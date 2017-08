Note 8 – iPhone 8 và cuộc chiến bản lề

Galaxy Note 8 đã được Samsung chính thức giới thiệu ngày 23/8 vừa qua và có lẽ người tiêu dùng không phải chờ đợi quá lâu nữa sự xuất hiện của thế hệ iPhone 8 hay iPhone 7s/7s Plus… Giữa họ có một cuộc đấu mang tính bản lề.

Galaxy Note 8 ra mắt với một số cải tiến so với Note 7 ở bút SPen, màn hình, trợ lí ảo Bixby nhưng lớn nhất vẫn là cụm camera kép phía sau. Với camera kép này, Samsung tự cho rằng chụp ảnh nét hơn, tốt hơn bộ camera kép của iPhone 7 Plus. Máy ảnh kép của Note 8 có thể điều chỉnh độ xóa phông (bokeh) và hai máy ảnh có thể chụp hai bức ảnh riêng…

Vì sao máy ảnh kép sẽ trở thành điểm nhấn marketing chính của Samsung? Đơn giản vì nó lần đầu tiên xuất hiện trên sản phẩm smartphone cao cấp của hãng này. Các tính năng của Note 8 hầu như đều đã có mặt từ thời Note 7 và gần đây là Galaxy S8 ngoại trừ bộ camera kép. Trên thực tế, máy ảnh của Galaxy S8 và S8 Plus đã được đánh giá cao với khả năng lấy nét nhanh, chất lượng ảnh tốt và trung thực hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Với việc trang bị camera kép và đưa vào Note 8 sẽ giúp cho máy ảnh trên smartphone Samsung càng ưu thế hơn.

Có lẽ trong cả "sự nghiệp" smartphone đồ sộ của Samsung cũng chỉ riêng dòng Galaxy Note là có "tín đồ" như iPhone đã và đang có hay BlackBerry từng có. Vì thế nhiều người xem sự ra mắt Note 8 như một sự trở lại sau sự gián đoạn của Note 7 cháy nổ, vì thế mà không đặt kì vọng quá cao và trên thực tế, Samsung cũng thận trọng và dè dặt hơn trong việc đưa những sáng tạo vào mẫu máy này sau bài học trên cả đau thương từ Note 7. Chúng ta thấy nhiều sự tổng hợp của Note 7 và S8 trong Note 8 thế nhưng Samsung khi so sánh mức độ cải tiến tính năng Note 8 với thế hệ trước thì chỉ nhắc đến Note 5 mà thôi. Nhìn chung ở Note 8 là một sự tròn trịa về tính năng hơn là một đột phá sắc nhọn về sáng tạo mới. An toàn vẫn đặt lên hàng đầu vì vẫn còn đó nỗi ám ảnh từ đời Note 7 nên được đưa vào cả trong thông cáo báo chí phát đi ngày 23/8 với một phần sau cùng ghi rõ "Cam kết tính an toàn".

Nhưng cho dù thế nào thì cuộc đấu giữa Note 8 hay thậm chí tổng hợp cả sức mạnh của bộ đôi Galaxy S8/S8 Plus nữa với thế hệ iPhone thứ 8 là điều không thể tránh khỏi.

Lúc này, thời điểm ra mắt thế hệ iPhone tiếp theo được cho rằng vào ngày 12/9 tới. Các nguồn tin cũng chưa chắc là Apple chỉ ra mắt một mẫu iPhone được gọi là iPhone 8 hay gồm cả bộ đôi iPhone 7s/7s Plus trong đó iPhone 8 mang tính chất dấu ấn 10 năm của iPhone trên thị trường.

Sự kì vọng về thế hệ iPhone thứ 8 có vẻ cao hơn so với sự kì vọng về Note 8 vừa ra mắt bởi vì trên thực tế, Apple thường chậm cải tiến các tính năng công nghệ cho iPhone hơn so với thế giới smartphone Android. Tuy nhiên kì này, các tín đồ "Táo khuyết" hi vọng đánh dấu 10 năm ra đời iPhone thế hệ 8 sẽ được dồn lực sáng tạo nhiều hơn qua đó tạo khác biệt lớn với đối thủ Samsung. Song đáng tiếc là, các thông tin rò rỉ cho tới thời điểm này về iPhone thế hệ thứ 8 chưa có gì nhiều và càng không nhiều chi tiết gây chú ý. Sẽ là bộ đôi camera kép phía sau xếp dọc chứ không xếp ngang như iPhone 7 Plus, sẽ có màn hình OLED 5.8 inch cong tràn cạnh và nhận diện khuôn mặt 3D, sẽ có phiên bản bộ nhớ trong lên đến 512GB.v.v…, nhưng có lẽ những thông tin rò rỉ này chưa thỏa mãn được tín đồ "Táo khuyết".

Thông tin kinh doanh quí III/2017 theo năm tài chính của Apple có dấu hiệu tăng trưởng khả quan hơn quí II về lợi nhuận ròng tuy nhiên về thị phần thì có vẻ chưa được cải thiện, thậm chí có dự báo rằng lượng iPhone bán ra trong quí III của Apple chỉ xấp xỉ với Huawei và có nguy cơ sắp bị Huawei vượt mặt.

Cuộc đua flagship hàng đầu thế giới càng ngày càng bị Samsung và Apple đào sâu cách biệt với các thương hiệu còn lại về thị phần (chỉ tính riêng thị phần các mẫu flagship của Samsung và Apple so với các thương hiệu khác). Thực tế này gây cảm giác đôi khi nhìn vào phân khúc flagship trên thị trường smartphone vô hình chung chúng ta chỉ để ý đến Galaxy S/Note và iPhone. Chính vì thế nhân dịp 10 năm iPhone xuất hiện trên thị trường và cũng là năm thứ 7 và năm thứ 6 Samsung Galaxy S và Note ra mắt, sự so sánh về cạnh tranh lại dễ bị đẩy đến mức độ khốc liệt hơn cho dù trên thực tế cả Apple và Samsung đều có thể đang lấy dần đi những "miếng bánh vụn" còn lại ở phân khúc này của các thương hiệu như Sony, LG, HTC…

iPhone thế hệ thứ 8 khó mà ở mức giá dưới 1.000USD nhưng với Note 8, mức giá về Việt Nam là trên hay dưới 1.000USD vẫn đang là vấn đề được để ngỏ. Theo một nguồn tin, có thể Note 8 về Việt Nam ở mức giá dự kiến 22,9 triệu đồng nhưng Samsung Vina cũng một mặt nghe ngóng tình hình và nếu bị người tiêu dùng than phiền quá thì khả năng sẽ phải điều chỉnh. Bởi sau sự cố Note 7 thì tất cả những gì liên quan tới dòng Note dường như cũng được xem xét kĩ càng và thận trọng hơn. Note không phải là dòng smartphone mang doanh thu về cho Samsung nhiều bằng S nhưng Note 8 sẽ là một sự bổ sung mạnh mẽ sức mua và doanh thu giúp Samsung tự tin hơn trong cuộc đấu có tính bản lề với iPhone thế hệ thứ 8.

Bản thân người viết bài này hi vọng, nếu Apple sắp tới cùng với việc ra mắt iPhone 8 còn kèm theo bộ đôi iPhone 7s/7s Plus thì sẽ tạo ra cuộc đấu tổng lực ngoạn mục hơn với Samsung.

Thẩm Hồng Thụy