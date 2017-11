Di sản Việt Nam trở thành chủ đề khám phá ở WhiteHat Grand Prix 2017

WhiteHat Grand Prix 2017 là cuộc thi an ninh an toàn thông tin có quy mô toàn cầu do tập đoàn công nghệ Bkav và Cục An toàn Thông tin, Bộ TT&TT tổ chức với giải nhất trị giá 225 triệu đồng. Năm nay, với chủ đề Di sản Việt Nam, các đội sẽ có cơ hội tìm hiểu về những di sản văn hóa đậm đà bản sắc Việt mỗi khi giải thành công một đề thi.

Theo đại diện ban tổ chức, WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015. Năm 2016, cuộc thi đã thu hút hơn 500 đội thi đến từ 52 quốc gia với nhiều đội trong Top 10 CTFTime (website xếp hạng các cuộc thi an ninh mạng toàn cầu). Sau 24 giờ tranh tài sôi nổi, giải nhất của WhiteHat Grand Prix 2016 đã thuộc về đội 217 (Đài Loan), giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về 2 đội của Việt Nam là CLGTftMeePwn và BabyPhD.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết: "Việc chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi an ninh mạng ở quy mô toàn cầu như WhiteHat Grand Prix với số lượng đội tham dự qua các năm đều mở rộng, là một điều hết sức đặc biệt, khẳng định uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin và chúng ta có thể tự hào về điều đó".

Với chủ đề Di sản Việt Nam, các đội có cơ hội tìm hiểu về những di sản văn hóa đậm đà bản sắc Việt mỗi khi giải thành công một đề thi. Một điểm mới của WhiteHat Grand Prix năm nay là đề thi được thiết kế nhằm đánh giá được khả năng chuyên môn toàn diện của từng đội thi. Đây là điều rất cần thiết cho chuyên gia an ninh mạng khi làm việc thực tế.

WhiteHat Grand Prix 2017 được Bkav phối hợp cùng Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT), cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin và cộng đồng an ninh mạng Việt Nam tổ chức. Chia sẻ về việc đồng tổ chức WhiteHat Grand Prix 2017, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó cục trưởng Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) nói: "Các cuộc thi như WhiteHat Grand Prix là sân chơi hết sức thiết thực, lành mạnh, là cơ hội để cho các đội thi cọ xát, thực hành các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng. Việc phối hợp giữa Bkav và Cục ATTT là một hoạt động cụ thể nhằm đa dạng hóa sự tham gia của các doanh nghiệp, huy động hiệu quả nguồn lực từ xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển nhân lực an toàn thông tin đến năm 2020 theo chủ trương của Chính phủ".

WhiteHat Grand Prix 2017 diễn ra liên tục trong 24 giờ, từ 16/12 đến 17/12. Các đội sẽ thi theo hình thức Jeopardy, giải các câu hỏi thuộc chủ đề Web Exploit (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (phá mã). Bắt đầu từ ngày 28/11, các đội có thể đăng ký tham gia trực tuyến tại địa chỉ GrandPrix.WhiteHatVN.com.

Cơ cấu giải thưởng của WhiteHat Grand Prix 2017 bao gồm: Giải Nhất trị giá 225 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000 USD), hai giải Nhì và Ba có giá trị lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương khoảng 2.000 USD) và 25 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD).

G.L