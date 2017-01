CMC Telecom khẳng định cáp quang biển APG đang hoạt động bình thường

Trước thông tin về việc tuyến cáp quang biển APG mới được đưa vào khai thác đã bị đứt, đại diện CMC Telecom, nhà mạng tham gia đầu tư dự án cáp biển APG khẳng định, tuyến cáp này đang "sống" tốt, đảm bảo kết nối dung lượng Việt Nam đi quốc tế bình thường cho các khách hàng.

Tuyến cáp quang biển châu Á - Thái Bình Dương (APG) được đưa vào khai thác từ giữa tháng 12/2016 được kỳ vọng sẽ giảm tải và thay thế cho tuyến cáp AAG

Ngày 7/1, đại diện CMC Telecom - ISP tham gia hợp tác đầu tư dự án cáp quang biển APG cho biết, tuyến cáp APG được đưa vào vận hành thử nghiệm từ cuối tháng 10/2016 và vận hành chính thức, phục vụ khách hàng từ giữa tháng 12/2016.

"Sau thời gian căn chỉnh, tối ưu hóa, thời điểm hiện tại tuyến cáp quang biển APG đang hoạt động bình thường, không có chuyện bị đứt. Các phân đoạn cáp tại Việt Nam hoàn toàn không bị ảnh hưởng và người dùng của các nhà mạng vẫn đang được tận hưởng dung lượng lớn từ tuyến cáp biển mới", đại diện CMC Telecom khẳng định.

Cũng theo chia sẻ của đại diện CMC Telecom, thông thường một tuyến cáp mới được đưa vào khai thác, sẽ mất khoảng từ 3 - 4 tuần để kích hoạt dung lượng trên tuyến. "Tuyến APG được chính thức đưa vào khai thác phục vụ khách hàng từ giữa tháng 12/2016, do đó thực tế trong thời gian vừa qua, có một số thời điểm khi hệ thống nguồn "nuôi" các trạm cáp biển được điều chỉnh, đã xảy ra tình trạng lưu lượng trên tuyến cáp APG bị gián đoạn, mất dịch vụ một số thời điểm ngắn, cụ thể là vào ngày 31/12/2016, tuy nhiên hiện tại tuyến cáp đang hoạt động bình thường", đại diện CMC Telecom cho biết thêm.

Thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet khác cũng đã xác nhận vào 17h25 ngày 31/12/2016, tuyến cáp quang biển APG bị lỗi mất điện áp gây sụt giảm dung lượng trên các kênh truyền hướng Việt Nam - Nhật và Việt Nam - Singapore. ISP này cũng cho hay, đơn vị điều hành tuyến cáp APG đã triển khai phương án tái cấu trúc nguồn và từ 10h ngày 5/1/2017 lưu lượng trên tuyến cáp này đã được khôi phục.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2016 CMC Telecom cho biết, nhà mạng này sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến cáp quang APG vào giữa tháng 12/2016. Đây là tuyến cáp biển quốc tế quan trọng mà CMC Telecom lựa chọn tham gia đầu tư khai thác từ năm 2012 trong chiến lược mở rộng hạ tầng, giúp doanh nghiệp viễn thông trẻ này trở thành 1 trong những hãng viễn thông hàng đầu Việt Nam đang sở hữu tuyến cáp biển quốc tế. Điều này không chỉ mang lại đường truyền ổn định với dung lượng lớn hơn cho người dùng Internet mà còn có ý nghĩa rất lớn với vị thế sở hữu và khai thác mạng quốc tế của CMC Telecom.

Tháng 10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho CMC Telecom tham gia hợp tác đầu tư dự án Hệ thống cáp quang biển châu Á - Thái Bình Dương - APG (công văn số 1630/ TTg-QHQT). Sau 4 năm, ngày 31/10/2016 APG đã chính thức được hoàn thành kết nối kỹ thuật và sau 1,5 tháng kết nối thử nghiệm, CMC Telecom đã sẵn sàng đưa APG vào phục vụ khách hàng.

Theo ICT News