WhiteHat Summer Contest 2017 khởi tranh từ ngày 27/5

Cuộc thi thực hành kiến thức an toàn thông tin lần thứ 13 do WhiteHat, diễn đàn an ninh mạng Việt Nam, tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 24 tiếng (từ 9h sáng ngày 27/5 tới 9h sáng 28/5).

WhiteHat Summer Contest 2017

Trong thời gian 24 tiếng tranh tài, các đội tham dự sẽ thi online theo đội với số lượng thành viên không giới hạn, thông qua hệ thống WarGame (wargame.whitehat.vn) của diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn. Trước đó, WhiteHat Contest 12, tiềm thân của WhiteHat Summer Contest 2017, đã thu hút sự tham gia của 346 đội trên toàn thế giới tham gia và có 81 đội ghi tên mình trên bảng xếp hạng.

Tại WhiteHat Summer Contest 2017, ban tổ chức cho biết các đội thi sẽ tham gia tranh tài với phần thi CTF Jeopardy (còn gọi là "Cướp cờ"), một hình thức thi CTF đòi hỏi các đội cần phải vận dụng kiến thức an ninh mạng nhằm giải quyết được các yêu cầu cụ thể (lấy được cờ - flag) từ Ban tổ chức và ghi điểm. Đây cũng là hình thức thi khá phổ biến trong các cuộc thi online về an toàn thông tin trên thế giới.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các đội tham gia CTF Jeopardy sẽ truy cập vào máy chủ ra đề thi và phải giải các bài tập thử thách thuộc 5 chủ đề: Web Vuln (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (mã hóa).

Đội hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Contest 12

WhiteHat Contest khởi đầu là cuộc thi thực hành kiến thức an ninh mạng dành cho các cá nhân diễn ra hàng tháng trên diễn đàn WhiteHat.vn. Từ năm 2014, WhiteHat Contest đã chuyển đổi sang hình thức thi định kỳ theo đội, đồng thời tăng giá trị giải thưởng với Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, các giải Nhì và Ba tương ứng là 5 triệu và 3 triệu đồng.

WhiteHat Summer Contest 2017 là năm thứ Ba liên tiếp cuộc thi Contest được tổ chức với quy mô quốc tế sau Contest 10 (năm 2015), Contest 11, 12 (năm 2016). Quyết định mở rộng phạm vi cho cả các đội quốc tế tham gia của ban tổ chức là nhằm tạo thêm cơ hội cho các đội thi trong nước có thêm kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị, tập dượt cho các cuộc thi lớn về an ninh mạng có sự góp mặt của các đội thi quốc tế.

G.L