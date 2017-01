CNN bị "hố" nặng khi dùng hình ảnh trong game để nói về tin tặc Nga

Trong một bản tin gần đây nhất nói về sự kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kênh truyền hình CNN đã gặp phải sự cố khá hài hước.

Theo đó, CNN đã sử dụng một hình ảnh màn hình xanh lá cây với những con số và mật mã để miêu tả việc các tin tặc Nga đã tấn công ra sao. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã không khó để nhận ra rằng hình ảnh trên được lấy ra từ trò chơi nổi tiếng Fallout 4.



"Nếu bạn muốn nói về việc hack mạng lưới tin tức lớn thì nên lựa chọn một cảnh trong phim 'Ma trận", một người dùng Reddit chia sẻ.



Trước đó, ngày 29/12/2016, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là "sách nhiễu" của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.



Fallout 4 là một game nhập vai lấy bối cảnh hậu tận thế. Người chơi sẽ vào vai một người sống sót sau chiến tranh hạt nhân. Người chơi sẽ thường xuyên phải hack máy tính để tìm kiếm thông tin hoặc mở khóa cửa hay két sắt.

Theo Vietnamplus