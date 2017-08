Cảnh báo lộ bí mật nhà nước trên internet

Ngày 25/8, tại Quảng Ninh, hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tham dự hội thảo "Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia" do Bộ Công an tổ chức.

Có 22 tham luận được trình bày tại hội thảo bàn về giải pháp khắc phục những bất cập trong bảo vệ an ninh mạng, xử lý hậu quả tấn công mạng, tình hình tội phạm mạng để góp ý kiến xây dựng luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội khóa 14, tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017).

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), trong thời gian qua, các cuộc tấn công mạng diễn ra ngày càng gia tăng, với cường độ cao, nhất là từ năm 2016 đến nay.

6 tháng đầu năm 2017 đã có 4.605 trang/cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, chỉnh sửa nội dung, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, có đến 148 trang web thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước. Nhiều thiết bị kết nối internet có lỗ hổng bảo mật để tin tặc khai thác, chiếm đoạt, tấn công mạng.

Đáng chú ý, theo Bộ Công an, tình hình lộ bí mật nhà nước trên internet diễn ra nghiêm trọng. Chỉ từ năm 2016 đến nay, Bộ Công an phát hiện hơn 100 vụ lộ bí mật nhà nước trên không gian mạng, trong đó có cả việc tấn công, xâm nhập, thu thập thông tin tình báo.

Theo trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), đã có những vụ điển hình là đợt tấn công vào ngành hàng không VN ngày 29/7/2016, tin tặc đã chiếm đoạt 91,7 MB dữ liệu với nhiều thông tin nhạy cảm, trong đó có thông tin 411.000 khách hàng của Vietnam Airlines, làm ngưng trệ gần 100 chuyến bay, chiếm quyền điều khiển màn hình tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất... gây tổn thất lớn về vật chất và uy tín của ngành hàng không cũng như an ninh quốc gia.

Theo ông Trịnh Hồng Quang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty hàng không VN, từ năm 2016 đến nay, đơn vị này bị 4 đợt tấn công mạng. Gần đây nhất là hai ngày 8 – 9/3, khi trang thông tin của các sân bay Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa bị hacker tấn công và thay hình ảnh trên các màn hình bằng thông tin phản động, hình ảnh nhạy cảm.

Mới đây nhất, tháng 7/2017, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị tung thông tin bịa đặt liên quan đến phát ngôn về quan hệ VN - Trung Quốc và tình hình Biển Đông trên mạng xã hội Facebook. Tại Hải Phòng, 30 trang web của các cơ quan nhà nước bị tấn công.

Tại hội thảo, vấn đề công nghệ, cơ sở hạ tầng, trình độ nhân lực còn hạn chế là một trong những nguyên nhân cốt lõi được các đại biểu chỉ ra và liên quan đến nguy cơ mất kiểm soát an ninh mạng. "Tại VN, chúng tôi cho rằng chưa xảy ra chiến tranh mạng. Tuy nhiên, đây là nguy cơ rất lớn mà nếu không chủ động có các biện pháp cần thiết thì chúng ta sẽ bị động, không kịp ứng phó khi có tình huống xảy ra", trung tướng Hoàng Phước Thuận nói.

Theo Thanh Niên