Hacker đang giữ Những tên cướp biển vùng Caribê mới, đòi Disney chuộc tiền

Các hacker sử dụng rasomware cho biết đã đánh cắp bộ phim sắp công chiếu của Disney với sự tham gia diễn xuất của tài tử Johnny Depp, "Cướp biển vùng Caribê: Dead Men Tell No Tales"

Có những tên cướp biển ngoài đời thực đang nhắm vào Disney?

Theo Hollywood Reporter, Giám đốc điều hành Walt Disney là ông Bob Iger hôm qua (15/5) đã tiết lộ rằng các hacker tuyên bố đã có quyền truy cập vào một bộ phim của Disney và đe dọa sẽ phát hành nó nếu công ty không chịu trả tiền chuộc. Ông Iger không tiết lộ tên của bộ phim, nhưng cho biết Disney sẽ từ chối trả tiền chuộc. Công ty đang làm việc với các điều tra viên liên bang về vấn đề này.

Danh sách các bộ phim sắp phát hành của Disney bao gồm "Cướp biển vùng Caribê: Dead Men Tell No Tales", khởi chiếu thứ Sáu này, và "Cars 3" (ngày 16/6). Các tin đồn trên mạng tuần qua nổi lên về một bản nháp của phim "Star Wars: The Last Jedi" đã bị sao chép lậu và đang bị giữ để đòi tiền chuộc, nhưng vài ngày sau đó nhiều tin đồn lại cho đó là một trò bịp. Và công ty không có bình luận gì.

Tuy nhiên, một báo cáo hôm qua (15/5) cho biết bộ phim bị đòi tiền chuộc lại là bộ phim mới nhất của loạt phim Cướp biển vùng Caribê. Disney sẽ phát hành "Cướp biển vùng Caribê: Dead Men Tell No Tales" vào thứ Sáu, điều này sẽ tạo ra một sự mỉa mai lạ lùng nếu nó là sự thật: Kẻ cướp cướp Kẻ cướp.

Giám đốc Disney nói rằng các hacker yêu cầu một khoản tiền lớn được trả bằng Bitcoin. Chúng nói sẽ phát hành 5 phút đầu tiên của bộ phim, và sau đó là 20 phút cho tới khi nào yêu cầu tài chính được đáp ứng. Trong khi vi phạm bản quyền từ lâu đã là một tai họa, đòi tiền chuộc dường như là một bước ngoặt mới.

Yêu cầu đòi tiền chuộc của Disney chỉ là vài tuần sau khi một hacker đã tải lên 10 phần của mùa sắp tới của bộ phim "Orange Is the New Black" lên trang The Pirate Bay sau khi Netflix từ chối trả một khoản tiền chuộc không được tiết lộ. Các tập đã được đăng trên The Pirate Bay 6 tuần trước khi loạt phim chính thức phát hành vào ngày 9/6.

Một số cơ quan của Hollywood cũng nằm trong mục tiêu tấn công của hacker với những âm mưu tống tiền trong những tháng gần đây, bao gồm UTA, ICM và WME.

Để kế hoạch của các hacker sử dụng ransomware thành công một phần không nhỏ công lao "nhờ" sự chung tay của người dùng. Người dùng có thể ủng hộ bằng cách tải các bộ phim bị phát tán bởi các hacker, và có thể bị dính luôn ransomware hoặc không; hoặc họ quay lưng với hacker và ủng hộ các hãng phim bằng cách không tải các bộ phim bị phát tán và chờ đợi các bộ phim được công chiếu tại các rạp.

Vậy nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào?

Minh Hiếu