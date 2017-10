Apple mạnh lên được bao nhiêu từ iPhone X?

27/10 vừa qua là ngày đầu tiên Apple cho đặt hàng trước iPhone X – mẫu iPhone kỉ niệm 10 năm thương hiệu iPhone ra đời trên thị trường. Và, nó cháy hàng, chỉ sau vài giờ…

Như mọi lần, iPhone X cũng như bao mẫu iPhone mới từng ra mắt trước đây, bị chê bai không ít nhưng đến lúc cho đặt hàng hay mở bán, thì sức mua vẫn xếp vào hàng đỉnh, cháy hàng…

Lần này là iPhone X, với camera kép ở phía sau xếp dọc bố trí lệch về một phía thay vì bố trí chính giữa cân đối dễ nhìn hơn, đã bị chê tơi bời từ khi mới rò rỉ thiết kế. Nhưng sự cháy hàng iPhone X hôm 27/10 đã nói lên tất cả… iFans, dù chê điểm này hay điểm kia của iPhone mới - mà ở đây là iPhone X - thì họ vẫn tin dùng. Chỉ sợ là hầu bao của họ không đủ tiền để mua, ngân sách chi tiêu của họ không cho phép "vung tay quá trán" mà thôi.

Kiểu bố trí camera của iPhone X từng bị chê tơi bời khi mới có tin lộ lọt

Trên thực tế, iPhone X chỉ bị chê cụm camera kép sau về cách bố trí nhưng ngoài điểm này, thì nó lại mang đến nhiều cách tân. Màn hình tràn viền hơn cả viền tràn của Samsung Galaxy S hay Note, máy ảnh được nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là bộ xử lí vượt trội… Tất cả những ưu thế ưu việt nhất được Apple đầu tư vào iPhone X, tất nhiên là cả về mức giá "chua chát" nhất từ trước tới nay khiến nó trở thành mẫu điện thoại dành cho thị trường đại chúng có mức giá cao nhất xưa nay.

Với bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus Samsung đã thành công. Và họ còn cho thấy sự giỏi giang và sáng tạo mạnh mẽ như thế nào khi tung ra Galaxy Note8. Không ít ý kiến cho rằng, với Note8 sẽ lấy đi không ít thị phần của iPhone. Trên thực tế thì iPhone 8 và iPhone 8 Plus đã không đáp ứng được kì vọng của iFans nói riêng và người dùng nói chung nhưng có lẽ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nếu khách hàng "lọt nia xuống sàn" thì đã có iPhone X – đáp ứng được kì vọng của những người đã dùng iPhone 7 hoặc 7 Plus, đáp ứng được kì vọng của những người dùng khó tính đòi hỏi sự cách tân mạnh mẽ hơn của iPhone thế hệ mới.

Note8 "lên kệ" trước và đã cuốn hút được không ít người sở hữu nó, nhưng có lẽ khó lòng lấy được niềm tin yêu của những iFans và đặc biệt là tình yêu của họ chờ đợi và dành cho iPhone X. Note8 lấy được thêm khách hàng, có thể là một phần từ dòng Galaxy S và các đối thủ khác, hơn là giật được khách hàng từ tay iPhone của Apple vì suy cho cùng, Apple có tới 3 lựa chọn cho khách hàng trong lần ra mắt thế hệ iPhone mới nhất vừa qua và không ai có thể thất vọng hoàn toàn với thương hiệu này.

Hai năm trở lại đây thị phần iPhone sụt giảm dần nhưng không phải rơi vào tay Samsung bởi chính thị phần của Samsung cũng sụt giảm, mà chủ yếu là rơi vào tay các thương hiệu Android Phone Trung Quốc. Một số dự báo cho rằng, trong quí IV/2017 này, có thể Apple sẽ bán ra từ 20-30 triệu chiếc iPhone X song lại đang dấy lên lo ngại rằng lượng hàng cung cấp không kịp cho thị trường. Trong khi đến thời điểm này, độ nóng sốt của Note8 đã dần dịu xuống đặc biệt là khi Note8 xách tay về thị trường Việt Nam có phiên bản giá xuống dưới 16 triệu đồng. Cũng có thể xem đó là cuộc đạp giá để chào đón iPhone X nhưng một mặt cũng cho thấy, hàng Samsung bao giờ cũng chứa đựng rủi ro giảm giá nhanh hơn và sâu hơn so với iPhone.

Đến lúc này, điều chúng ta thường nói là cuộc đấu Note8 – iPhone X thực sự không diễn ra như mong muốn. Bởi từ phân khúc khách hàng hay đặc trưng của thiết bị chạy hệ điều hành khác nhau cuốn theo sở thích người dùng cũng khác nhau. Nhưng quan trọng hơn là, thời điểm ra mắt, rồi lên kệ cách nhau khá xa nên khó tạo ra cuộc đấu trực diện nảy lửa như trong cùng một thời điểm. Note8 đã bán tốt tại thời điểm nó ra mắt và lên kệ nhưng bây giờ là thời điểm của iPhone X. Và có lẽ cả Apple và Samsung đều thấy rằng, tốt nhất họ nên chọn thời điểm ra mắt và lên kệ các mẫu flagship đỉnh của họ so le thời gian với nhau hơn là có thời điểm sát sạt nhau. Bởi cơn khát flagship đáp ứng kì vọng của người tiêu dùng nhìn chung bây giờ cũng chỉ có hai thương hiệu nổi bật nhất để đa phần người tiêu dùng lựa chọn: không Apple thì Samsung và ngược lại. Tránh đụng trực diện cùng thời điểm vừa bớt "trầy vi tróc vảy" và cả hai cùng lấy được khách hàng, cùng thắng thay vì nếu đấu trực diện cùng thời điểm thì phải chi cho marketing nhiều hơn nhưng thành công về đơn hàng chưa chắc có khác biệt.

Vẫn biết rằng Apple là chúa bảo thủ. Nhưng lại biết là họ khác và khác lắm, đi sau kẻ khác một chút nhưng độ hoàn thiện thì kẻ khác chạy mãi không theo kịp họ. Chính vì vậy mà họ chinh phục được ngay cả những người khó tính nhất. Cái thứ tình yêu iFans dành cho iPhone đặc biệt theo kiểu có thể tha thứ cho "táo khuyết" rất nhiều lỗi lầm và chỉ cần "táo khuyết" đáp ứng lại được cho một điều mà thôi. Coi như để vẫn có lí do để thích, để yêu, để mua iPhone sử dụng…

Vẫn biết rằng Apple là chúa bảo thủ đến mức nhiều khi chẳng cần đếm xỉa đến một số nhu cầu không nhỏ của người tiêu dùng nhưng tôi vẫn nghĩ: Nếu có một ngày nào đó Apple mở ra iPhone 2 SIM, hay 1 khay SIM 1 khay thẻ nhớ có thể dùng lắp SIM, ít nhất là cho một số thị trường ở Châu Á, thì liệu các đối thủ của "táo khuyết" sẽ thế nào nhỉ?

Thẩm Hồng Thụy