tật, bị rơi vào im lặng?

Để lí giải tình trạng rơi vào im lặng như đề cập ở trên, tạm thời dùng câu thành ngữ "cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh". Cái thời của LG Optimus 3D hay HTC Evo 3D, thì điểm nhấn là 3D còn camera thứ hai trong bộ kép chỉ đóng vai phụ nhằm làm sâu trường ảnh. Như vậy có thể lí giải theo hai góc: Thứ nhất là vì vai phụ cho nên không được truyền thông nhiều về camera kép. Thứ hai, vì sinh ra không đúng thời.

Nhưng với trường hợp LG V10 mới hai năm trở lại đây thì sao? Với những người đã xem, đã sử dụng thử V10, khó tìm ra điểm để chê sản phẩm này. Có chê chăng, là sự yếu kém, hay cũng có thể vì quá ít tiền làm marketing cho V10 của LG Mobile, khiến cho V10 trở thành "áo gấm đi đêm" như có lần tôi đã nhận định trong một bài phân tích.

Nhưng ở lẽ thứ hai, lại có mấy cách lí giải: Thứ nhất, camera kép của V10 không được truyền thông, quảng bá thúc đẩy nhu cầu trong người dùng để tạo thành trào lưu. Thứ hai, thời điểm đó cuộc chạy đua chủ yếu là nâng độ phân giải của camera, còn chưa tới nơi tới chốn cho nên các hãng chẳng vội đầu tư vào camera kép. Thứ ba, thời của camera kép vẫn chưa tới.

Theo PhoneArena thì HTC One (M8) là mẫu smartphone có công phổ cập khái niệm camera kép và iPhone 7 Plus là mẫu máy đốt cháy khái niệm đó, làm dấy lên cuộc chạy đua hiện nay. Tôi thì nghĩ khác, HTC One tạo ra khái niệm camera kép là một tính năng của smartphone cao cấp; nhưng tạo ra trào lưu, làm dấy lên sự quan tâm một cách tập trung và phổ biến, phải từ thời điểm Huawei P9 ra mắt vào đầu tháng 4/2017 với bộ camera kép phía sau hợp tác công nghệ với hãng máy ảnh nối tiếng Leica. Đến iPhone 7 Plus gắn camera kép, như chúng ta đã biết, Apple luôn "đủng đỉnh" trong việc đưa các tính năng mới vào điện thoại, nhưng đã đưa vào thì "chuẩn không cần chỉnh", khiến các hãng khác không chạy theo không được.

Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, camera kép – dù đặt ở phía trước hay phía sau – đều giúp tạo ra trường ảnh sâu hơn, ảnh trông đẹp hơn về mặt thị giác thuần túy (chưa bàn đến cái đẹp trong chuyên môn nhiếp ảnh). Và điều này, rõ ràng đã đánh trúng tâm lí người dùng điện thoại ngày nay với tiêu chí hàng đầu là chụp ảnh đẹp để hầu hết post lên tài khoản trên mạng xã hội.

Một nghiên cứu thị trường được PhoneArena dẫn lại cho rằng, trong năm 2017 này, doanh số smartphone camera kép có thể tăng 400%, đạt khoảng 300 triệu thiết bị (chiếm khoảng 19% số lượng smartphone bán ra trong năm 2016). Một điều đáng chú ý trên thị trường hiện nay, những nhà sản xuất smartphone đang tiên phong xu hướng camera kép lại có nhiều tên tuổi của Trung Quốc như Huawei, Vivo, Xiaomi, LeEco… Có vẻ như các thương hiệu Trung Quốc đang muốn khẳng định tầm vóc, sự dẫn đầu bằng việc tạo ra xu thế và trên thực tế với Huawei P9, công bằng mà nói họ đã khiến người ta biết đến và một phần công nhận điều này. Nên nhớ rằng, thị trường smartphone Trung Quốc đã đạt 500 triệu chiếc trong năm 2016 với thị phần tập trung vào các tên tuổi OPPO, Huawei, Vivo, Xiaomi…, vì vậy khi các thương hiệu này chuyển hướng sang camera kép thì cũng đồng thời tạo ra trào lưu camera kép ở Trung Quốc cũng như những thị trường mà các thương hiệu này có mặt với những chiến dịch truyền thông, marketing rầm rộ.

Trong xu thế camera kép của năm 2017, chưa thể khẳng định rằng nếu các thương hiệu smartphone không đi theo xu thế này sẽ chết. Nhưng có một điều khá rõ ràng, là đứng trước một xu thế, nếu không chạy theo thì dễ bị…thất thế trong cạnh tranh. Mới đây HTC tung ra hai mẫu smartphone HTC U Play và U Ultra vẫn trung thành với camera đơn ở mặt trước và mặt sau. Trong khi đó, Samsung đang sở hữu công ty con Samsung Eletro-mechanism là nhà sản xuất camera kép và thời gian qua đã bán loại linh kiện này cho Xiaomi, LeEco… song với mẫu Galaxy S8 sắp ra mắt, đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng là có trang bị camera kép để đua với Apple hay không.

Xu thế camera kép là khó cưỡng khi trong Top 5 smartphone toàn cầu hiện nay đã có ít nhất 3 thương hiệu trang bị linh kiện này cho các dòng máy cao cấp và cận cao cấp. Với một số thương hiệu Trung Quốc, camera kép đã được trang bị cho những dòng máy tầm trung và thậm chí ở lớp thấp nhất của phân khúc tầm trung (khoảng 4 triệu đồng). Trong bối cảnh việc tìm kiếm các yếu tố công nghệ để làm marketing có vẻ như ngày càng khô cạn thì camera kép đang được đẩy lên thành trào lưu cũng hoàn toàn dễ hiểu nếu không muốn nói nó đang trở thành thời thượng của người dùng smartphone. Bộ đôi camera kép mặt trước, bộ đôi camera kép selfie, và thậm chí nghe đâu LeEco đang rậm rịch tung ra mẫu máy trang bị đến 4 camera - kép trước và kép sau nữa. Hai, ba, hay bốn camera cứ miễn làm cho người dùng thích và mua hàng là được chứ nhà sản xuất thì chẳng việc gì từ nan.

Thẩm Hồng Thụy