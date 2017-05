Đang diễn ra cuộc thi WhiteHat Summer Contest 2017

Cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Summer Contest 2017 đã chính thức bắt đầu từ 9h sáng ngày 27/05/2017. Đây là lần thứ tư cuộc thi thực hành kiến thức an ninh mạng này được mở rộng ra phạm vi quốc tế và lần thứ ba giải thưởng sẽ được trao cho cả các đội thi nước ngoài.

WhiteHat Summer Contest 2017 là cuộc thi WhiteHat Contest lần thứ 13 được diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức. Với chủ đề mùa hè, các câu hỏi của WhiteHat Summer Contest 2017 sẽ được đặt theo tên những địa điểm nghỉ mát nổi tiếng ở Việt Nam, giúp các đội thi thư giãn trong suốt quá trình giải đề.

Chia sẻ về chủ đề của cuộc thi, ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Ban tổ chức WhiteHat Summer Contest 2017 cho biết: "Nhằm tạo sự vui vẻ thoải mái cho các bạn trẻ trong quá trình chơi, chúng tôi chọn chủ đề mùa hè cho WhiteHat Contest lần này. Bên cạnh việc tham gia giải đề thi, các đội thi còn được thư giãn với những địa điểm nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng của Việt Nam".

Trong thời gian 24 tiếng tranh tài (từ 9h sáng ngày 27/5 tới 9h sáng 28/5), các đội tham dự sẽ thi online theo đội với số lượng thành viên không giới hạn, thông qua hệ thống WarGame (wargame.whitehat.vn) của diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn. Trước đó, WhiteHat Contest 12, tiềm thân của WhiteHat Summer Contest 2017, đã thu hút sự tham gia của 346 đội trên toàn thế giới tham gia và có 81 đội ghi tên mình trên bảng xếp hạng.

Tại WhiteHat Summer Contest 2017, ban tổ chức cho biết các đội thi sẽ tham gia tranh tài với phần thi CTF Jeopardy (còn gọi là "Cướp cờ"), một hình thức thi CTF đòi hỏi các đội cần phải vận dụng kiến thức an ninh mạng nhằm giải quyết được các yêu cầu cụ thể (lấy được cờ - flag) từ Ban tổ chức và ghi điểm. Đây cũng là hình thức thi khá phổ biến trong các cuộc thi online về an toàn thông tin trên thế giới.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các đội tham gia CTF Jeopardy sẽ truy cập vào máy chủ ra đề thi và phải giải các bài tập thử thách thuộc 5 chủ đề: Web Vuln (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (mã hóa).

Đội kỹ thuật hỗ trợ cho vòng chung kết cuộc thi WhiteHat Summer Contest 2017

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi thực hành kiến thức an toàn thông tin WhiteHat Summer Contest 2017 gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 3 triệu đồng.Sau đây là diễn biến chính của cuộc thi an ninh mạng này:

9h00: Ban tổ chức tuyên bố vòng chung kết cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Summer Contest 2017 chính thức bắt đầu. Theo thông tin từ ban Tổ chức, các câu hỏi WhiteHat Summer Contest thuộc các chủ đề Web Vuln (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số), Crypto (mã hóa) và Misc, được mở dần trong suốt 24 giờ diễn ra cuộc thi.



6 challenge đầu tiên được mở gồm: Web150, Crypto200, For100, Misc100, Pwn100 và Re200.

Tại thời điểm hiện tại, hệ thống Wargame.WhiteHat.vn ghi nhận sự tham gia của 256 đội đến từ 36 quốc gia như Anh, Mỹ, Hàn Quốc...

09h22: DTC vừa trở thành đội đầu tiên ghi được điểm tại WhiteHat Summer Contest 2017. Đội thi đến từ Việt Nam giải thành công challenge Dai Lai Lake và giành được 100 điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 331 đội đăng ký tham dự cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Summer Contest 2017.

G.L