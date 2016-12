Những công nghệ định hình tương lai xuất hiện năm 2016

Cùng điểm lại những công nghệ của tương lai xuất hiện trong năm 2016. Đây có thể sẽ là những công nghệ định hình thị trường công nghệ trong năm 2017 và những năm tiếp theo, tổng hợp của PC Mag.

Hệ thống mạng Wi-Fi gia đình

Các thiết bị phát Wi-Fi ngày càng phát triển, dường như nó đã trở thành một thứ cần phải có. Ngày nay những thiết bị phát Wi-Fi có thể làm được nhiều việc, không chỉ đơn giản phát Wi-Fi nhanh, phủ sóng rộng thay thế cho hệ thống mạng dây loằng ngoằng trong hệ thống gia đình.

Google Wi-Fi là một trong những sản phẩm tiêu biểu, không đơn thuần chỉ là chiếc router thông thường. Google Wi-Fi là một chiếc router đa điểm sở hữu công nghệ giúp tăng sóng Wi-Fi trong mỗi gia đình, sản phẩm được hỗ trợ băng tầng kép 2.4 Ghz và 5 Ghz với rất nhiều công nghệ được tích hợp vào bao gồm khả năng định tuyến sóng thông minh, có khả năng quản lý được qua smartphone.

Hiện tại Google Wi-Fi được bán với giá 129 USD khi mua riêng lẻ hoặc 299 USD khi mua trọn bộ 3 thiết bị và được cho là rẻ hơn khá nhiều so với đối thủ Eero với mức giá tương ứng 199 USD và 499 USD. Với những ai đã đặt hàng trước, Google Wi-Fi bắt đầu được giao trong tháng 12 này.

Nike Hyper Adapt 1.0, giày thông minh tự động buộc dây

Gần 30 năm kể từ khi ý tưởng của một chiếc giày thông minh có khả năng tự buộc được dây được biết đến trong bộ phim Back to the Future II, ước mơ đó cuối cùng đã thành hiện thực nhờ hãng Nike với sản phẩm mang tên Hyper Adapt 1.0. Sản phẩm sở hữu cảm biến cho phép giày tự động điều chỉnh thắt dây khi người dùng sỏ chân.

Nike Hyper Adapt 1.0 sở hữu cảm biến khi gót chân chạm vào, hệ thống sẽ tự động thắt chặt dây giày, cạnh đó hai bên hông giầy cũng được tích hợp để tự động thắt chặt hoặc nới lỏng ra cho đến người dùng cảm thấy thoải mái.

Những chiếc đầu tiên trên eBay từng được bán đội giá lên 4.500 USD và theo lãnh đạo kỹ thuật của dự án Tiffany Beer, Nike Hyper Adapt 1.0 đã sẵn sàng được thương mại hóa nhưng với một phiên bản cải tiến hơn, được nâng cấp về phần mềm để tối ưu cho người sử dụng nhất. Cùng theo dõi bước tiến của Nike trong năm 2017 sắp tới sẽ như thế nào nhé.

Điện thoại lắp ghép của Motorola

Moto Mods không phải là dự án điện thoại lắp ghép tiên phong nhưng lại rất đáng để chúng ta kỳ vọng vào năm 2017 tới đây. Những cái tên nổi tiếng như LG hay ZTE đều đã thất bại. Thậm chí dự án Googel Ara đầy hứa hẹn, được người sử dụng kỳ vọng cũng không khả quan khi tiến hành thực tế và đã thất bại.

Vậy thì Moto Mods đến từ bộ phận Motorola Mobility của Lenovo có gì khác biệt so với các dự án kia?

Về cơ bản, Moto Mods cho phép người dùng dễ dàng bổ sung các tính năng mở rộng thời lượng pin hay chụp ảnh zoom một cách dễ dàng cho những mẫu điện thoại như Moto Z hay Moto Z Force. Không giống như LG phải tháo rời bộ phận hay bị hạn chế bởi chính kích thước các module như Google Ara, dự án của Moto Mods lắp ghép các bộ phận như ốp điện thoại và có đến hơn 11 mẫu, ý tưởng sẽ được ra mắt vào 2017 tới đây.

Động cơ chạy không cần nhiên liệu EmDrive

Trong năm vừa qua, NASA đã công bố chế tạo thành công thiết bị có tên EmDrive trong môi trường chân không dưới mặt đất. Với EmDrive, định luật vật lý sẽ bị phá vỡ khi nó chạy không cần nhiên liệu và đạt tốc độ cực nhanh. NASA cho biết quãng đường đi từ Trái Đất đến mặt Trăng với EmDrive chỉ rơi vào khoảng 4 tiếng mà thôi.

EmDrive hoạt động như một tên lửa đẩy có cấu tạo rất đơn giản, vận hành theo cơ chế khác biệt khi biến đổi năng lượng điện thành lực đẩy, phá vỡ định luật động lực. Ngoài ra, EmDrive hoạt động được nhờ hấp thụ năng lượng mặt trời, do đó chúng ta sẽ không cần nguyên liệu để vận hành.

