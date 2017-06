Ngân hàng phải đảm bảo an ninh mạng và thanh toán thẻ

Ngày 31/5/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, đặc biệt là bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú (Ảnh:Bizlive)

Theo Cổng thông tin Ngân hàng nhà nước, phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay, đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của ngành Ngân hàng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng với thành phần là các đơn vị thuộc NHNN, các NHTM nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD) và Giám đốc chi nhánh loại 1 của NHTM và được truyền trực tuyến đến 63 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Trong những năm qua, Việt Nam đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phát triển kinh tế thị trường ngày càng mạnh mẽ. Hệ thống ngân hàng cũng có bước phát triển cả về quy mô tài sản, vốn, mạng lưới. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành Ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động cạnh tranh, kinh doanh ngày càng chịu nhiều áp lực, rủi ro. Tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, tội phạm gia tăng.

Đặc biệt, sự phát triển của khoa học công nghệ, một mặt giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho khách hàng, nhưng mặt khác, các ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin… Thực tế trên đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay.

"Nhận thức được những vấn đề trên, từ nhiều năm nay, Lãnh đạo NHNN rất quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong Ngành triển khai khá đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Các cơ chế chính sách, quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng, an toàn kho quỹ, huy động tiền gửi tiết kiệm đã thường xuyên được rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất của NHNN liên tục được đầu tư, nâng cấp hiện đại. Các TCTD cũng đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, bảo mật, triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ hiện đại, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, kho quỹ, hệ thống thanh toán, công nghệ thông tin. Ngành Ngân hàng cũng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: Bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng vẫn còn những khó khăn, tồn tại và đứng trước những thách thức lớn, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải đặc biệt quan tâm", Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Hội nghị nhằm tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, yếu kém, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh mạng, hoạt động thanh toán, an toàn kho quỹ, huy động tiền gửi tiết kiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong thời gian tới. Với mục tiêu đó, Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ những nội dung chủ yếu sau đây: Một là, công tác đảm bảo an ninh, an toàn kho quỹ của hệ thống ngân hàng và một số biện pháp đảm bảo an toàn tại trụ sở ngân hàng; Hai là, tình hình và các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Ba là, tình hình và các giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ; Bốn là, một số vấn đề an toàn trong quản lý hoạt động tiền gửi tiết kiệm.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo C45, C50 - Bộ Công an đã chia sẻ một số biện pháp đảm bảo an toàn tại trụ sở ngân hàng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ.

