Máy tính của sếp bị báo không đủ bộ nhớ để thực thi lệnh

Hỏi: Máy tính lúc khởi động lên thì nó báo như sau: The Group Policy Cllient service failed the sign-in Not enough storage is available to process this command. Mình kiểm tra bộ nhớ vẫn còn đầy, có lên mạng search thì thấy có hướng dẫn chỉnh tí về policy nhưng mình thử nó cũng bị lại.Mọi người hướng dẫn mình cách khắc phục tuyệt đối giùm. Máy sếp nên căng quá.hic.hic - lephuong