Tuy nhiên, EmDrive cần rất nhiều thời gian thử nghiệm để có thể phát triển ở quy mô lớn hơn và sau cùng là được đưa vào áp dụng thực tế.

Tăng cường thực tế ảo với Google Tango

Project Google Tango do chính Google khởi xướng lên với mục đích mang công nghệ tăng cường thực tế ảo AR lên trên các dòng smartphone và tablet. Sản phẩm đầu tiên sẽ ra mắt chính là Lenovo Phab 2 PRO với 3 camera đăng sau.

Sự hợp tác giữa Google và Lenovo đã cho ra đời một thiết bị thông minh có khả năng quét các vật thể, tái tạo bản đồ 3D chính xác nhất, cung cấp thông tin về khoảng cách, kích thước của vật thề nhằm tăng cường cho các ứng dụng thực tế ảo. Sản phẩm Lenovo Phab 2 PRO sở hữu chip Snapdragon 652 với màn hình 2K và RAM 4 GB, bộ nhớ 64GB kèm viên pin siêu lớn 4050 mAh.

Tuy là chiếc smartphone thuộc Project Google Tango đầu tiên nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào những gì Google phát triển cho dự án này nhất là khi công nghệ thực tế ảo trong năm vừa qua phát triển rất mạnh.

Công nghệ xanh với Tesla Solar Roof

Nhắc đến những công nghệ tương lai được giới thiệu trong năm 2016 qua thì không thể bỏ qua Tesla của CEO Elon Musk, người được bình chọn là CEO được yêu thích nhất nước Mỹ.

Năm ngoái, Tesla giới thiệu công nghệ Powerwall, một viên pin khổng lồ có giá 7000 USD để cung cấp điện năng cho cả gia đình. Trong năm nay, hãng này ra mắt Tesla Solar Roof, một bước đi táo bạo trong công nghệ xanh biến ngôi nhà của bạn thành ngôi nhà xanh với các viên ngói mang năng lượng mặt trời do Tesla sản xuất.

Mặc dù không phải là công nghê mới, đã từng có một vài công ty công nghệ có dự án liên quan đến việc này nhưng Elon Musk và Tesla đã chứng minh công nghệ của mình đột phá và khác biệt so với các dự án khác.

Mọi sự tính toán đều có trong đầu Elon Musk khi các viên ngói này tích hợp năng lượng mặt trời, lưu trữ năng lượng trong các Powerwall có công suất 14 kWh và cung cấp điện cho các thiết bị bao gồm cả xe hơi. Tất nhiên nếu chiếc xe đó là của Tesla nữa thì thật là tuyệt vời.

Công nghệ truyền dữ liệu siêu tốc Silicon Photonics

Khái niệm về "Silicon Photonics" được đề cập lần đầu tiên trên một tạp chí máy tính vào năm 2003 và đến năm 2010, IBM đề cập lại một lần nữa về công nghệ này. Nhưng phải đến tận tháng 6/2016, Intel cuối cùng đã thành công khi đưa công nghệ này ra thị trường.

Công nghệ được Intel áp dụng trên các thiết bị viễn thông, cáp quang dùng cho server với tốc độ lên đến 100 Gbps và sắp tới là 400 Gbps, theo như Intel cho biết. Sản phẩm của Intel sử dụng module cáp quang truyền dữ liệu tốc độ cao dựa trên công nghệ Silicon Photonics cho phép kéo dài tối đa lên đến 2 km ở tốc độ 100Gbps thay vì cáp đồng đạt mức 25 Gbps, giới hạn 3 mét như hiện nay.

Và không chỉ có Intel, hiện nay IBM, Fujissu và nhiều công ty khởi nghiệm khác cũng đang phát triển các sản phẩm dựa trên Silicon Photonics.

Thiết bị thực tế ảo với công nghệ Merged Reality

Năm tới đây được cho là năm đột phá của công nghệ thực tế ảo với công nghệ Merged Reality hay được biết đến là công nghệ thực tế ảo đồng bộ. Với công nghệ này, thế giới ảo và thế giới thực sẽ được thu hẹp lại hơn bao giờ hết, đồng bộ hóa những chuyển động người sử dụng nhờ công nghệ cảm biến và số hóa thế hệ mới nhất.

Công nghệ Merged Reality sẽ mang đến cho người dùng sống trong thế giới ảo một cách chân thật nhất, chất lượng cao hơn các thế hệ đi trước với chuyển động 6 chiều. Sự kết hợp giữa công nghệ VR cho phép người dùng tương tác trong thế giới ảo và công nghệ AR tương tác nội dung ảo trong môi trường thật đã tạo ra sự khác biệt cho Merged Reality, cho phép bạn tương tác linh hoạt với môi trường bên trong thế giới ảo, cho cảm giác chân thật nhất.

