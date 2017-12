Sắp diễn ra hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 về An toàn thông tin

Ngày 02-03/12, tại TP.HCM, Bộ TT&TT sẽ tổ chức hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề "Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin 2017". Đây là diễn dàn khoa học thường niên, uy tín giúp cho những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác.

Năm 2016, dưới sự chủ trì của Bộ TT&TT, 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin đã ký biên bản ghi nhớ, hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu về an toàn thông tin. Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ I do Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức khi đó đã nhận được những đánh giá cao của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, triển khai giảng dạy, các nhà quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trong toàn quốc nói chung và của 08 cơ sở đào tạo trọng điểm thuộc Đề án 99 nói riêng.

Hội thảo là diễn đàn khoa học được tổ chức thường niên để các cơ sở những người tâm huyết, quan tâm về lĩnh vực an toàn thông tin có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và an toàn, an ninh thông tin nói riêng.

Qua đó, khuyến khích các sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia trao đổi, báo cáo kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân, đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Với mục đích xây dựng Hội thảo có thể trở thành Hội thảo quốc gia đầu tiên về ATANTT, trong tương lai gần có thể trở thành Hội thảo tầm cỡ khu vực, nhằm thúc đẩy quá trình Hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới. Hội thảo sẽ là một diễn dàn khoa học thường niên uy tín giúp cho những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác

Theo Chương trình công tác năm 2017 của Ban Điều hành triển khai Đề án 99 được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-BĐHĐA99 ngày 24/02/2017 của Trưởng ban Điều hành Đề án 99, trong năm 2017 Bộ TT&TT sẽ tiếp tục làm cơ quan bảo trợ cho Hội thảo Khoa học toàn quốc Lần thứ 2 "Một số vấn đề chọn lọc về an toàn, an ninh thông tin 2017" sẽ do Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức vào chiều 02/12-03/12/2017 tại Hội trường E, Đại học Công nghệ thông tin.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 30 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà báo trong lĩnh vực ATANTT. Các tham luận tập trung vào các lĩnh vực như: Mật mã ứng dụng; An toàn ứng dụng; An toàn an ninh mạng. Trong đó, Hội thảo đã được Ban Tổ chức sẽ chia ra làm 05 phiên liên tiếp.

Vào sáng ngày 02/12, cũng trong khuôn khổ của sự kiện Cục An toàn thông tin đã phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội chợ việc làm và tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên ngành an toàn thông tin, CNTT với chủ đề "Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2017" tại khuôn viên của Nhà trường và trap 04 suất học bổng khuyến học cho các em sinh viên ngành ATTT có thành tích học tập suất sắc.

G.L