Chữa bệnh bằng miếng dán công nghệ Nano

Năm 2017 có thể sẽ là năm bệnh tiểu đường có bước tiến lớn với công nghệ mới cho phép chữa khỏi bệnh nhờ vào sản phẩm tuyến tụy nhân tạo đến từ Medtronic. Sản phẩm đã được FDA (cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) cấp phép phát hành vào năm 2017.

Hệ thống của Medtronic có khả năng theo dõi liên tục lượng đường trong máu và quản lý insulin tự động. Nhưng vấn đề là hệ thống của Medtronic lại có ích cỡ khá lớn, bằng chiếc smartphone và chúng ta cần một thiết bị nhỏ gọn hơn nữa. Điều này cũng đã xuất hiện. Tạp chí Nature Nanotechology đã xuất bản một bài viết nghiên cứu đến từ Hàn Quốc về một thiết bị điện hóa dựa trên tấm Graphene (các tấm được cấu tạo từ nguyên tử carbon xắp xếp thành mạng lục giác hai chiều) với cơ chế tái tạo cho bệnh nhân tiểu tường. Dù vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thống nhất trước khi được áp dụng nhưng nó đã mở ra một cơ hội mới cho biệc chữa khỏi bệnh tiểu đường mà không cần một mũi tiêm nào cả.

Điện thoại sẽ quét được mọi thứ

Nếu để nói về một ứng dụng quét mã vạch hay các ứng dụng chụp ảnh thì iOS và Android không hề thiếu nhưng hầu hết chúng chẳng làm gì được hơn ngoài việc chụp cả. Sẽ ra sao khi có một ứng dụng phá vỡ giới hạn đó, biến những bức ảnh cũ kĩ trở nên đẹp hơn một cách nhanh chóng và đó chính là điều mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây.

Bằng một cách nào đó mà Google PhotoScan, ứng dụng cho phép bạn chụp một bức ảnh in cũ, thậm chí là những bức ảnh trên giấy cũ để số hóa nó trở nên đẹp hơn. Với một thuật toán nhận diện thông minh giúp phân biệt các đường thẳng, các cạnh bức ảnh hay đặc biệt với ảnh chụp lại của một bức ảnh in cũ sẽ được PhotoScan xử lý, nén hình ảnh nhưng vẫn hiện chính xác độ chi tiết trên bức ảnh.

Một công ty khác là Eora 3D cũng cho ra mắt một máy scan 3D giá rẻ tích hợp trên điện thoại, dự án của họ trên Kickstarter đã thành công và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực với giá chỉ vào khoảng 200 USD.

Siêu xe BMW Motorrad Vision Next 100

Kỷ niệm 100 năm thành lập hãng BMW đã cho ra mắt các mẫu concept siêu xe Vision Next 100 với bộ khung thiết kế độc đáo hình tam giác, màu đen nối với hai bánh xe.

Nhìn vão mẫu thiết kết BMW Vision Next 100 làm chúng ta liên tưởng đến TRON trong Starstrek. Điều ấn tượng nhất trên Vision Next 100 chính là bộ khung Flexframe với khả năng thay đổi theo người điều khiển khi điều chỉnh tay lái. BMW cũng tuyên bố khi lái Vision Next 100 bạn không cần phải đeo bất cứ thiết bị bảo hộ nào với hệ thống giữ cân bằng, tránh được những nguy hiểm sắp xảy ra. Tất nhiên là dù có hệ thống giữ cân bằng hay không bạn vẫn phải đội mũ bảo hiểm nếu không muốn bị phạt.

Ngoài ra người lái còn có thể kết nối với gương xe thông qua chiếc kính đặc biệt được phát triển cho Vision Next 100, mọi thông số như tốc độ, điều hướng hay gương chiếu hậu sẽ được hiển thị.

Sự phát của triển trí tuệ nhân tạo

Không thiếu sự đột phá của trí tuệ nhân tạo trong năm 2016 khi mà một AI được xây dựng trên Raspberrry Pi 3, một chiếc máy tính mini bỏ túi chơi một tựa game chiến đấu mô phỏng có thể đánh bại một phi công với dày dặn kinh nghiệm thực tế. Ngay như cả dự án Amazon Go, cửa hàng tiện lợi mới đây công bố có khả năng học tập, theo dõi khách hàng mua gì và không cần thu ngân tính tiền. Theo dự kiến thì Amazon Go sẽ sớm triển khai tại Seattle cho nhân viên nội bộ.

Cũng trong năm 2016, Google DeepMind với trí tuệ nhân tạo AlphaGo của mình đã đánh bại các cao thủ cờ vây hàng đầu thế giới, ngoài ra nó cũng rất thích chơi StarCraft. Nó có thể lái tàu điện ngầm, giúp đỡ các bác sĩ hay thậm chí nó biết mơ. Trong một động thái mới đây, DeepMind Lab công bố nền tảng AI đến cộng đồng, cho phép các thành viên phát triển ứng dụng trên nền tảng đó.

Đỗ Vi